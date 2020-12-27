Додано: Вів 05 січ, 2021 19:02

Прохожий

В Днепре наверно даже 0.09%, а 0,009% жилья в год обновляется. И это ещё трущобы моего района детства - Чечеловки - не сносили и сами они не завалились на втором веку своего существования. Только самый центр - Мост-сити-Цирк-Менора- немного пожарами и незаконным сносом проредили жилфонд от Сани Третьего И Сына его. А при коммуняках массивы целые в пятилетку вводили за тот срок что сейчас свечку дельмаровскую только льют.

По поводу метража на укропа пересичного Либо прав. У меня в сталинке двухе при Брежневе и когда я родился жили 5 человек. Баба-дед, я и родители, на 53х метрах, постепенно и деду в 80м дали по расширению трёшку на Кр.Камне, и разменялись родители, и теперь в тех 53х метрах живёт родственник. Сам. Через 40 лет после того как там пять жило, и надо сказать хоромы совсем не царские, просто в зале и спальне пройти свободно везде можно.

Так шо каждый пересичный на 50 метров общей площади с горшком и три метра в кухне-столовой заслуживает, а вот потянет ли - это вопрос.

За 20-25куе в старом фонде - наверняка.