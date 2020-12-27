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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 05 січ, 2021 20:07
Frant написав:
Уважно прочитай виділене жирним шрифтом.
Я прочитал. Поправить нечего. В большинстве случаев покупают для себя. Ты тоже с этим не споришь
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Додано: Вів 05 січ, 2021 20:09
Libo ти такий смішний! Типовий мажор, ні?
Лібо, поїдь в Чернігівську, Житомирську чи Волинську обл, в лісові села за 200 км від Києва. Тоді поговоримо про рівень життя в Україні в в Африці.
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Додано: Вів 05 січ, 2021 20:12
zРадио написав: Frant написав:
Уважно прочитай виділене жирним шрифтом.
Я прочитал. Поправить нечего. В большинстве случаев покупают для себя. Ты тоже с этим не споришь
1к новобуд - як правило, купляють під оренду.
Ти забув, що тут тусується (в основному) небідна публіка. Оптовики нерухомості, так би мовити. Поцікався, скільки тут квартир на 1 члена сім'ї.
Востаннє редагувалось Frant
в Вів 05 січ, 2021 20:28, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: Вів 05 січ, 2021 20:13
zРадио написав: Frant написав:
Взагалі, "Гроші до грошей, а воші - до вошей!". Тобто багаті - багатіють, бідні - бідніють.
С этим трудно спорить. Тем более значит как о массовом явлении средней площади больше 40 м2 на человека говорить не приходится
Знаю, что фейслесс потрет, но все равно напишу, Либо прав - 40 метров на человека будет, депопуляция свое дело сделает, у нас многие квартиры стоят пустыми, люди поуезжали в Польши. Рождаемость на минимумах. Ну может в Киеве это не чувствуется, все таки Сер-миля, Парадайз итд.
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Додано: Вів 05 січ, 2021 20:14
Автор77 написав:
Просадка аренды по всей Украине началась не сейчас,
и не в марте-апреле даже,
она началась скорее всего вместе с первыми тревожными звоночками по промпроизводству в конце 2019-го,
с этого времени экономика откровенно деградирует, несмотря на то, что промка это всего лишь 1\4 потенциального роста ВВП.
Доказательства:
Моя двушка в Киеве время от времени крутится на рынке аренды Киева с некоторыми перерывами около 15 лет.
Обычная старая чешка-двушка, но удобное метро (одна из станций левого берега)-
две минуты,если быстро пешком, и из окон почти не видно соседних домов, только море зелени.Ну полный фарш как пишут риелтеры,немецкая техника,мебель простенькая из Эпицентра,но ничего совдеповского, все ,что осталось от старых хозяев -выбросил.
Так вот в силу мега-локации и релакса территории двушка всегда вызывала фурор и среди риелтеров и напрямую,кто сландо читает и не хочет платить бешеные комиссионные ни за что.
И вот в феврале 2020-го ,в акурат перед Ковидом, мои квартиранты, те что много лет живут, надумали съезжать к родителям-киевлянам,что-то у них с работой там было.
Выставил я по 11 эту двушку.
В то время похожие минимум 13 были.
И, если честно еще хуже, чем с офисом было - два-три просмотра, при нескольких считанных звонках.
Это при том, что ликвидность этой очень удачной двушки не сравнима даже с самым удачным магазинчиком на красной линии, не то, что с офисом.
Нет ну такие моменты -месячных провалов на киевском рынке аренды бывали и раньше, но эти прежние так называемые "провалы" все равно сопровождались парой десятков звоноков ( при норме в 50 звонков обычно) и до 10 просмотров, при норме - обычно всегда забирали со второго просмотра, так как цена-качество всегда было супер, выставлял цену всегда чуть меньше рынка.
Но такой глухоты за все 15 лет не было ни разу.
Потом квартиранты передумали и остались до сих пор, по прежней 10-ке.
Так ,что не все отлично в датском королевстве,т.е. на РН Украины еще до Ковида было.
Причина ваших негараздов ИМХО в этом: "Обычная старая чешка-двушка". Не хочет народ, готовый платить более-менее нормальные деньги больше в таком жить.
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Додано: Вів 05 січ, 2021 20:14
Frant написав:Libo
ти такий смішний! Типовий мажор, ні?
Лібо, поїдь в Чернігівську, Житомирську чи Волинську обл, в лісові села за 200 км від Києва. Тоді поговоримо про рівень життя в Україні в в Африці.
Ты внимательно кадры посмотрел или тебе повылазило?
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Додано: Вів 05 січ, 2021 20:16
BIGor написав: zРадио написав: Frant написав:
Взагалі, "Гроші до грошей, а воші - до вошей!". Тобто багаті - багатіють, бідні - бідніють.
С этим трудно спорить. Тем более значит как о массовом явлении средней площади больше 40 м2 на человека говорить не приходится
Знаю, что фейслесс потрет, но все равно напишу, Либо прав - 40 метров на человека будет, депопуляция свое дело сделает, у нас многие квартиры стоят пустыми, люди поуезжали в Польши. Рождаемость на минимумах. Ну может в Киеве это не чувствуется, все таки Сер-миля, Парадайз итд.
Більшість цієї публіки - далі кільцевої дороги і борисп. аеропорту - ніколи й не бувала. Проте пишуть за всю Україну, як тут жирно живеться народу на медіанну ЗП 280 дол/міс
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: Вів 05 січ, 2021 20:17
zРадио написав: Прохожий написав:
ого, в Украине за независимость построено 30% жилья, каждый 3й дом новый, не знал...
"Аналитика которую мы заслужили"(с)
графики и диаграммы приведете?
Вспомнила девка, как молодухой была (с) Зачем вам 90-е?
Жилье, которое тогда было построено, привлекает сегодняшний платежеспособный спрос? Растишки уже не знают, что выдумать - то МОПы до 2015-го были недостаточно мопистые, и все, у кого есть деньги, должны с них съехать; то жилье 90-х и 2000-х, оказывается - ликвидное для 2-3% богатеев... Ау, ветка тематическая, а не юмористическая!
ауга, в 90х был взрывной рост жилищного строительства)))
ау, сливной бачек про 1% в год построенного жилья в Украине
короче как обычно, ладно, давайдосвидания оналитег, копипастить диаграммы и графики реально получается лучше
пешиТЕ исчо, реально смешной 3й в окулиардной компании
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Вів 05 січ, 2021 20:17
Libo написав: Frant написав:Libo
ти такий смішний! Типовий мажор, ні?
Лібо, поїдь в Чернігівську, Житомирську чи Волинську обл, в лісові села за 200 км від Києва. Тоді поговоримо про рівень життя в Україні в в Африці.
Ты внимательно кадры посмотрел или тебе повылазило?
Виконаєш моє завдання - тоді поговоримо. Марш по укро-провінцвї, по селам і райцентрам, спец по всьому-всьому, який крім Києва - ніде не був в Україні.
Адью!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: Вів 05 січ, 2021 20:20
Мажорчик Либоуже Украину с Либерией сравнивает, докатились, и не стыдно?
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