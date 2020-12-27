Додано: Вів 05 січ, 2021 19:46

flyman написав: В Тернополі вже є оренда 2к за 2500 грн + комуналь.

Це при правилі 100 оренд, ціна 250Кгр., але за такі гроші поки що тільки кімнати в гуртожитках.

Думаю, що Долярчику прийдеться 20 років відбивати інвестицію. В Тернополі вже є оренда 2к за 2500 грн + комуналь.Це при правилі 100 оренд, ціна 250Кгр., але за такі гроші поки що тільки кімнати в гуртожитках.Думаю, що Долярчику прийдеться 20 років відбивати інвестицію.

Просадка аренды по всей Украине началась не сейчас,и не в марте-апреле даже,она началась скорее всего вместе с первыми тревожными звоночками по промпроизводству в конце 2019-го,с этого времени экономика откровенно деградирует, несмотря на то, что промка это всего лишь 1\4 потенциального роста ВВП.Доказательства:Моя двушка в Киеве время от времени крутится на рынке аренды Киева с некоторыми перерывами около 15 лет.Обычная старая чешка-двушка, но удобное метро (одна из станций левого берега)-две минуты,если быстро пешком, и из окон почти не видно соседних домов, только море зелени.Ну полный фарш как пишут риелтеры,немецкая техника,мебель простенькая из Эпицентра,но ничего совдеповского, все ,что осталось от старых хозяев -выбросил.Так вот в силу мега-локации и релакса территории двушка всегда вызывала фурор и среди риелтеров и напрямую,кто сландо читает и не хочет платить бешеные комиссионные ни за что.И вот в феврале 2020-го ,в акурат перед Ковидом, мои квартиранты, те что много лет живут, надумали съезжать к родителям-киевлянам,что-то у них с работой там было.Выставил я по 11 эту двушку.В то время похожие минимум 13 были.И, если честно еще хуже, чем с офисом было - два-три просмотра, при нескольких считанных звонках.Это при том, что ликвидность этой очень удачной двушки не сравнима даже с самым удачным магазинчиком на красной линии, не то, что с офисом.Нет ну такие моменты -месячных провалов на киевском рынке аренды бывали и раньше, но эти прежние так называемые "провалы" все равно сопровождались парой десятков звоноков ( при норме в 50 звонков обычно) и до 10 просмотров, при норме - обычно всегда забирали со второго просмотра, так как цена-качество всегда было супер, выставлял цену всегда чуть меньше рынка.Но такой глухоты за все 15 лет не было ни разу.Потом квартиранты передумали и остались до сих пор, по прежней 10-ке.Так ,что не все отлично в датском королевстве,т.е. на РН Украины еще до Ковида было.Вот этот дикий скачок цен в начале осени на квадратные метры после того как доллар временно был ниже плинтуса - мне кажется чрезмерным.И не согласен, что только коррекция на шайс будет, как раз шайс - это массовый спрос, его чуть чуть ипотека подпирает, а вот по качественным квартирам также по моему мнению заигрались.У нас в городе,то что из центрового хорошего было по 1200-1300, осенью 2019-го стало по 2 тыс. ,да иногда еще и с хвостиком.В Киеве знаю чуть меньше рост был.Но по тому объекту ,что я смотрел в Киеве, не свечка обычная, а достаточно приличный дом новострой свеженький 8-12-16 этажей ступеньками, двушка 64 кв.м. летом 2019-го была на вторичке около 75-80, сейчас 100 выставили,но стоит пару месяцев.Правда,рядом свечки 25-этажные - целое гроно, район очень даже удачный,до метро можно доплюнуть,инфраструктура ,территория приличная, паркинг многоуровневый во дворе и все такое, там вижу просадка - было на пике осенью 1400 за 1 кв.м.,сейчас по памяти вроде видел хотелки даже вплоть до 1200 в уже сданных до 1 тыс. в еще не сданных, причем это целый комплекс домов, там очень много предложений, так что цена рыночная.И как видим она по некоторым сегментам в Киеве уже просела.Может дело в том,что там домов гроно и много предложений, но увидел на "Лун" снижение, может не сильно ориентирусь в киевской недвижимости,так как не киевлянин, но ажиотажа пока не наблюдаю.