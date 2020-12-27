Где они сейчас найдут арендаторов на класс А? это вообще без шансов, либо с таким дисконтом, что окупаемость х2 сразу...
короче бетон у нее хороший, а аналитики походу не очень
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Додано: Вів 05 січ, 2021 18:58
Где они сейчас найдут арендаторов на класс А? это вообще без шансов, либо с таким дисконтом, что окупаемость х2 сразу...
короче бетон у нее хороший, а аналитики походу не очень
Додано: Вів 05 січ, 2021 19:02
Прохожий
В Днепре наверно даже 0.09%, а 0,009% жилья в год обновляется. И это ещё трущобы моего района детства - Чечеловки - не сносили и сами они не завалились на втором веку своего существования. Только самый центр - Мост-сити-Цирк-Менора- немного пожарами и незаконным сносом проредили жилфонд от Сани Третьего И Сына его. А при коммуняках массивы целые в пятилетку вводили за тот срок что сейчас свечку дельмаровскую только льют.
По поводу метража на укропа пересичного Либо прав. У меня в сталинке двухе при Брежневе и когда я родился жили 5 человек. Баба-дед, я и родители, на 53х метрах, постепенно и деду в 80м дали по расширению трёшку на Кр.Камне, и разменялись родители, и теперь в тех 53х метрах живёт родственник. Сам. Через 40 лет после того как там пять жило, и надо сказать хоромы совсем не царские, просто в зале и спальне пройти свободно везде можно.
Так шо каждый пересичный на 50 метров общей площади с горшком и три метра в кухне-столовой заслуживает, а вот потянет ли - это вопрос.
За 20-25куе в старом фонде - наверняка.
Додано: Вів 05 січ, 2021 19:03
Додано: Вів 05 січ, 2021 19:03
Ковальской не хватает вас с виталианом чтобы подтянуть аналитику
подайте резюме)
зРадист жаль занят как 3й в окулиардной компании, ну и графики с диаграммами на форуме нужно регулярно постить, так что уж сами давайте)))
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Вів 05 січ, 2021 19:07
А офисы класса а в центре вакантны? Летят стремительным домкратом к 20 баксам за квадрат? Массовый исход из Гулливера идёт? В сенаторе пойдут на уступки если я отшмагаю их диаграммой ззззэда?
Додано: Вів 05 січ, 2021 19:10
Вспомнила девка, как молодухой была (с) Зачем вам 90-е? Жилье, которое тогда было построено, привлекает сегодняшний платежеспособный спрос? Растишки уже не знают, что выдумать - то МОПы до 2015-го были недостаточно мопистые, и все, у кого есть деньги, должны с них съехать; то жилье 90-х и 2000-х, оказывается - ликвидное для 2-3% богатеев... Ау, ветка тематическая, а не юмористическая!
Додано: Вів 05 січ, 2021 19:11
Я бы не сравнивал Гулливер с промкой Лукьяновки...как-то некорректно
Додано: Вів 05 січ, 2021 19:32
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Ошибка номер 1. Считать, что все новые квартиры покупаются на "среднее домохозяйство" по численности, и
Ошибка номер 2. при этом считать, что покупаются только для себя, как основное жилье домохозяйства, и только новое
При этом смотреть в разрезе по кварталам нет смысла, один сданный крупный комплекс будет создавать перекос в ту или иную сторону в зависимости от своего класса. Смотреть лучше по годам, за период лет десять.
Либо, конечно, утрирует про "сложился стандарт", но в целом так и есть - запросы к площади и качеству жилья для себя растут.
Жила к примеру семья в двушке 70м, ребёнок подрос - купили ему пусть однушку 40м. Выросла средняя площадь на одного? Да.
Купили под сдачу пару однушек по 36м. Сдают их понаехам. В вашем параллельном мире статистики появилось два объекта по 36м и два домохозяйства, у которых будет по 14 метров на человека, и снижается средний метраж вообще. Хотя у тех понаехов на малой родине свои 20-30 метров вполне могут быть.
Додано: Вів 05 січ, 2021 19:36
Re: Когда на
Один купив підвал десь біля Бородянки, інший - ніби купив конуру 15м2 на окраїні Львова. Сумарна вартість цієї нерухомості - ледь дотягує до ціни 1к "хруща" на Святошино .
В селах Житомирської обл. - можна купити будинок з землею за 1000-2000 дол. І що з того?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Вів 05 січ, 2021 19:42
Африка
Треба цікавитись в африканських країнах - ми до них набагато ближче в за рівнем життя, і за ментальністю.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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