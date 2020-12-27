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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Вів 05 січ, 2021 18:12
kingkongovets написав: Прохожий написав: zРадио написав:
Речь то о новом жилье
Платежеспособным является лишь очень узкий потребительский сегмент с долей до 5% от всего населения
Я бы сказал до 2-3% ну да ладно
какая доля новостроя в % к всему объему жилья в стране?
надеюсь вам не сложно получить эту информацию?
а я бы еще поинтересовался у зрадиста какой процент населения в развитых странах - ну например в штатах, или в англии - имеет возможность покупать жилье в своих столицах без ипотеки
- ну как мы, в смысле
и даже не новое и пафосное, а вообще
по официальной версии он меня забанил, а так бы хотелось канешна узнать какие мы на самом деле
бедные по сравнению с золотым миллиардом
ну или насколько у нас еще недооценена недвига
уряд уже швидкогроші позичає в Дойчебанка, а растішки іпатєку рісують
https://fi202x.blogspot.com/
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Додано: Вів 05 січ, 2021 18:14
zРадио написав:
Если платежеспособных 2-3%, то новое жилье они должны покупать каждые 2,5-3 года, что глупость. Нет у них такой ни потребности, ни мотивации
надо уне, или трибеке это рассказать, бггг
аналитика, которую мы заслужили
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Додано: Вів 05 січ, 2021 18:21
vossmy написав: airmax78 написав:
Бедный человек... запуганный армией, мовой, вирой.
Вже заблокували ссилку, але я ще встиг прочитати.
Остается только завидовать мудрости, которую вам удалось почерпнуть.
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Додано: Вів 05 січ, 2021 18:25
Sidus написав: kingkongovets написав:sequence
покупать, а тем паче строить помещение под свой бизнес - плохая идея, все равно вы его рано или поздно будете сдавать, так происходит всегда и со со всеми, требования и потребности со временем меняются, а помещение остается
никто не спорит, что в связи с ковидом офисная недвига сейчас мягко говоря не в фаворе, а еще хуже дела у ресторанов и гостиниц - но так будет не всегда, а делать далеко идущие глобальные выводы исходя из сегодняшних реалий смешно
а тем временем в центре полным ходом строятся бц разной степени пафосности - видно далеко не у всех девелоперов есть деньги на высококлассных макроэкономических оракулов уровня зрадио и мэджик боллы)
Ну дык они стартовали когда проект? 2018-2019, когда все было красиво и вложены уже большие бабки. Приходится завершать...
А сейчас никто новых проектов по офисной не рискнул бы стартовать, ибо глупо
как минимум ковальская стартанула несколько за последний год. На короленковской некоторые тоже стартанули в 20ом.
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Додано: Вів 05 січ, 2021 18:33
kingkongovets написав: zРадио написав:
Если платежеспособных 2-3%, то новое жилье они должны покупать каждые 2,5-3 года, что глупость. Нет у них такой ни потребности, ни мотивации
надо уне, или трибеке это рассказать, бггг
аналитика, которую мы заслужили
Hume, UA...
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Додано: Вів 05 січ, 2021 18:38
hume написав: Sidus написав:
Ну дык они стартовали когда проект? 2018-2019, когда все было красиво и вложены уже большие бабки. Приходится завершать...
А сейчас никто новых проектов по офисной не рискнул бы стартовать, ибо глупо
как минимум ковальская стартанула несколько за последний год. На короленковской некоторые тоже стартанули в 20ом.
Святая простота. А Ковальская не может совершить стратегическую ошибку? Был уже в Киеве один "флагман" строительного рынка - XXI век, продолжавший наполнять портфель сомнительными проектами даже после того, как в США разразился ипотечный кризис. И где он теперь? А кредиторами у него были не просто украинские нувориши, а J.P. Morgan и Merill Lynch - вроде и подсказать было кому, но жадность и зазнайство...
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Додано: Вів 05 січ, 2021 18:43
airmax78 написав: kingkongovets написав: zРадио написав:
Если платежеспособных 2-3%, то новое жилье они должны покупать каждые 2,5-3 года, что глупость. Нет у них такой ни потребности, ни мотивации
надо уне, или трибеке это рассказать, бггг
аналитика, которую мы заслужили
Hume, UA...
Т.е. "промышленных" лордов и перекупщиков в Украине 0,7-1 млн человек (2-3% населения)?
Аналитика, которую мы заслужили (с)
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Додано: Вів 05 січ, 2021 18:44
zРадио написав: Прохожий написав:
Я бы сказал до 2-3% ну да ладно
какая доля новостроя в % к всему объему жилья в стране?
надеюсь вам не сложно получить эту информацию?
Зря вы полезли в эти дебри. Вы тут найдете не перемогу, а зраду. 0,9% жилых фондов в среднем прибавлятся ежегодно (строится нового жилья 1%
, выбывает старого 0,1%). Если платежеспособных 2-3%, то новое жилье они должны покупать каждые 2,5-3 года, что глупость. Нет у них такой ни потребности, ни мотивации
ого, в Украине за независимость построено 30% жилья, каждый 3й дом новый, не знал...
"Аналитика которую мы заслужили"(с)
графики и диаграммы приведете?
Востаннє редагувалось Прохожий
в Вів 05 січ, 2021 18:46, всього редагувалось 1 раз.
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Вів 05 січ, 2021 18:46
zРадио написав: airmax78 написав: kingkongovets написав:
надо уне, или трибеке это рассказать, бггг
аналитика, которую мы заслужили
Hume, UA...
Т.е. "промышленных" лордов и перекупщиков в Украине 0,7-1 млн человек (2-3% населения)?
Аналитика, которую мы заслужили (с)
Только на этой ветке людей, которые покупают все, что приглянется и регулярно - довольно много. Далеко не всех перечислили. Да и что говорить, когда на поверхности пример Долярчика и Флая.
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Додано: Вів 05 січ, 2021 18:48
Ключевое слово - сомнительными.
Ковальская входит в несколько корпусов Юнита и на Короленковскую. Сомневаюсь, что она будет у них простаивать. Максимум увеличится время окупаемость.
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