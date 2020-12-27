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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Вів 05 січ, 2021 21:13
https://news.finance.ua/ua/news/-/48495 ... 2021-rotsi
Frant написав: airmax78 написав:
причина ваших негараздов ИМХО в этом: "Обычная старая чешка-двушка". Не хочет народ, готовый платить более-менее нормальные деньги больше в таком жить.
Причина інша, зовсім інша:Закінчуються квартиранти в Києві.
Або не народились, або виїхали на ПМЖ у Польщу і далі.
Перспективи - ще гірші.
Скоро й новобуди будуть стояти порожніми або здаватись за комунальні плюс 100 дол. за оренду, як в Житомирі чи Запоріжжі.
1.Нет , ну коллапса не будет,просто страна очень богатая, только бабки в карманах "спецконтингента" в основном.
2.А вот серьезная просадка РН, в т.ч. Киева, в т.ч. всех сегментов имеет большие шансы.
3.И пропетлять от очередной волны кризиса скорее всего несмотря на все МВФ и ко - не судьба.
4.А квартира к слову,мне нравится (дом весь в зелени,никаких окно-в окно как на Позняках,к примеру, вид на детский садик,на правый берег,на школу,подъезд чистенький,лифт после ремонта,соседи все приличные и т.п.), если бы надо было жить в Киеве, жил бы в такой,а не в 25-этажной свечке рядом. И с рентабельностью -мне достаточно. Тут важно,что за все 15 лет ,она может месяц с копейками пустой стояла, так как всегда забирали за пару дней со второго_максимум третьего просмотра, ну кроме того случая в феврале 2020-го.
5.Украина не Африка, но "за державу обидно", такую страну прос...ли.
Полякам стыдно в глаза посмотреть.Стоит их фильм посмотреть только "Девчента зи Львова называется.
Нет ,ну можно конечно пробиться, или - систему обслуживать, или как в моем случае ,просто вкалывать более 25 лет практически без отпуска, но зато выйти на пенсию не по возрасту,а по пассивному доходу.
6.А новострои действительно будут стоять многие зияя пустотой, те,которые убогие, а таких убогих в угоду спросу по стране - "имя им легион".
7.В логический ряд вместе с некоторыми серыми, примитивными, убогими, противными для жилья новостроями ложатся также евробляхи, секонды, швыдкогроши,ломбарды и т.п. светлая олигархическая действиетельность.
Это как зазеркалье."Я другой такой страны не знаю"...
Востаннє редагувалось Автор77
в Вів 05 січ, 2021 21:49, всього редагувалось 1 раз.
Пишу только для тех кому интересно, остальных просьба найти соответсвующий функцию,позволяющую не читать эти сообщения.
ПРОХАННЯ ДО ТРОЛІВ п і ш л и ...
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Додано: Вів 05 січ, 2021 21:21
zРадио написав: Прохожий написав:
ауга, в 90х был взрывной рост жилищного строительства)))
ау, сливной бачек про 1% в год построенного жилья в Украине
короче как обычно, ладно, давайдосвидания оналитег, копипастить диаграммы и графики реально получается лучше
пешиТЕ исчо, реально смешной 3й в окулиардной компании
Тролль, качественно вы слились! По сути есть что сказать? Последние годы строят меньше 1%???
"Зря вы полезли в эти дебри. Вы тут найдете не перемогу, а зраду. 0,9% жилых фондов в среднем прибавлятся ежегодно (строится нового жилья 1%, выбывает старого 0,1%)
."(с)зРадист 18:09
за 10 лет построили 10% жилья
за 20 20%
за 30 лет независимости 30%, каждый 3й дом?
тролль-флудер, адьюс
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Вів 05 січ, 2021 21:31
zРадио написав: Прохожий написав:
ауга, в 90х был взрывной рост жилищного строительства)))
ау, сливной бачек про 1% в год построенного жилья в Украине
короче как обычно, ладно, давайдосвидания оналитег, копипастить диаграммы и графики реально получается лучше
пешиТЕ исчо, реально смешной 3й в окулиардной компании
Тролль, качественно вы слились! По сути есть что сказать? Последние годы строят меньше 1%???
[
Так вам и сказали, что если бы строили по 1% в год, то каждый третий дом был относительно новый. Ситуация же намного плачевней. Половина Киевских локаций никуда не годится, а 9/10х домов это откровенная лажа в котором люди жить не хотят и при наличии хоть каких-то денег бегут оттуда в человейники сомнительного качества. Так что за ценник относительно новых домов в хороших локациях можете не волноваться.
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hume
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Додано: Вів 05 січ, 2021 21:34
hume написав:
Ситуация же намного плачевней. Половина Киевских локаций никуда не годится, а 9/10х домов это откровенная лажа в котором люди жить не хотят и при наличии хоть каких-то денег бегут оттуда в человейники сомнительного качества
Замініть слово "київських" на "лондонських, нью-йоркських, стамбульських" - картинка буде та ж сама.
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Додано: Вів 05 січ, 2021 21:35
hume написав: zРадио написав: Прохожий написав:
ауга, в 90х был взрывной рост жилищного строительства)))
ау, сливной бачек про 1% в год построенного жилья в Украине
короче как обычно, ладно, давайдосвидания оналитег, копипастить диаграммы и графики реально получается лучше
пешиТЕ исчо, реально смешной 3й в окулиардной компании
Тролль, качественно вы слились! По сути есть что сказать? Последние годы строят меньше 1%???
[
Так вам и сказали, что если бы строили по 1% в год, то каждый третий дом был относительно новый. Ситуация же намного плачевней. Половина Киевских локаций никуда не годится, а 9/10х домов это откровенная лажа в котором люди жить не хотят и при наличии хоть каких-то денег бегут оттуда в человейники сомнительного качества. Так что за ценник относительно новых домов в хороших локациях можете не волноваться.
дело в том что пока зРадист копипастит диаграммы и графики то он еще может сойти за умного у некоторых форумчан, но как только начинает "говорить" тут же все становится на свои места ...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Вів 05 січ, 2021 21:39
zРадио написав: Faceless написав:
Ошибка номер 1. Считать, что все новые квартиры покупаются на "среднее домохозяйство" по численности, и
Верно - новое жилье преимущественно покупается домохозяйствами с бОльшим количеством человек, чем в среднем. Это и есть решение квартирного вопроса. Поэтому ошибка в бОльшую, а не меньшую сторону. Я специально взял наиболее смелую оценку, что соответствовало сути спора (Либо говорил о "стандартах жизни")
В большинстве случаев наблюдаю противоположное. Покупают в половине случаев или себе (ещё нет семьи), или родители ребенку, или семья ещё без детей. Средняя численность домохозяйства выходит меньше. Вообще, как сильно сегментировпно жилье, так же сильно сегментированы и жильцы. Хрущебы, в которых ютятся по два поколения в однушке без шансов разъехаться даже в пригород, с одной стороны, и платежеспособные относительно молодые, часто ещё без детей, берущие себе 2-3к на 70-100м2, плюс те, кто берет себе однушки под аренду, и для их домохозяйства площадь на 1 чел уже перевалила за 50.
Статистика она вообще забавная штука. Там сферическая в вакууме семья в 2½ человека может жить в квартире со средней площадью Х, и при этом, разумеется, в реальности не существует семей с численностью 2½ и может не существовать ни одной квартиры с площадью Х. Вы со статистикой ждете, что рассматриваемый показатель будет подчинятся нормальному распределению, а реальный мир имел ввиду все ваши ожидания, и показатель вообще величина дискретная.
Если смотреть за длительный период, то размер жилых площадей на жителя уверенно растёт, эьо факт. Также факт, но по статистике его плохо видно - запросы на жилье для себя тоже постоянно растут. Когда-то свой однокомнатный хрущик на 33 м2 считался хорошим вариантом, сейчас подавай от 60 с большой кухней.
А средний метраж сильно прогибает большая доля однушек в экономе, которые почти полностью уйдут под аренду
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Додано: Вів 05 січ, 2021 21:41
hume написав:
Половина Киевских локаций никуда не годится, а 9/10х домов это откровенная лажа в котором люди жить не хотят и при наличии хоть каких-то денег бегут оттуда в человейники сомнительного качества. Так что за ценник относительно новых домов в хороших локациях можете не волноваться.
автор вон жалуется, шо микродвушку в чешке 70х годов без ремонта, купленную в нулевых за двадцатку, больше чем за 10 кгрн сдать не может бгг
там метров 40 наверное, или сколько в чешках двушки?
зелень грит из окна видна - шо еще надо, мол?
зато метро рядом - левобережка походу
жесть канешна, представляю шо там за адок внутри, за 350$ в месяц + коммуналка +/- 50$
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Додано: Вів 05 січ, 2021 21:48
Faceless написав:
запросы на жилье для себя тоже постоянно растут.
Ні, вже давно не ростуть. Років 6-7, точно.
З цієї причини більшість пінопластових новобудів - економ варіанти, житло невеликої площі.
Квартири великої площі - масово клепались в 2007-2008.
П.С. в Києві Фейслеса, де їздять Рол-Ройси - може, дійсно площі ростуть. Не все ж бабло виводиться в офшори і витрачається на яхти і лондонські квартири!
Востаннє редагувалось Frant
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Додано: Вів 05 січ, 2021 21:50
hume написав:
Так вам и сказали, что если бы строили по 1% в год, то каждый третий дом был относительно новый. Ситуация же намного плачевней. Половина Киевских локаций никуда не годится, а 9/10х домов это откровенная лажа в котором люди жить не хотят и при наличии хоть каких-то денег бегут оттуда в человейники сомнительного качества. Так что за ценник относительно новых домов в хороших локациях можете не волноваться.
Снова отсебятина - последние годы строится в 10 раз больше, чем выбывает. В итоге жилой фонд прирастает на 0,9%. Точка. Здесь нет предмета для дискуссии - это факт! Все остальное - беллетристика загонял... слухи, вымыслы, манипуляции.
То, что когда-то за царя Гороха были провальные в плане строительства годы, рынок уже давно переварил - посмотрите на смертность, вдвое превышающую рождаемость в 90-е и на эмиграцию 2000-х, по итогам которых было потеряно более 10 млн человек
Востаннє редагувалось zРадио
в Вів 05 січ, 2021 21:55, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 05 січ, 2021 21:55
kingkongovets написав:
жесть канешна, представляю шо там за адок внутри, за 350$ в месяц + коммуналка +/- 50
ккц, а ти уявляєш - як живе нарот в Україні на медіанну ЗП 270-300 дол/міс???
Попроси Лібо, щоб він взяв тебе в свій Рол-Ройс, коли він поїде по чернігівським лісовим селам.
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