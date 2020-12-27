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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 6123612461256126>

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 85
1. Зросли більш, як на 30%
29%
25
2. Зросли на 20 - 30%
4%
3
3. Зросли на 10 - 20%
4%
3
4. Зросли менш, ніж на 10%
1%
1
5. Приблизно ті самі
18%
15
6. Впали менш ніж на 10%
7%
6
7. Впали на 10 - 20%
7%
6
8. Впали на 20 - 30%
4%
3
9. Впали більш, як на 30%
27%
23
Всього голосів : 85
Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 20:07

  Frant написав:Уважно прочитай виділене жирним шрифтом.


Я прочитал. Поправить нечего. В большинстве случаев покупают для себя. Ты тоже с этим не споришь
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 20:09

Libo ти такий смішний! Типовий мажор, ні?

Лібо, поїдь в Чернігівську, Житомирську чи Волинську обл, в лісові села за 200 км від Києва. Тоді поговоримо про рівень життя в Україні в в Африці.
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 20:12

  zРадио написав:
  Frant написав:Уважно прочитай виділене жирним шрифтом.


Я прочитал. Поправить нечего. В большинстве случаев покупают для себя. Ты тоже с этим не споришь

1к новобуд - як правило, купляють під оренду.
Ти забув, що тут тусується (в основному) небідна публіка. Оптовики нерухомості, так би мовити. Поцікався, скільки тут квартир на 1 члена сім'ї.
Востаннє редагувалось Frant в Вів 05 січ, 2021 20:28, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 20:13

  zРадио написав:
  Frant написав:
Взагалі, "Гроші до грошей, а воші - до вошей!". Тобто багаті - багатіють, бідні - бідніють.


С этим трудно спорить. Тем более значит как о массовом явлении средней площади больше 40 м2 на человека говорить не приходится :(

Знаю, что фейслесс потрет, но все равно напишу, Либо прав - 40 метров на человека будет, депопуляция свое дело сделает, у нас многие квартиры стоят пустыми, люди поуезжали в Польши. Рождаемость на минимумах. Ну может в Киеве это не чувствуется, все таки Сер-миля, Парадайз итд.
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 20:14

  Автор77 написав:Просадка аренды по всей Украине началась не сейчас,
и не в марте-апреле даже,
она началась скорее всего вместе с первыми тревожными звоночками по промпроизводству в конце 2019-го,
с этого времени экономика откровенно деградирует, несмотря на то, что промка это всего лишь 1\4 потенциального роста ВВП.

Доказательства:
Моя двушка в Киеве время от времени крутится на рынке аренды Киева с некоторыми перерывами около 15 лет.

Обычная старая чешка-двушка, но удобное метро (одна из станций левого берега)-
две минуты,если быстро пешком, и из окон почти не видно соседних домов, только море зелени.Ну полный фарш как пишут риелтеры,немецкая техника,мебель простенькая из Эпицентра,но ничего совдеповского, все ,что осталось от старых хозяев -выбросил.

Так вот в силу мега-локации и релакса территории двушка всегда вызывала фурор и среди риелтеров и напрямую,кто сландо читает и не хочет платить бешеные комиссионные ни за что.
И вот в феврале 2020-го ,в акурат перед Ковидом, мои квартиранты, те что много лет живут, надумали съезжать к родителям-киевлянам,что-то у них с работой там было.
Выставил я по 11 эту двушку.
В то время похожие минимум 13 были.
И, если честно еще хуже, чем с офисом было - два-три просмотра, при нескольких считанных звонках.

Это при том, что ликвидность этой очень удачной двушки не сравнима даже с самым удачным магазинчиком на красной линии, не то, что с офисом.

Нет ну такие моменты -месячных провалов на киевском рынке аренды бывали и раньше, но эти прежние так называемые "провалы" все равно сопровождались парой десятков звоноков ( при норме в 50 звонков обычно) и до 10 просмотров, при норме - обычно всегда забирали со второго просмотра, так как цена-качество всегда было супер, выставлял цену всегда чуть меньше рынка.

Но такой глухоты за все 15 лет не было ни разу.
Потом квартиранты передумали и остались до сих пор, по прежней 10-ке.

Так ,что не все отлично в датском королевстве,т.е. на РН Украины еще до Ковида было.


Причина ваших негараздов ИМХО в этом: "Обычная старая чешка-двушка". Не хочет народ, готовый платить более-менее нормальные деньги больше в таком жить.
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 20:14

  Frant написав:Libo ти такий смішний! Типовий мажор, ні?

Лібо, поїдь в Чернігівську, Житомирську чи Волинську обл, в лісові села за 200 км від Києва. Тоді поговоримо про рівень життя в Україні в в Африці.


Ты внимательно кадры посмотрел или тебе повылазило? :shock:
Libo
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 20:16

  BIGor написав:
  zРадио написав:
  Frant написав:
Взагалі, "Гроші до грошей, а воші - до вошей!". Тобто багаті - багатіють, бідні - бідніють.


С этим трудно спорить. Тем более значит как о массовом явлении средней площади больше 40 м2 на человека говорить не приходится :(

Знаю, что фейслесс потрет, но все равно напишу, Либо прав - 40 метров на человека будет, депопуляция свое дело сделает, у нас многие квартиры стоят пустыми, люди поуезжали в Польши. Рождаемость на минимумах. Ну может в Киеве это не чувствуется, все таки Сер-миля, Парадайз итд.


Більшість цієї публіки - далі кільцевої дороги і борисп. аеропорту - ніколи й не бувала. Проте пишуть за всю Україну, як тут жирно живеться народу на медіанну ЗП 280 дол/міс
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 20:17

  zРадио написав:
  Прохожий написав:ого, в Украине за независимость построено 30% жилья, каждый 3й дом новый, не знал...
"Аналитика которую мы заслужили"(с)
графики и диаграммы приведете?


Вспомнила девка, как молодухой была (с) Зачем вам 90-е? Жилье, которое тогда было построено, привлекает сегодняшний платежеспособный спрос? Растишки уже не знают, что выдумать - то МОПы до 2015-го были недостаточно мопистые, и все, у кого есть деньги, должны с них съехать; то жилье 90-х и 2000-х, оказывается - ликвидное для 2-3% богатеев... Ау, ветка тематическая, а не юмористическая!

ауга, в 90х был взрывной рост жилищного строительства)))
ау, сливной бачек про 1% в год построенного жилья в Украине
короче как обычно, ладно, давайдосвидания оналитег, копипастить диаграммы и графики реально получается лучше :mrgreen:
пешиТЕ исчо, реально смешной 3й в окулиардной компании :twisted:
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Прохожий
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 20:17

  Libo написав:
  Frant написав:Libo ти такий смішний! Типовий мажор, ні?

Лібо, поїдь в Чернігівську, Житомирську чи Волинську обл, в лісові села за 200 км від Києва. Тоді поговоримо про рівень життя в Україні в в Африці.


Ты внимательно кадры посмотрел или тебе повылазило? :shock:

Виконаєш моє завдання - тоді поговоримо. Марш по укро-провінцвї, по селам і райцентрам, спец по всьому-всьому, який крім Києва - ніде не був в Україні.
Адью!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 20:20

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Мажорчик Либоуже Украину с Либерией сравнивает, докатились, и не стыдно?
BIGor
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