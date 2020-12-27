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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 6120612161226123>

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 85
1. Зросли більш, як на 30%
29%
25
2. Зросли на 20 - 30%
4%
3
3. Зросли на 10 - 20%
4%
3
4. Зросли менш, ніж на 10%
1%
1
5. Приблизно ті самі
18%
15
6. Впали менш ніж на 10%
7%
6
7. Впали на 10 - 20%
7%
6
8. Впали на 20 - 30%
4%
3
9. Впали більш, як на 30%
27%
23
Всього голосів : 85
Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 18:12

  kingkongovets написав:
  Прохожий написав:
  zРадио написав:Речь то о новом жилье
Платежеспособным является лишь очень узкий потребительский сегмент с долей до 5% от всего населения

Я бы сказал до 2-3% ну да ладно
какая доля новостроя в % к всему объему жилья в стране?
надеюсь вам не сложно получить эту информацию?


а я бы еще поинтересовался у зрадиста какой процент населения в развитых странах - ну например в штатах, или в англии - имеет возможность покупать жилье в своих столицах без ипотеки - ну как мы, в смысле
и даже не новое и пафосное, а вообще
по официальной версии он меня забанил, а так бы хотелось канешна узнать какие мы на самом деле бедные по сравнению с золотым миллиардом
ну или насколько у нас еще недооценена недвига :mrgreen:

уряд уже швидкогроші позичає в Дойчебанка, а растішки іпатєку рісують
https://fi202x.blogspot.com/
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 18:14

  zРадио написав: Если платежеспособных 2-3%, то новое жилье они должны покупать каждые 2,5-3 года, что глупость. Нет у них такой ни потребности, ни мотивации


надо уне, или трибеке это рассказать, бггг
аналитика, которую мы заслужили :mrgreen:
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 18:21

  vossmy написав:
  airmax78 написав:
  Bolt написав:Аляк со своими прогнозами вышел из подполья:
https://www.stroimdom.com.ua/forum/show ... ost5236602

Бедный человек... запуганный армией, мовой, вирой.


Вже заблокували ссилку, але я ще встиг прочитати.

Остается только завидовать мудрости, которую вам удалось почерпнуть.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 18:25

  Sidus написав:
  kingkongovets написав:sequence
покупать, а тем паче строить помещение под свой бизнес - плохая идея, все равно вы его рано или поздно будете сдавать, так происходит всегда и со со всеми, требования и потребности со временем меняются, а помещение остается
никто не спорит, что в связи с ковидом офисная недвига сейчас мягко говоря не в фаворе, а еще хуже дела у ресторанов и гостиниц - но так будет не всегда, а делать далеко идущие глобальные выводы исходя из сегодняшних реалий смешно
а тем временем в центре полным ходом строятся бц разной степени пафосности - видно далеко не у всех девелоперов есть деньги на высококлассных макроэкономических оракулов уровня зрадио и мэджик боллы)


Ну дык они стартовали когда проект? 2018-2019, когда все было красиво и вложены уже большие бабки. Приходится завершать...
А сейчас никто новых проектов по офисной не рискнул бы стартовать, ибо глупо
как минимум ковальская стартанула несколько за последний год. На короленковской некоторые тоже стартанули в 20ом.
hume
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 18:33

  kingkongovets написав:
  zРадио написав: Если платежеспособных 2-3%, то новое жилье они должны покупать каждые 2,5-3 года, что глупость. Нет у них такой ни потребности, ни мотивации


надо уне, или трибеке это рассказать, бггг
аналитика, которую мы заслужили :mrgreen:

Hume, UA...
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 18:38

  hume написав:
  Sidus написав:Ну дык они стартовали когда проект? 2018-2019, когда все было красиво и вложены уже большие бабки. Приходится завершать...
А сейчас никто новых проектов по офисной не рискнул бы стартовать, ибо глупо
как минимум ковальская стартанула несколько за последний год. На короленковской некоторые тоже стартанули в 20ом.


Святая простота. А Ковальская не может совершить стратегическую ошибку? Был уже в Киеве один "флагман" строительного рынка - XXI век, продолжавший наполнять портфель сомнительными проектами даже после того, как в США разразился ипотечный кризис. И где он теперь? А кредиторами у него были не просто украинские нувориши, а J.P. Morgan и Merill Lynch - вроде и подсказать было кому, но жадность и зазнайство...
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 18:43

  airmax78 написав:
  kingkongovets написав:
  zРадио написав: Если платежеспособных 2-3%, то новое жилье они должны покупать каждые 2,5-3 года, что глупость. Нет у них такой ни потребности, ни мотивации


надо уне, или трибеке это рассказать, бггг
аналитика, которую мы заслужили :mrgreen:

Hume, UA...


Т.е. "промышленных" лордов и перекупщиков в Украине 0,7-1 млн человек (2-3% населения)? :lol: :lol: :lol: Аналитика, которую мы заслужили (с)
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 18:44

  zРадио написав:
  Прохожий написав:Я бы сказал до 2-3% ну да ладно
какая доля новостроя в % к всему объему жилья в стране?
надеюсь вам не сложно получить эту информацию?


Зря вы полезли в эти дебри. Вы тут найдете не перемогу, а зраду. 0,9% жилых фондов в среднем прибавлятся ежегодно (строится нового жилья 1%, выбывает старого 0,1%). Если платежеспособных 2-3%, то новое жилье они должны покупать каждые 2,5-3 года, что глупость. Нет у них такой ни потребности, ни мотивации

ого, в Украине за независимость построено 30% жилья, каждый 3й дом новый, не знал...
"Аналитика которую мы заслужили"(с)
графики и диаграммы приведете?
Востаннє редагувалось Прохожий в Вів 05 січ, 2021 18:46, всього редагувалось 1 раз.
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 18:46

  zРадио написав:
  airmax78 написав:
  kingkongovets написав:
надо уне, или трибеке это рассказать, бггг
аналитика, которую мы заслужили :mrgreen:

Hume, UA...


Т.е. "промышленных" лордов и перекупщиков в Украине 0,7-1 млн человек (2-3% населения)? :lol: :lol: :lol: Аналитика, которую мы заслужили (с)

Только на этой ветке людей, которые покупают все, что приглянется и регулярно - довольно много. Далеко не всех перечислили. Да и что говорить, когда на поверхности пример Долярчика и Флая.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 18:48

Ключевое слово - сомнительными.
Ковальская входит в несколько корпусов Юнита и на Короленковскую. Сомневаюсь, что она будет у них простаивать. Максимум увеличится время окупаемость.
hume
 
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