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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 61226123612461256126>

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 85
1. Зросли більш, як на 30%
29%
25
2. Зросли на 20 - 30%
4%
3
3. Зросли на 10 - 20%
4%
3
4. Зросли менш, ніж на 10%
1%
1
5. Приблизно ті самі
18%
15
6. Впали менш ніж на 10%
7%
6
7. Впали на 10 - 20%
7%
6
8. Впали на 20 - 30%
4%
3
9. Впали більш, як на 30%
27%
23
Всього голосів : 85
Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 19:46

  flyman написав:В Тернополі вже є оренда 2к за 2500 грн + комуналь.
Це при правилі 100 оренд, ціна 250Кгр., але за такі гроші поки що тільки кімнати в гуртожитках.
Думаю, що Долярчику прийдеться 20 років відбивати інвестицію.


Просадка аренды по всей Украине началась не сейчас,
и не в марте-апреле даже,
она началась скорее всего вместе с первыми тревожными звоночками по промпроизводству в конце 2019-го,
с этого времени экономика откровенно деградирует, несмотря на то, что промка это всего лишь 1\4 потенциального роста ВВП.

Доказательства:
Моя двушка в Киеве время от времени крутится на рынке аренды Киева с некоторыми перерывами около 15 лет.

Обычная старая чешка-двушка, но удобное метро (одна из станций левого берега)-
две минуты,если быстро пешком, и из окон почти не видно соседних домов, только море зелени.Ну полный фарш как пишут риелтеры,немецкая техника,мебель простенькая из Эпицентра,но ничего совдеповского, все ,что осталось от старых хозяев -выбросил.

Так вот в силу мега-локации и релакса территории двушка всегда вызывала фурор и среди риелтеров и напрямую,кто сландо читает и не хочет платить бешеные комиссионные ни за что.
И вот в феврале 2020-го ,в акурат перед Ковидом, мои квартиранты, те что много лет живут, надумали съезжать к родителям-киевлянам,что-то у них с работой там было.
Выставил я по 11 эту двушку.
В то время похожие минимум 13 были.
И, если честно еще хуже, чем с офисом было - два-три просмотра, при нескольких считанных звонках.

Это при том, что ликвидность этой очень удачной двушки не сравнима даже с самым удачным магазинчиком на красной линии, не то, что с офисом.

Нет ну такие моменты -месячных провалов на киевском рынке аренды бывали и раньше, но эти прежние так называемые "провалы" все равно сопровождались парой десятков звоноков ( при норме в 50 звонков обычно) и до 10 просмотров, при норме - обычно всегда забирали со второго просмотра, так как цена-качество всегда было супер, выставлял цену всегда чуть меньше рынка.

Но такой глухоты за все 15 лет не было ни разу.
Потом квартиранты передумали и остались до сих пор, по прежней 10-ке.

Так ,что не все отлично в датском королевстве,т.е. на РН Украины еще до Ковида было.

Вот этот дикий скачок цен в начале осени на квадратные метры после того как доллар временно был ниже плинтуса - мне кажется чрезмерным.

И не согласен, что только коррекция на шайс будет, как раз шайс - это массовый спрос, его чуть чуть ипотека подпирает, а вот по качественным квартирам также по моему мнению заигрались.

У нас в городе,то что из центрового хорошего было по 1200-1300, осенью 2019-го стало по 2 тыс. ,да иногда еще и с хвостиком.
В Киеве знаю чуть меньше рост был.
Но по тому объекту ,что я смотрел в Киеве, не свечка обычная, а достаточно приличный дом новострой свеженький 8-12-16 этажей ступеньками, двушка 64 кв.м. летом 2019-го была на вторичке около 75-80, сейчас 100 выставили,но стоит пару месяцев.

Правда,рядом свечки 25-этажные - целое гроно, район очень даже удачный,до метро можно доплюнуть,инфраструктура ,территория приличная, паркинг многоуровневый во дворе и все такое, там вижу просадка - было на пике осенью 1400 за 1 кв.м.,
сейчас по памяти вроде видел хотелки даже вплоть до 1200 в уже сданных до 1 тыс. в еще не сданных, причем это целый комплекс домов, там очень много предложений, так что цена рыночная.
И как видим она по некоторым сегментам в Киеве уже просела.
Может дело в том,что там домов гроно и много предложений, но увидел на "Лун" снижение, может не сильно ориентирусь в киевской недвижимости,так как не киевлянин, но ажиотажа пока не наблюдаю.
Пишу только для тех кому интересно, остальных просьба найти соответсвующий функцию,позволяющую не читать эти сообщения.
ПРОХАННЯ ДО ТРОЛІВ п і ш л и ... :!: :idea:
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 19:52

  Sidus написав:
  airmax78 написав:
  vossmy написав:
Вже заблокували ссилку, але я ще встиг прочитати.

Остается только завидовать мудрости, которую вам удалось почерпнуть.


Я тоже обогатился духовно читая это )
В принципе в посте очевидные вещи, единственное с чем не согласен, он дает всего 2 варианта радикальных: поглощение РФ или в ЕС, а есть еще один - болото, это как сейчас, только долгоиграющий нисходящий тренд по всем показателям

там горизонт 15 років, тобто дається 10 років вивести активи, а потім ... завезти 15 млн пакистанців
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flyman
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 19:53

  Faceless написав:Ошибка номер 1. Считать, что все новые квартиры покупаются на "среднее домохозяйство" по численности, и


Верно - новое жилье преимущественно покупается домохозяйствами с бОльшим количеством человек, чем в среднем. Это и есть решение квартирного вопроса. Поэтому ошибка в бОльшую, а не меньшую сторону. Я специально взял наиболее смелую оценку, что соответствовало сути спора (Либо говорил о "стандартах жизни")

  Faceless написав:Ошибка номер 2. при этом считать, что покупаются только для себя, как основное жилье домохозяйства, и только новое


А кто так считает? В квартирах живут люди. Хозяева, или не хозяева - другой вопрос. По общему жилому фонду на реальное население получается вообще 28 м2

  Faceless написав:При этом смотреть в разрезе по кварталам нет смысла, один сданный крупный комплекс будет создавать перекос в ту или иную сторону в зависимости от своего класса. Смотреть лучше по годам, за период лет десять.


Есть смысл смотреть в динамике - Либо намекал на рост квадратуры, а его нет. Посмотреть данные давнее 1-го кв 2019-го нельзя - нет статистики по количеству квартир (есть только общие площади)
Востаннє редагувалось zРадио в Вів 05 січ, 2021 20:05, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 19:58

  zРадио написав:новое жилье преимущественно покупается домохозяйствами с бОльшим количеством человек, чем в среднем. Это и есть

Помилка номер 3.
Тому що частина новобуду (половина 1к квартир?) купляється під оренду. Невеликою кількістю людей.

Взагалі, "Гроші до грошей, а воші - до вошей!". Тобто багаті - багатіють, бідні - бідніють.
Востаннє редагувалось Frant в Вів 05 січ, 2021 20:00, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 19:59

  Frant написав:
  airmax78 написав:Да и что говорить, когда на поверхности пример Долярчика и Флая.

Один купив підвал десь біля Бородянки, інший - ніби купив конуру 15м2 на окраїні Львова. Сумарна вартість цієї нерухомості - ледь дотягує до ціни 1к "хруща" на Святошино .

В селах Житомирської обл. - можна купити будинок з землею за 1000-2000 дол. І що з того?

тоді виходить лібошні 40м2 на укропа
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 20:01

  Frant написав:
  zРадио написав:новое жилье преимущественно покупается домохозяйствами с бОльшим количеством человек, чем в среднем. Это и есть

Помилка номер 3.
Тому що частина новобуду (половина 1к квартир?) купляється під оренду


И? Ну покупается, и что? Это как-то меняет числитель (общая площадь) и знаменатель (количество квартир)?
Востаннє редагувалось zРадио в Вів 05 січ, 2021 20:02, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 20:02

  flyman написав:
  Frant написав:
  airmax78 написав:Да и что говорить, когда на поверхности пример Долярчика и Флая.

Один купив підвал десь біля Бородянки, інший - ніби купив конуру 15м2 на окраїні Львова. Сумарна вартість цієї нерухомості - ледь дотягує до ціни 1к "хруща" на Святошино .

В селах Житомирської обл. - можна купити будинок з землею за 1000-2000 дол. І що з того?

тоді виходить лібошні 40м2 на укропа

Запросто .
З дерев'яним сортиром на вулиці і дірявим шифером на дерев'яній хаті.
Оце і є знаменитий лібовський укро-будинок.
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 20:03

  Frant написав:
Взагалі, "Гроші до грошей, а воші - до вошей!". Тобто багаті - багатіють, бідні - бідніють.


С этим трудно спорить. Тем более значит как о массовом явлении средней площади больше 40 м2 на человека говорить не приходится :(
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 20:05

  zРадио написав:
  Frant написав:
  zРадио написав:новое жилье преимущественно покупается домохозяйствами с бОльшим количеством человек, чем в среднем. Это и есть

Помилка номер 3.
Тому що частина новобуду (половина 1к квартир?) купляється під оренду


И? Ну покупается, и что? Это как-то меняет числитель (общая площадь) и знаменатель (количество квартир)?

Уважно прочитай виділене жирним шрифтом. Одна сім'я з двох багатих пенсів може купити для оренди 10 квартир.
Востаннє редагувалось Frant в Вів 05 січ, 2021 20:06, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 20:06

  Frant написав:
  kingkongovets написав:я бы еще поинтересовался у зрадиста какой процент населения в развитых странах - ну например в штатах, или в англии - имеет возможность покупать жилье в своих столицах без ипотеки

Треба цікавитись в африканських країнах - ми до них набагато ближче в за рівнем життя, і за ментальністю.


Не будь попугаем и не демонстрируй свою ограниченность. Посмотри на близкую тебе "по уровню жизни и ментальности" одну столицу и сравни с моим Киевом. Для ориентира по маршруту - это как у нас проехать с Печерска до Нивок, т.е. от самого элитного центрального района до ближайшего спального. Трущобы не показаны. В трущобы заезжать боятся. Там постороннего могут просто съесть.
Это Африка, детка.
В Африке разбойник,
В Африке злодей,
В Африке ужасный
Бар-ма-лей! :?
ЗЫ
И попрошу тут больше не сравнивать свою жизнь с жизнью, которую вы не видели собственными глазами.
Видос самый обыкновенный. Без ужастиков. И даже капельку приукрашенный. :lol:

Libo
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