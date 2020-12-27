|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 05 січ, 2021 20:23
airmax78 написав:
причина ваших негараздов ИМХО в этом: "Обычная старая чешка-двушка". Не хочет народ, готовый платить более-менее нормальные деньги больше в таком жить.
Причина інша, зовсім інша:Закінчуються квартиранти в Києві.
Або не народились, або виїхали на ПМЖ у Польщу і далі.
Перспективи - ще гірші.
Скоро й новобуди будуть стояти порожніми або здаватись за комунальні плюс 100 дол. за оренду, як в Житомирі чи Запоріжжі.
Востаннє редагувалось Frant
в Вів 05 січ, 2021 20:26, всього редагувалось 2 разів.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
-
Frant
-
-
- Повідомлень: 21774
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1281 раз.
- Подякували: 2243 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 05 січ, 2021 20:25
Сегодня впервые увидел в Броварах... Роллс-Ройс. Под лобовым стеклом был флажок. Если честно, я наполнился гордостью за нас. Мы все разом. Все в одной лодке. И нет разницы, масоны, олигархи, хуторяне или прочие национальности. И на минуту что-то в глазах увлажнилось. Ведь так просто отбросить все противоречия и сплотиться. Ведь, если смог один, и я могу. Нужно всего лишь начать с себя, а не ждать субсидий или снижения цен на КРЖН.
-
artlife
-
-
- Повідомлень: 509
- З нами з: 07.10.19
- Подякував: 63 раз.
- Подякували: 107 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 05 січ, 2021 20:28
artlife написав:
Сегодня впервые увидел в Броварах... Роллс-Ройс. Под лобовым стеклом был флажок. Если честно, я наполнился гордостью за нас. Мы все разом. Все в одной лодке. И нет разницы, масоны, олигархи, хуторяне или прочие национальности. И на минуту что-то в глазах увлажнилось. Ведь так просто отбросить все противоречия и сплотиться. Ведь, если смог один, и я могу. Нужно всего лишь начать с себя, а не ждать субсидий или снижения цен на КРЖН.
Ничего не понял.
-
BIGor
-
-
- Повідомлень: 4370
- З нами з: 19.09.10
- Подякував: 735 раз.
- Подякували: 945 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 05 січ, 2021 20:29
Frant написав: airmax78 написав:
причина ваших негараздов ИМХО в этом: "Обычная старая чешка-двушка". Не хочет народ, готовый платить более-менее нормальные деньги больше в таком жить.
Причина інша, зовсім інша:Закінчуються квартиранти в Києві.
Або не народились, або виїхали на ПМЖ у Польщу і далі.
Перспективи - ще гірші.
Скоро й новобуди будуть стояти порожніми або здаватись за комунальні плюс 100 дол. за оренду, як в Житомирі чи Запоріжжі.
Не истерите. Плз.
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 6040
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 530 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 05 січ, 2021 20:30
BIGor написав: artlife написав:
Сегодня впервые увидел в Броварах... Роллс-Ройс. Под лобовым стеклом был флажок. Если честно, я наполнился гордостью за нас. Мы все разом. Все в одной лодке. И нет разницы, масоны, олигархи, хуторяне или прочие национальности. И на минуту что-то в глазах увлажнилось. Ведь так просто отбросить все противоречия и сплотиться. Ведь, если смог один, и я могу. Нужно всего лишь начать с себя, а не ждать субсидий или снижения цен на КРЖН.
Ничего не понял.
Чувак побачив в Броварах лібовську машину і розплакався. Буває)))
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
-
Frant
-
-
- Повідомлень: 21774
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1281 раз.
- Подякували: 2243 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: BIGor
, Investor_K
і 4 гостей
Модератори:
Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор
|