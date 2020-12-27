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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Вів 05 січ, 2021 21:57
Автор77 написав:
https://news.finance.ua/ua/news/-/48495 ... 2021-rotsi
airmax78 написав:
причина ваших негараздов ИМХО в этом: "Обычная старая чешка-двушка". Не хочет народ, готовый платить более-менее нормальные деньги больше в таком жить.
1.Нет , ну коллапса не будет,просто страна очень богатая, только бабки в карманах "спецконтингента" в основном.
2.А вот серьезная просадка РН, в т.ч. Киева, в т.ч. всех сегментов имеет большие шансы.
3.И пропетлять от очередной волны кризиса скорее всего несмотря на все МВФ и ко - не судьба.
4.А квартира к слову,мне нравится (дом весь в зелени,никаких окно-в окно как на Позняках,к примеру, вид на детский садик,на правый берег,на школу,подъезд чистенький,лифт после ремонта,соседи все приличные и т.п.), если бы надо было жить в Киеве, жил бы в такой,а не в 25-этажной свечке рядом. И с рентабельностью -мне достаточно. Тут важно,что за все 15 лет ,она может месяц с копейками пустой стояла, так как всегда забирали за пару дней со второго_максимум третьего просмотра, ну кроме того случая в феврале 2020-го.
5.Украина не Африка, но "за державу обидно", такую страну прос...ли.
Полякам стыдно в глаза посмотреть.Стоит их фильм посмотреть только "Девчента зи Львова называется.
Нет ,ну можно конечно пробиться, или - систему обслуживать, или как в моем случае ,просто вкалывать более 25 лет практически без отпуска, но зато выйти на пенсию не по возрасту,а по пассивному доходу.
6.А новострои действительно будут стоять многие зияя пустотой, те,которые убогие, а таких убогих в угоду спросу по стране - "имя им легион".
7.В логический ряд вместе с некоторыми серыми, примитивными, убогими, противными для жилья новостроями ложатся также евробляхи, секонды, швыдкогроши,ломбарды и т.п. светлая олигархическая действиетельность.
Это как зазеркалье."Я другой такой страны не знаю"...
Случай из жизни: знакомый, который сейчас живет в Рыбальском, пока делал ремонт, снял квартиру. Где? Нет, не в уютной чешке с полным фаршем в 2х минутах от метро. И не за 13К. За 15К однуху в ... Варшавском. Несмотря на то, что пилить до работы ему оттуда .. долго. Он один такой? Куда там.
А Варшавских за последние 5 лет сдали ого-го-го. Поэтому и остается супер-востребованная уютная двушечка на Левобережке в пролете.
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Додано: Вів 05 січ, 2021 22:02
airmax78 написав:
Поэтому и остается супер-востребованная уютная двушечка на Левобережке в пролете.
Чим дорожчий товар - тим більше покупців???
П. Аеромакс - знайомий з азами торгівлі?
Історія схожа на рилівський загон.
Більшість орендарів рахує кожну сотню гривень. Ціна оренди - є найважливішим фактором для більшості орендного люду..
Звісно, в Києві Реуса-Фейслеса-Лібо - може бути по іншому.
Востаннє редагувалось Frant
в Вів 05 січ, 2021 22:06, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: Вів 05 січ, 2021 22:04
https://news.finance.ua/ua/news/-/48495 ... 2021-rotsi
В контексте рынка недвижимости :
Так а кто знает - Alyak есть свежий 2020-го года где-то ?
А то Гугл не помогает.
Чел иногда просто не в глаз,а в бровь высказывался.
Например конца 2018-го года:
-...........экономика и бизнес у нас развиваются вопреки..............
...........У нас же правила устанавливают те, у кого уже есть большой завод, юристы, экономисты, бухгалтеры, где конечный продукт создается тысячами рабочих рук. И эти люди прямо заинтересованы, чтобы у них была дешевая рабочая сила...............
.........Если вы не идете в бизнес, то у вас два пути: на завод или за границу....
ИМХО:От себя добавлю-есть еще третий путь, идти обслуживать кланово-олигархическую систему
.........надвигающийся мировой экономический кризис. Его последствия для Украины будут очень болезненными, поскольку уровень доходов населения и так крайне низкий.Это экономические вызовы ближайших двух лет.............
ИМХО:Нет,ну про Ковид он конечно не мог знать, но по дате как бы угадал.
....на почву нищеты очень удобно забрасывать идеи раздора......
ИМХО:А вот это вообще - в супер-десятку.
..............У людей нет видения их будущего в этой стране, поскольку государство неспособно обеспечить даже минимальные стандарты жизни, такие как жилье, тепло, питание, одежда, лечение, отдых. Странно рассчитывать на лояльность граждан, когда система не дает им самого необходимого............
.........гораздо опаснее нерешенные проблемы стратегического характера. C 1991 года население Украины официально сократилось на 10 млн человек. По официальным данным, на заработки выехали 9 млн человек. Примерно 7 млн остались на оккупированных территориях. В итоге на 12 млн плательщиков ЕСВ приходится 13 млн пенсионеров. Я всегда говорю, что экономика натуральна. Даже если вы великий лидер с командой гениальных управленцев, вам надо что-то, из чего можно было бы построить процветающую страну. Экономика применима только к людям. Ее не могут построить полезные ископаемые, роботы или животные. И главная проблема в том, что нам уже не из чего строить. Мы скатились в яму.....
ИМХО: Не прошло и 2х лет после этих его слов,как Шмыгаль посоветовал о пенсиях т.е. (в нашем случае о квартире в аренду) позаботиться заранее, так как государство вряд ли сможет что-то обеспечить
...........стремительно разрушается инфраструктура. За годы независимости мы не обновляли в достаточном количестве электростанции, дома, дороги, коммуникации. Мы скоро будем неконкурентноспособны по этим параметрам. Пройдет еще немного времени – и мы начнем получать электричество по часам, как горячую воду.
Есть такой принцип: если основные средства вашего предприятия изношены более чем на 60%, то их уже нельзя восстановить собственными силами. Примерно тоже происходит с Украиной. Мы приближаемся к банкротству. Украина становится аутсайдером по таким показателям, как численность населения, знания, износ инфраструктуры......
............финансовая помощь оседает в карманах коррумпированных чиновников и олигархов......
ИМХО:Нет,ну конечно не все в точку у него, но чел интересный,безусловно.
Пишу только для тех кому интересно, остальных просьба найти соответсвующий функцию,позволяющую не читать эти сообщения.
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Додано: Вів 05 січ, 2021 22:04
airmax78 написав:
Случай из жизни: знакомый, который сейчас живет в Рыбальском, пока делал ремонт, снял квартиру. Где? Нет, не в уютной чешке с полным фаршем в 2х минутах от метро. И не за 13К. За 15К однуху в ... Варшавском. Несмотря на то, что пилить до работы ему оттуда .. долго. Он один такой? Куда там.
А Варшавских за последние 5 лет сдали ого-го-го. Поэтому и остается супер-востребованная уютная двушечка на Левобережке в пролете.
Сколько сдали на ПОХе?
и вырлица
Номер SIP
/VoIP 8(800)
Украина - 0 грн
/0 грн http://goo.gl/XOrCSn
Как я получал SWIFT
в Альфа-Банке
через HSBC: https://minfin.com.ua/company/alfa-bank/review/209902/
Хозяин системы.
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Додано: Вів 05 січ, 2021 22:06
Прохожий написав:
дело в том что пока зРадист копипастит диаграммы и графики то он еще может сойти за умного у некоторых форумчан, но как только начинает "говорить" тут же все становится на свои места ...
Э как тролли бесятся от моих графиков - цифры не приболтать, это вам не "молочный" податливый покупан, которого можно запугать будеттолькодорожаем.
Faceless написав:
Если смотреть за длительный период, то размер жилых площадей на жителя уверенно растёт, эьо факт. Также факт, но по статистике его плохо видно - запросы на жилье для себя тоже постоянно растут.
Если взять к 90-м, то да. Если к 2000-2007 гг, то нет. Запросы росли, пока росло благосостояние. После - топчутся на месте и первые, и вторые.
Faceless написав:
А средний метраж сильно прогибает большая доля однушек в экономе, которые почти полностью уйдут под аренду
Единственное, что работает в пользу проактивного увеличения средней площади - это рост доли single-person домохозяйств. Сильно сомневаюсь, что он перевесит фактор, работающий на уменьшение средней площади - стоимость ее обогрева. Статистический реактивный рост средней площади, вероятно, случится вследствие депопуляции, о чем выше писал BIGor
. Именно поэтому удельный показатель в регионах сегодня выше, чем в Киеве
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Додано: Вів 05 січ, 2021 22:09
Автор77 написав:
https://news.finance.ua/ua/news/-/484958/prognoz-tsin-na-zhytlo-u-2021-rotsi
В контексте рынка недвижимости :
Так а кто знает - Alyak есть свежий 2020-го года где-то ?
А то Гугл не помогает.
Чел иногда просто не в глаз,а в бровь высказывался.
Например конца 2018-го года:
-...........экономика и бизнес у нас развиваются вопреки..............
...........У нас же правила устанавливают те, у кого уже есть большой завод, юристы, экономисты, бухгалтеры, где конечный продукт создается тысячами рабочих рук. И эти люди прямо заинтересованы, чтобы у них была дешевая рабочая сила...............
.........Если вы не идете в бизнес, то у вас два пути: на завод или за границу....
ИМХО:От себя добавлю-есть еще третий путь, идти обслуживать кланово-олигархическую систему
.........надвигающийся мировой экономический кризис. Его последствия для Украины будут очень болезненными, поскольку уровень доходов населения и так крайне низкий.Это экономические вызовы ближайших двух лет.............
ИМХО:Нет,ну про Ковид он конечно не мог знать, но по дате как бы угадал.
....на почву нищеты очень удобно забрасывать идеи раздора......
ИМХО:А вот это вообще - в супер-десятку.
..............У людей нет видения их будущего в этой стране, поскольку государство неспособно обеспечить даже минимальные стандарты жизни, такие как жилье, тепло, питание, одежда, лечение, отдых. Странно рассчитывать на лояльность граждан, когда система не дает им самого необходимого............
.........гораздо опаснее нерешенные проблемы стратегического характера. C 1991 года население Украины официально сократилось на 10 млн человек. По официальным данным, на заработки выехали 9 млн человек. Примерно 7 млн остались на оккупированных территориях. В итоге на 12 млн плательщиков ЕСВ приходится 13 млн пенсионеров. Я всегда говорю, что экономика натуральна. Даже если вы великий лидер с командой гениальных управленцев, вам надо что-то, из чего можно было бы построить процветающую страну. Экономика применима только к людям. Ее не могут построить полезные ископаемые, роботы или животные. И главная проблема в том, что нам уже не из чего строить. Мы скатились в яму.....
ИМХО: Не прошло и 2х лет после этих его слов,как Шмыгаль посоветовал о пенсиях т.е. (в нашем случае о квартире в аренду) позаботиться заранее, так как государство вряд ли сможет что-то обеспечить
...........стремительно разрушается инфраструктура. За годы независимости мы не обновляли в достаточном количестве электростанции, дома, дороги, коммуникации. Мы скоро будем неконкурентноспособны по этим параметрам. Пройдет еще немного времени – и мы начнем получать электричество по часам, как горячую воду.
Есть такой принцип: если основные средства вашего предприятия изношены более чем на 60%, то их уже нельзя восстановить собственными силами. Примерно тоже происходит с Украиной. Мы приближаемся к банкротству. Украина становится аутсайдером по таким показателям, как численность населения, знания, износ инфраструктуры......
............финансовая помощь оседает в карманах коррумпированных чиновников и олигархов......
ИМХО:Нет,ну конечно не все в точку у него, но чел интересный,безусловно.
Чел - капитан-очевидность местами. Местами - провокатор.
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Додано: Вів 05 січ, 2021 22:09
airmax78 написав:
И не за 13К. За 15К однуху в ... Варшавском. Несмотря на то, что пилить до работы ему оттуда .. долго. Он один такой? Куда там.
А Варшавских за последние 5 лет сдали ого-го-го. Поэтому и остается супер-востребованная уютная двушечка на Левобережке в пролете.
Кстати о варшавском.
Сегодня видел рекламу, здоровенный борд вдоль дороги.
Кто нить с мва разъясните плиз, зачем вбрасывать деньги в рекламу если продается на ура, с колес?
Это просто бюджет рекламный надо освоить не смотря ни на что?
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Додано: Вів 05 січ, 2021 22:12
vano80 написав: airmax78 написав:
И не за 13К. За 15К однуху в ... Варшавском. Несмотря на то, что пилить до работы ему оттуда .. долго. Он один такой? Куда там.
А Варшавских за последние 5 лет сдали ого-го-го. Поэтому и остается супер-востребованная уютная двушечка на Левобережке в пролете.
Кстати о варшавском.
Сегодня видел рекламу, здоровенный борд вдоль дороги.
Кто нить с мва разъясните плиз, зачем вбрасывать деньги в рекламу если продается на ура, с колес?
Это просто бюджет рекламный надо освоить не смотря ни на что?
На МБА учат что при прочих равных лучше продается то, что хорошо рекламируют.
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Додано: Вів 05 січ, 2021 22:13
https://news.finance.ua/ua/news/-/48495 ... 2021-rotsi
airmax78 написав: Автор77 написав:
https://news.finance.ua/ua/news/-/48495 ... 2021-rotsi
airmax78 написав:
причина ваших негараздов ИМХО в этом: "Обычная старая чешка-двушка". Не хочет народ, готовый платить более-менее нормальные деньги больше в таком жить.
1.Нет , ну коллапса не будет,просто страна очень богатая, только бабки в карманах "спецконтингента" в основном.
2.А вот серьезная просадка РН, в т.ч. Киева, в т.ч. всех сегментов имеет большие шансы.
3.И пропетлять от очередной волны кризиса скорее всего несмотря на все МВФ и ко - не судьба.
4.А квартира к слову,мне нравится (дом весь в зелени,никаких окно-в окно как на Позняках,к примеру, вид на детский садик,на правый берег,на школу,подъезд чистенький,лифт после ремонта,соседи все приличные и т.п.), если бы надо было жить в Киеве, жил бы в такой,а не в 25-этажной свечке рядом. И с рентабельностью -мне достаточно. Тут важно,что за все 15 лет ,она может месяц с копейками пустой стояла, так как всегда забирали за пару дней со второго_максимум третьего просмотра, ну кроме того случая в феврале 2020-го.
5.Украина не Африка, но "за державу обидно", такую страну прос...ли.
Полякам стыдно в глаза посмотреть.Стоит их фильм посмотреть только "Девчента зи Львова называется.
Нет ,ну можно конечно пробиться, или - систему обслуживать, или как в моем случае ,просто вкалывать более 25 лет практически без отпуска, но зато выйти на пенсию не по возрасту,а по пассивному доходу.
6.А новострои действительно будут стоять многие зияя пустотой, те,которые убогие, а таких убогих в угоду спросу по стране - "имя им легион".
7.В логический ряд вместе с некоторыми серыми, примитивными, убогими, противными для жилья новостроями ложатся также евробляхи, секонды, швыдкогроши,ломбарды и т.п. светлая олигархическая действиетельность.
Это как зазеркалье."Я другой такой страны не знаю"...
Случай из жизни: знакомый, который сейчас живет в Рыбальском, пока делал ремонт, снял квартиру. Где? Нет, не в уютной чешке с полным фаршем в 2х минутах от метро. И не за 13К. За 15К однуху в ... Варшавском. Несмотря на то, что пилить до работы ему оттуда .. долго. Он один такой? Куда там.
А Варшавских за последние 5 лет сдали ого-го-го. Поэтому и остается супер-востребованная уютная двушечка на Левобережке в пролете.
1.Ну это ж не я там живу,надо считать сколько стоит Варшавская, и сколько стоит запакованная двушка в нескольких минутах от метро, пусть даже с учетом стоимости недешевого фарша- чисто немецкая техника,испанская плитка, испанская раздвижная система на лоджии с шикарными видами, к слову, 53 кв.м. и т.п. - и тогда считать отдачу.
2.Важный момент время вакантности, в этом случае он за 15 лет чуть больше 1 месяца, всегда в улет.
3.Сидел бы я в Киеве, запросто мог бы сдать ту двушку по 12-13,вот вам и Варшавская, не знаю сколько она там стоит, но думаю несоизмеримо дороже.
Но я жлобством не занимаюсь,
и с арендаторов три шкуры не сдираю,
никогда,даже когда в Киеве у родственников и есть возможность ободрать и сдать в три шкуры,
насчет шкуродерства это к другим участникам форума
Возврат инвестиции в старом,но удачном фонде - несоимеримо выше скорее всего.
4.Качество жизни в новострое на Позняках и в приличном старом фонде с зеленой территорией,я бы выбрал в пользу последнего, при отсутствии других альтернатив.
Мне кажется это очень неприятно-жить окна в окна в каменных джунглях,
не по человечески.
Странно говорить о каком-то пролете, за этот вариант всегда бойня была (локация плюс подъезд плюс дом плюс фарш),кроме февраля 2020-го, и простой де-факто нулевой, думаю очень-очень немногие новострои в Киеве могут похвалиться такой вакантностью
Востаннє редагувалось Автор77
в Вів 05 січ, 2021 22:16, всього редагувалось 1 раз.
Пишу только для тех кому интересно, остальных просьба найти соответсвующий функцию,позволяющую не читать эти сообщения.
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Додано: Вів 05 січ, 2021 22:15
zРадио написав:
Статистический реактивный рост средней площади, вероятно, случится вследствие депопуляции, о чем выше писал BIGor
.
Киевляне престанут чпокаться?!
Им вдруг ЭТО разонравится?! Эшелонами выедут в Польшу на клубнику и останутся там зимовать и размножаться в бараках?!
Я тебя умоляю, не пиши тут эти глупости.
Население Киева пока только растет.
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