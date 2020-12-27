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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 85
1. Зросли більш, як на 30%
29%
25
2. Зросли на 20 - 30%
4%
3
3. Зросли на 10 - 20%
4%
3
4. Зросли менш, ніж на 10%
1%
1
5. Приблизно ті самі
18%
15
6. Впали менш ніж на 10%
7%
6
7. Впали на 10 - 20%
7%
6
8. Впали на 20 - 30%
4%
3
9. Впали більш, як на 30%
27%
23
Всього голосів : 85
Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 18:58

  hume написав:Ключевое слово - сомнительными.
Ковальская входит в несколько корпусов Юнита и на Короленковскую. Сомневаюсь, что она будет у них простаивать. Максимум увеличится время окупаемость.

Где они сейчас найдут арендаторов на класс А? это вообще без шансов, либо с таким дисконтом, что окупаемость х2 сразу...
короче бетон у нее хороший, а аналитики походу не очень
Sidus
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 19:02

Прохожий
В Днепре наверно даже 0.09%, а 0,009% жилья в год обновляется. И это ещё трущобы моего района детства - Чечеловки - не сносили и сами они не завалились на втором веку своего существования. Только самый центр - Мост-сити-Цирк-Менора- немного пожарами и незаконным сносом проредили жилфонд от Сани Третьего И Сына его. А при коммуняках массивы целые в пятилетку вводили за тот срок что сейчас свечку дельмаровскую только льют.
По поводу метража на укропа пересичного Либо прав. У меня в сталинке двухе при Брежневе и когда я родился жили 5 человек. Баба-дед, я и родители, на 53х метрах, постепенно и деду в 80м дали по расширению трёшку на Кр.Камне, и разменялись родители, и теперь в тех 53х метрах живёт родственник. Сам. Через 40 лет после того как там пять жило, и надо сказать хоромы совсем не царские, просто в зале и спальне пройти свободно везде можно.
Так шо каждый пересичный на 50 метров общей площади с горшком и три метра в кухне-столовой заслуживает, а вот потянет ли - это вопрос.
За 20-25куе в старом фонде - наверняка.
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 19:03

  Sidus написав: поглощение РФ


Боже, какая мерзость! :shock: Как такое вообще можно допускать - в русский свинарник, в рабство под грязных русских животных и алкашей. :?
Libo
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 19:03

  Sidus написав:
  hume написав:Ключевое слово - сомнительными.
Ковальская входит в несколько корпусов Юнита и на Короленковскую. Сомневаюсь, что она будет у них простаивать. Максимум увеличится время окупаемость.

Где они сейчас найдут арендаторов на класс А? это вообще без шансов, либо с таким дисконтом, что окупаемость х2 сразу...
короче бетон у нее хороший, а аналитики походу не очень

Ковальской не хватает вас с виталианом чтобы подтянуть аналитику
подайте резюме)

зРадист жаль занят как 3й в окулиардной компании, ну и графики с диаграммами на форуме нужно регулярно постить, так что уж сами давайте)))
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 19:07

  Sidus написав:
  hume написав:Ключевое слово - сомнительными.
Ковальская входит в несколько корпусов Юнита и на Короленковскую. Сомневаюсь, что она будет у них простаивать. Максимум увеличится время окупаемость.

Где они сейчас найдут арендаторов на класс А? это вообще без шансов, либо с таким дисконтом, что окупаемость х2 сразу...
короче бетон у нее хороший, а аналитики походу не очень

А офисы класса а в центре вакантны? Летят стремительным домкратом к 20 баксам за квадрат? Массовый исход из Гулливера идёт? В сенаторе пойдут на уступки если я отшмагаю их диаграммой ззззэда?
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 19:10

  Прохожий написав:ого, в Украине за независимость построено 30% жилья, каждый 3й дом новый, не знал...
"Аналитика которую мы заслужили"(с)
графики и диаграммы приведете?


Вспомнила девка, как молодухой была (с) Зачем вам 90-е? Жилье, которое тогда было построено, привлекает сегодняшний платежеспособный спрос? Растишки уже не знают, что выдумать - то МОПы до 2015-го были недостаточно мопистые, и все, у кого есть деньги, должны с них съехать; то жилье 90-х и 2000-х, оказывается - ликвидное для 2-3% богатеев... Ау, ветка тематическая, а не юмористическая!
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 19:11

  hume написав:
  Sidus написав:
  hume написав:Ключевое слово - сомнительными.
Ковальская входит в несколько корпусов Юнита и на Короленковскую. Сомневаюсь, что она будет у них простаивать. Максимум увеличится время окупаемость.

Где они сейчас найдут арендаторов на класс А? это вообще без шансов, либо с таким дисконтом, что окупаемость х2 сразу...
короче бетон у нее хороший, а аналитики походу не очень

А офисы класса а в центре вакантны? Летят стремительным домкратом к 20 баксам за квадрат? Массовый исход из Гулливера идёт? В сенаторе пойдут на уступки если я отшмагаю их диаграммой ззззэда?

Я бы не сравнивал Гулливер с промкой Лукьяновки...как-то некорректно
Sidus
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 19:32

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

zРадио написав:
  Libo написав:Не успел поучаствовать. Хотел добавить, что в Украине уже фактически сложился стандарт 40-50 кв.м на одного члена семьи. И однухи на одного тоже будут не меньше этого стандарта. Все что меньше скоро станет курьезом архитектуры, достоянием истории и насмешек в будущем. А этим "однухам" по 10 кв.м придумают какую-нибудь язвительную кликуху типа зелёнка и рошенка.
У укропов очень высокая планка. Они знают толк в прекрасном, всегда стремятся к высоким стандартам и комфорту, очень любят понты.
Прошу учитывать это обстоятельство в определении ваших целей. :?


Как мне нравятся фантазеры, так непринужденно лепящие отсебятину в надежде на то, что прокатит...

Зображення


1. Средняя площадь жилья на человека не дотягивает даже до 35 м2. И это новое жилье - то, что ты называешь стандартом. В старом - ниже 30.

2. Средняя площадь строящегося жилья не растет. Скорее склонна уменьшаться. А с ростом стоимости коммунальных услуг однозначно будет уменьшаться.

3. Средняя площадь квартир в Киеве наименьшая среди всех регионов:
http://ukrstat.gov.ua/operativ/operativ ... _2020.xlsx
http://ukrstat.gov.ua/operativ/operativ ... _2020.xlsx


Ошибка номер 1. Считать, что все новые квартиры покупаются на "среднее домохозяйство" по численности, и
Ошибка номер 2. при этом считать, что покупаются только для себя, как основное жилье домохозяйства, и только новое
При этом смотреть в разрезе по кварталам нет смысла, один сданный крупный комплекс будет создавать перекос в ту или иную сторону в зависимости от своего класса. Смотреть лучше по годам, за период лет десять.

Либо, конечно, утрирует про "сложился стандарт", но в целом так и есть - запросы к площади и качеству жилья для себя растут.
Жила к примеру семья в двушке 70м, ребёнок подрос - купили ему пусть однушку 40м. Выросла средняя площадь на одного? Да.
Купили под сдачу пару однушек по 36м. Сдают их понаехам. В вашем параллельном мире статистики появилось два объекта по 36м и два домохозяйства, у которых будет по 14 метров на человека, и снижается средний метраж вообще. Хотя у тех понаехов на малой родине свои 20-30 метров вполне могут быть.
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 19:36

Re: Когда на

  airmax78 написав:Да и что говорить, когда на поверхности пример Долярчика и Флая.

Один купив підвал десь біля Бородянки, інший - ніби купив конуру 15м2 на окраїні Львова. Сумарна вартість цієї нерухомості - ледь дотягує до ціни 1к "хруща" на Святошино .

В селах Житомирської обл. - можна купити будинок з землею за 1000-2000 дол. І що з того?
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 19:42

Африка

  kingkongovets написав:я бы еще поинтересовался у зрадиста какой процент населения в развитых странах - ну например в штатах, или в англии - имеет возможность покупать жилье в своих столицах без ипотеки

Треба цікавитись в африканських країнах - ми до них набагато ближче в за рівнем життя, і за ментальністю.
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