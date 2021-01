Додано: Вів 05 січ, 2021 17:59

Прохожий написав: zРадио написав: Речь то о новом жилье

Платежеспособным является лишь очень узкий потребительский сегмент с долей до 5% от всего населения

Я бы сказал до 2-3% ну да ладно

какая доля новостроя в % к всему объему жилья в стране?

Я бы сказал до 2-3% ну да ладно

какая доля новостроя в % к всему объему жилья в стране?

надеюсь вам не сложно получить эту информацию?



а я бы еще поинтересовался у зрадиста какой процент населения в развитых странах - ну например в штатах, или в англии - имеет возможность покупать жилье в своих столицах без ипотеки - ну как мы, в смысле

и даже не новое и пафосное, а вообще

по официальной версии он меня забанил, а так бы хотелось канешна узнать какие мы на самом деле бедные по сравнению с золотым миллиардом

а я бы еще поинтересовался у зрадиста какой процент населения в развитых странах - ну например в штатах, или в англии - имеет возможность покупать жилье в своих столицах без ипотеки - ну как мы, в смысле

и даже не новое и пафосное, а вообще

по официальной версии он меня забанил, а так бы хотелось канешна узнать какие мы на самом деле бедные по сравнению с золотым миллиардом

ну или насколько у нас еще недооценена недвига

