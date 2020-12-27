Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Frant написав: З Броварів - курс на Чернігів! І не забудь по селам обабіч дороги в радіусі 5-10 км поїздити! Побачиш в реалі справжню сучасну Україну!
Бываю там регулярно. Кума в Бобровицком районе живет. Поражен, как хорошо там стали жить люди. Задрипаное село, а в каждом доме уже вода, ванная, туалет. Хорошие дороги. Хороший хозяин в Бобровице. Европа. Спасибо Кравчуку, что переметнулся на сторону американцев. А то бы так и жили в совдепии в безысходности с нужниками во дворе.
BIGor написав:Мажорчик Либоуже Украину с Либерией сравнивает, докатились, и не стыдно?
Это не я сравниваю. Это вы тут нытики-пездострадальцы рассказываете, что живете как в Африке. Вот я вам и запилил видос, как живут в Африке. Сравнивайте сами. И делайте умозаключение. Если еще предрасположены к умозаключению. А если нет, то и суда нет.
Странное высокомерие и критика в адрес Африки. Там тоже есть успешные люди.
Прохожий написав:ауга, в 90х был взрывной рост жилищного строительства))) ау, сливной бачек про 1% в год построенного жилья в Украине короче как обычно, ладно, давайдосвидания оналитег, копипастить диаграммы и графики реально получается лучше пешиТЕ исчо, реально смешной 3й в окулиардной компании
Тролль, качественно вы слились! По сути есть что сказать? Последние годы строят меньше 1%???
Frant написав:1к новобуд - як правило, купляють під оренду. Ти забув, що тут тусується (в основному) небідна публіка. Оптовики нерухомості, так би мовити. Поцікався, скільки тут квартир на 1 члена сім'ї.
Да это понятно - но все равно ведь мы все население берем в расчет - и хозяев, и арендодателей, и арендаторов. Однушек, которые покупаются в качестве запасного жилья, чтобы девок поводить, не так много. Преимущественно они покупаются, чтобы быть сдаными в аренду - т.е. там живут люди, занимающие квадраты
artlife написав:Странное высокомерие и критика в адрес Африки. Там тоже есть успешные люди.
При чем тут высокомерие и успешные люди?! Мы говорим о простых людях. Просто как они живут. Одинаково ли. Я предложил посмотреть видос и выглянуть в свое окно. И сравнить. Я так сделал и мне показалось, что не одинаково. Заметил разницу. И спросил вас, а вы тоже заметили? Или это у меня шизы начались?