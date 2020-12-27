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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 61246125612661276128>

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 85
1. Зросли більш, як на 30%
29%
25
2. Зросли на 20 - 30%
4%
3
3. Зросли на 10 - 20%
4%
3
4. Зросли менш, ніж на 10%
1%
1
5. Приблизно ті самі
18%
15
6. Впали менш ніж на 10%
7%
6
7. Впали на 10 - 20%
7%
6
8. Впали на 20 - 30%
4%
3
9. Впали більш, як на 30%
27%
23
Всього голосів : 85
Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 20:40

  artlife написав:
  BIGor написав:
  Investor_K написав:Не истерите. Плз.

Киньте хоть пару хороших новостей. Плз.

Я же уже кинул. Роллс-Ройс в Броварах.


Бровары идет по цене Лесного
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 20:41

  Investor_K написав:Евро против бакса 1.23.
Кто в евоо, тот в мармаладе

Кто в Євро, той в єврозоні.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 20:42

И в Украине евро имеется )))
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 20:44

  Investor_K написав:Евро против бакса 1.23.
Кто в евоо, тот в мармаладе

Скоро пойдет вниз. Нет у евро шансов против бакса.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 20:47

  Frant написав: З Броварів - курс на Чернігів! І не забудь по селам обабіч дороги в радіусі 5-10 км поїздити! Побачиш в реалі справжню сучасну Україну!


Бываю там регулярно. Кума в Бобровицком районе живет. Поражен, как хорошо там стали жить люди. Задрипаное село, а в каждом доме уже вода, ванная, туалет. Хорошие дороги. Хороший хозяин в Бобровице. Европа. :shock: Спасибо Кравчуку, что переметнулся на сторону американцев. А то бы так и жили в совдепии в безысходности с нужниками во дворе. 8)
Libo
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 20:47

  airmax78 написав:
  Investor_K написав:Евро против бакса 1.23.
Кто в евоо, тот в мармаладе

Скоро пойдет вниз. Нет у евро шансов против бакса.

Не будьте таким пессимистом.
artlife
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 20:49

  airmax78 написав:
  Investor_K написав:Евро против бакса 1.23.
Кто в евоо, тот в мармаладе

Скоро пойдет вниз. Нет у евро шансов против бакса.


За пару дней до инагурации. Числа 15-го. 8) Пометьте в своих блокнотах. :!:
Libo
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 20:57

  Libo написав:
  BIGor написав:Мажорчик Либоуже Украину с Либерией сравнивает, докатились, и не стыдно?


Это не я сравниваю. Это вы тут нытики-пездострадальцы рассказываете, что живете как в Африке. Вот я вам и запилил видос, как живут в Африке. Сравнивайте сами. И делайте умозаключение. Если еще предрасположены к умозаключению. А если нет, то и суда нет. :lol:


Странное высокомерие и критика в адрес Африки. Там тоже есть успешные люди.

https://youtu.be/J4jY64qEcYs

ПС: У нас, правда, их больше, согласен. Но и масонов понять можно. Помогли Африке, помогут и нам. Не всё сразу.
Востаннє редагувалось artlife в Вів 05 січ, 2021 21:06, всього редагувалось 4 разів.
artlife
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 20:59

  Прохожий написав:ауга, в 90х был взрывной рост жилищного строительства)))
ау, сливной бачек про 1% в год построенного жилья в Украине
короче как обычно, ладно, давайдосвидания оналитег, копипастить диаграммы и графики реально получается лучше :mrgreen:
пешиТЕ исчо, реально смешной 3й в окулиардной компании :twisted:


Тролль, качественно вы слились! По сути есть что сказать? Последние годы строят меньше 1%???

  Frant написав:1к новобуд - як правило, купляють під оренду.
Ти забув, що тут тусується (в основному) небідна публіка. Оптовики нерухомості, так би мовити. Поцікався, скільки тут квартир на 1 члена сім'ї.


Да это понятно - но все равно ведь мы все население берем в расчет - и хозяев, и арендодателей, и арендаторов. Однушек, которые покупаются в качестве запасного жилья, чтобы девок поводить, не так много. Преимущественно они покупаются, чтобы быть сдаными в аренду - т.е. там живут люди, занимающие квадраты
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 21:02

  artlife написав:Странное высокомерие и критика в адрес Африки. Там тоже есть успешные люди.


При чем тут высокомерие и успешные люди?!
Мы говорим о простых людях. Просто как они живут. Одинаково ли.
Я предложил посмотреть видос и выглянуть в свое окно. И сравнить.
Я так сделал и мне показалось, что не одинаково. Заметил разницу.
И спросил вас, а вы тоже заметили? :roll: Или это у меня шизы начались? :shock:
Libo
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