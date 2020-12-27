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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 6127612861296130>

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 85
1. Зросли більш, як на 30%
29%
25
2. Зросли на 20 - 30%
4%
3
3. Зросли на 10 - 20%
4%
3
4. Зросли менш, ніж на 10%
1%
1
5. Приблизно ті самі
18%
15
6. Впали менш ніж на 10%
7%
6
7. Впали на 10 - 20%
7%
6
8. Впали на 20 - 30%
4%
3
9. Впали більш, як на 30%
27%
23
Всього голосів : 85
Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 22:15

  vano80 написав:
  airmax78 написав: И не за 13К. За 15К однуху в ... Варшавском. Несмотря на то, что пилить до работы ему оттуда .. долго. Он один такой? Куда там.
А Варшавских за последние 5 лет сдали ого-го-го. Поэтому и остается супер-востребованная уютная двушечка на Левобережке в пролете.


Кстати о варшавском.
Сегодня видел рекламу, здоровенный борд вдоль дороги.
Кто нить с мва разъясните плиз, зачем вбрасывать деньги в рекламу если продается на ура, с колес?
Это просто бюджет рекламный надо освоить не смотря ни на что?

Значить, продається не "на ура!".

Ура! - в Україні кричать деякі пани, які ніколи не бували далі великої кільцевої та бориспільського аеропорту
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 22:18

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Автор77 написав:Так а кто знает - Alyak есть свежий 2020-го года где-то ?
А то Гугл не помогает.
https://www.facebook.com/profile.php?id=100003333642829
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 22:20

  Libo написав:
  zРадио написав:Статистический реактивный рост средней площади, вероятно, случится вследствие депопуляции, о чем выше писал BIGor.


Киевляне престанут чпокаться?! :shock: Им вдруг ЭТО разонравится?! Эшелонами выедут в Польшу на клубнику и останутся там зимовать и размножаться в бараках?!
Я тебя умоляю, не пиши тут эти глупости.
Население Киева пока только растет. 8)

за рахунок пришвидшення депопуляції провінції.
Схоже, що Рол-Ройс в Броварах - не твій. Твій катається лише по Печерську
Востаннє редагувалось Frant в Вів 05 січ, 2021 22:23, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 22:20

  Libo написав:
  zРадио написав:Статистический реактивный рост средней площади, вероятно, случится вследствие депопуляции, о чем выше писал BIGor.


Киевляне престанут чпокаться?! :shock: Им вдруг ЭТО разонравится?! Эшелонами выедут в Польшу на клубнику и останутся там зимовать и размножаться в бараках?!
Я тебя умоляю, не пиши тут эти глупости.
Население Киева пока только растет. 8)


Чпокаться и размножаться - это уже много десятилетий разные малосвязанные друг с другом увлечения :lol: К слову, естественный прирост населения в Киеве наблюдался лишь пару лет с 1991-го. Нет, столица росла за счет миграционного притока. А он невечен - региональный резерв исчерпан, а иммигранты к нам не едут. В 2020-м динамика населения Киева отрицательная - удаленка и дистанцирование делают свое дело. Статистику эту даю ежемесячно - внимательно следи
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 22:21

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Цікаво, в контексті мікроквартир, вистачить на ночівлю? :D
https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/kladov ... KjiIa.html
Кладовка в ЖК Rich Town Ирпень 2.2 м2 за 1800$
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 22:31

  Frant написав:Схоже, що Рол-Ройс в Броварах - не твій. Твій катається лише по Печерську


Боюсь, Роллс-Ройсы здешних рассказчиков выглядят как-то так:


Зображення
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 22:37

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Автор77 написав: :|
  airmax78 написав:причина ваших негараздов ИМХО в этом: "Обычная старая чешка-двушка". Не хочет народ, готовый платить более-менее нормальные деньги больше в таком жить.

https://news.finance.ua/ua/news/-/48495 ... 2021-rotsi

1.Ну это ж не я там живу,надо считать сколько стоит Варшавская, и сколько стоит запакованная двушка в нескольких минутах от метро, пусть даже с учетом стоимости недешевого фарша- чисто немецкая техника,испанская плитка, испанская раздвижная система на лоджии с шикарными видами, к слову, 53 кв.м. и т.п. - и тогда считать отдачу.

2.Важный момент время вакантности, в этом случае он за 15 лет чуть больше 1 месяца, всегда в улет.

3.Сидел бы я в Киеве, запросто мог бы сдать ту двушку по 12-13,вот вам и Варшавская, не знаю сколько она там стоит, но думаю несоизмеримо дороже.
Но я жлобством не занимаюсь,
и с арендаторов три шкуры не сдираю,
никогда,даже когда в Киеве у родственников и есть возможность ободрать и сдать в три шкуры,
насчет шкуродерства это к другим участникам форума :)
Возврат инвестиции в старом,но удачном фонде - несоимеримо выше скорее всего.

4.Качество жизни в новострое на Позняках и в приличном старом фонде с зеленой территорией,я бы выбрал в пользу последнего, при отсутствии других альтернатив.
Мне кажется это очень неприятно-жить окна в окна в каменных джунглях,
не по человечески.

Странно говорить о каком-то пролете, за этот вариант всегда бойня была (локация плюс подъезд плюс дом плюс фарш),кроме февраля 2020-го, и простой де-факто нулевой, думаю очень-очень немногие новострои в Киеве могут похвалиться такой вакантностью

У вас долго жили одни и те же жильцы. Вы просто пропустили смену тренда. Если бы у вас чаще менялись жильцы - февраль 2020го случился бы у вас гораздо раньше.
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 22:47

Re: Когда начнется обва

  airmax77 написав:у вас долго жили одни и те же жильцы. Вы просто пропустили смену тренда. Если бы у вас чаще менялись жильцы - февраль 2020го случился бы у вас гораздо раньше.


Квартиранти покинули "хрущ" біля метро, з євроремонтом і сучасними меблями і побут. технікою, і переїхали у Варшавській , у 1,5-кратну оренду???

Тобто - квартиранти в Києві масово розбагатіли???

А що, у нас ікономіка на підйомі?
ЗП виросли вдвічі?
Біля Варшавського - стоїть черга орендарів??? :mrgreen:
Востаннє редагувалось Frant в Вів 05 січ, 2021 23:08, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 22:52

  Frant написав:
  airmax78 написав:у вас долго жили одни и те же жильцы. Вы просто пропустили смену тренда. Если бы у вас чаще менялись жильцы - февраль 2020го случился бы у вас гораздо раньше.


Квартиранти покинули "хрущ" з євроремонтом і сучасними меблями і побут. технікою, і переїхали у Варшавській , у 1,5-кратну оренду???

Тобто - квартиранти в Києві масово розбагатіли???

А що, у нас ікономіка на підйомі?
ЗП виросли вдвічі?

Думаю и эти квартиранты бы сбежали из уютной чешечки. Но уже привыкли за много лет + арендодатель упал до 10К. Новых найти будет сложно и 77й уже с этим столкнулся. Но, как и все мы, сразу начал искать проблему снаружи. Пром производство упало :)
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 23:11

  airmax78 написав:
  Frant написав:
  airmax78 написав:у вас долго жили одни и те же жильцы. Вы просто пропустили смену тренда. Если бы у вас чаще менялись жильцы - февраль 2020го случился бы у вас гораздо раньше.


Квартиранти покинули "хрущ" з євроремонтом і сучасними меблями і побут. технікою, і переїхали у Варшавській , у 1,5-кратну оренду???

Тобто - квартиранти в Києві масово розбагатіли???

А що, у нас ікономіка на підйомі?
ЗП виросли вдвічі?

Думаю и эти квартиранты бы сбежали из уютной чешечки. Но уже привыкли за много лет + арендодатель упал до 10К. Новых найти будет сложно и 77й уже с этим столкнулся. Но, как и все мы, сразу начал искать проблему снаружи. Пром производство упало :)


Проблема зсередини, і називається "депопуляція населення".
Провінція стоїть порожня з середини 2000-х років.
Тепер і в Києві "жирні коти" будуть знати, що таке "депопуляція".
До речі, Варшавський - ця проблема теж не омине :mrgreen:
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