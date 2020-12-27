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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 6123612461256126

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 85
1. Зросли більш, як на 30%
29%
25
2. Зросли на 20 - 30%
4%
3
3. Зросли на 10 - 20%
4%
3
4. Зросли менш, ніж на 10%
1%
1
5. Приблизно ті самі
18%
15
6. Впали менш ніж на 10%
7%
6
7. Впали на 10 - 20%
7%
6
8. Впали на 20 - 30%
4%
3
9. Впали більш, як на 30%
27%
23
Всього голосів : 85
Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 20:23

  airmax78 написав:причина ваших негараздов ИМХО в этом: "Обычная старая чешка-двушка". Не хочет народ, готовый платить более-менее нормальные деньги больше в таком жить.

Причина інша, зовсім інша:
Закінчуються квартиранти в Києві.
Або не народились, або виїхали на ПМЖ у Польщу і далі.

Перспективи - ще гірші.
Скоро й новобуди будуть стояти порожніми або здаватись за комунальні плюс 100 дол. за оренду, як в Житомирі чи Запоріжжі.
Востаннє редагувалось Frant в Вів 05 січ, 2021 20:26, всього редагувалось 2 разів.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 20:25

Сегодня впервые увидел в Броварах... Роллс-Ройс. Под лобовым стеклом был флажок. Если честно, я наполнился гордостью за нас. Мы все разом. Все в одной лодке. И нет разницы, масоны, олигархи, хуторяне или прочие национальности. И на минуту что-то в глазах увлажнилось. Ведь так просто отбросить все противоречия и сплотиться. Ведь, если смог один, и я могу. Нужно всего лишь начать с себя, а не ждать субсидий или снижения цен на КРЖН.
artlife
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 20:28

  artlife написав:Сегодня впервые увидел в Броварах... Роллс-Ройс. Под лобовым стеклом был флажок. Если честно, я наполнился гордостью за нас. Мы все разом. Все в одной лодке. И нет разницы, масоны, олигархи, хуторяне или прочие национальности. И на минуту что-то в глазах увлажнилось. Ведь так просто отбросить все противоречия и сплотиться. Ведь, если смог один, и я могу. Нужно всего лишь начать с себя, а не ждать субсидий или снижения цен на КРЖН.

Ничего не понял.
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 20:29

  Frant написав:
  airmax78 написав:причина ваших негараздов ИМХО в этом: "Обычная старая чешка-двушка". Не хочет народ, готовый платить более-менее нормальные деньги больше в таком жить.

Причина інша, зовсім інша:
Закінчуються квартиранти в Києві.
Або не народились, або виїхали на ПМЖ у Польщу і далі.

Перспективи - ще гірші.
Скоро й новобуди будуть стояти порожніми або здаватись за комунальні плюс 100 дол. за оренду, як в Житомирі чи Запоріжжі.

Не истерите. Плз.
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Investor_K
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 20:30

  BIGor написав:
  artlife написав:Сегодня впервые увидел в Броварах... Роллс-Ройс. Под лобовым стеклом был флажок. Если честно, я наполнился гордостью за нас. Мы все разом. Все в одной лодке. И нет разницы, масоны, олигархи, хуторяне или прочие национальности. И на минуту что-то в глазах увлажнилось. Ведь так просто отбросить все противоречия и сплотиться. Ведь, если смог один, и я могу. Нужно всего лишь начать с себя, а не ждать субсидий или снижения цен на КРЖН.

Ничего не понял.

Чувак побачив в Броварах лібовську машину і розплакався. Буває)))
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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