Додано: Вів 05 січ, 2021 21:41

hume написав: Половина Киевских локаций никуда не годится, а 9/10х домов это откровенная лажа в котором люди жить не хотят и при наличии хоть каких-то денег бегут оттуда в человейники сомнительного качества. Так что за ценник относительно новых домов в хороших локациях можете не волноваться.



автор вон жалуется, шо микродвушку в чешке 70х годов без ремонта, купленную в нулевых за двадцатку, больше чем за 10 кгрн сдать не может бгг

там метров 40 наверное, или сколько в чешках двушки?

зелень грит из окна видна - шо еще надо, мол?

зато метро рядом - левобережка походу

автор вон жалуется, шо микродвушку в чешке 70х годов без ремонта, купленную в нулевых за двадцатку, больше чем за 10 кгрн сдать не может бгг

