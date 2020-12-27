Додано: Вів 05 січ, 2021 21:13

Frant написав: airmax78 написав: причина ваших негараздов ИМХО в этом: "Обычная старая чешка-двушка". Не хочет народ, готовый платить более-менее нормальные деньги больше в таком жить.

причина ваших негараздов ИМХО в этом: "Обычная старая чешка-двушка". Не хочет народ, готовый платить более-менее нормальные деньги больше в таком жить.

Причина інша, зовсім інша:

Закінчуються квартиранти в Києві.

Або не народились, або виїхали на ПМЖ у Польщу і далі.



Перспективи - ще гірші.

Скоро й новобуди будуть стояти порожніми або здаватись за комунальні плюс 100 дол. за оренду, як в Житомирі чи Запоріжжі. Причина інша, зовсім інша:Перспективи - ще гірші.Скоро й новобуди будуть стояти порожніми або здаватись за комунальні плюс 100 дол. за оренду, як в Житомирі чи Запоріжжі.

1.Нет , ну коллапса не будет,просто страна очень богатая, только бабки в карманах "спецконтингента" в основном.2.А вот серьезная просадка РН, в т.ч. Киева, в т.ч. всех сегментов имеет большие шансы.3.И пропетлять от очередной волны кризиса скорее всего несмотря на все МВФ и ко - не судьба.4.А квартира к слову,мне нравится (дом весь в зелени,никаких окно-в окно как на Позняках,к примеру, вид на детский садик,на правый берег,на школу,подъезд чистенький,лифт после ремонта,соседи все приличные и т.п.), если бы надо было жить в Киеве, жил бы в такой,а не в 25-этажной свечке рядом. И с рентабельностью -мне достаточно. Тут важно,что за все 15 лет ,она может месяц с копейками пустой стояла, так как всегда забирали за пару дней со второго_максимум третьего просмотра, ну кроме того случая в феврале 2020-го.5.Украина не Африка, но "за державу обидно", такую страну прос...ли.Полякам стыдно в глаза посмотреть.Стоит их фильм посмотреть только "Девчента зи Львова называется.Нет ,ну можно конечно пробиться, или - систему обслуживать, или как в моем случае ,просто вкалывать более 25 лет практически без отпуска, но зато выйти на пенсию не по возрасту,а по пассивному доходу.6.А новострои действительно будут стоять многие зияя пустотой, те,которые убогие, а таких убогих в угоду спросу по стране - "имя им легион".7.В логический ряд вместе с некоторыми серыми, примитивными, убогими, противными для жилья новостроями ложатся также евробляхи, секонды, швыдкогроши,ломбарды и т.п. светлая олигархическая действиетельность.Это как зазеркалье."Я другой такой страны не знаю"...