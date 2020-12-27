Додано: Вів 05 січ, 2021 22:04

В контексте рынка недвижимости :Так а кто знает - Alyak есть свежий 2020-го года где-то ?А то Гугл не помогает.Чел иногда просто не в глаз,а в бровь высказывался.Например конца 2018-го года:-...........экономика и бизнес у нас развиваются вопреки.........................У нас же правила устанавливают те, у кого уже есть большой завод, юристы, экономисты, бухгалтеры, где конечный продукт создается тысячами рабочих рук. И эти люди прямо заинтересованы, чтобы у них была дешевая рабочая сила........................Если вы не идете в бизнес, то у вас два пути: на завод или за границу....ИМХО:От себя добавлю-есть еще третий путь, идти обслуживать кланово-олигархическую систему.........надвигающийся мировой экономический кризис. Его последствия для Украины будут очень болезненными, поскольку уровень доходов населения и так крайне низкий.Это экономические вызовы ближайших двух лет.............ИМХО:Нет,ну про Ковид он конечно не мог знать, но по дате как бы угадал.....на почву нищеты очень удобно забрасывать идеи раздора......ИМХО:А вот это вообще - в супер-десятку...............У людей нет видения их будущего в этой стране, поскольку государство неспособно обеспечить даже минимальные стандарты жизни, такие как жилье, тепло, питание, одежда, лечение, отдых. Странно рассчитывать на лояльность граждан, когда система не дает им самого необходимого.....................гораздо опаснее нерешенные проблемы стратегического характера. C 1991 года население Украины официально сократилось на 10 млн человек. По официальным данным, на заработки выехали 9 млн человек. Примерно 7 млн остались на оккупированных территориях. В итоге на 12 млн плательщиков ЕСВ приходится 13 млн пенсионеров. Я всегда говорю, что экономика натуральна. Даже если вы великий лидер с командой гениальных управленцев, вам надо что-то, из чего можно было бы построить процветающую страну. Экономика применима только к людям. Ее не могут построить полезные ископаемые, роботы или животные. И главная проблема в том, что нам уже не из чего строить. Мы скатились в яму.....ИМХО: Не прошло и 2х лет после этих его слов,как Шмыгаль посоветовал о пенсиях т.е. (в нашем случае о квартире в аренду) позаботиться заранее, так как государство вряд ли сможет что-то обеспечить...........стремительно разрушается инфраструктура. За годы независимости мы не обновляли в достаточном количестве электростанции, дома, дороги, коммуникации. Мы скоро будем неконкурентноспособны по этим параметрам. Пройдет еще немного времени – и мы начнем получать электричество по часам, как горячую воду.Есть такой принцип: если основные средства вашего предприятия изношены более чем на 60%, то их уже нельзя восстановить собственными силами. Примерно тоже происходит с Украиной. Мы приближаемся к банкротству. Украина становится аутсайдером по таким показателям, как численность населения, знания, износ инфраструктуры..................финансовая помощь оседает в карманах коррумпированных чиновников и олигархов......ИМХО:Нет,ну конечно не все в точку у него, но чел интересный,безусловно.