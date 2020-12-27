Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав: И не за 13К. За 15К однуху в ... Варшавском. Несмотря на то, что пилить до работы ему оттуда .. долго. Он один такой? Куда там. А Варшавских за последние 5 лет сдали ого-го-го. Поэтому и остается супер-востребованная уютная двушечка на Левобережке в пролете.
Кстати о варшавском. Сегодня видел рекламу, здоровенный борд вдоль дороги. Кто нить с мва разъясните плиз, зачем вбрасывать деньги в рекламу если продается на ура, с колес? Это просто бюджет рекламный надо освоить не смотря ни на что?
Значить, продається не "на ура!".
Ура! - в Україні кричать деякі пани, які ніколи не бували далі великої кільцевої та бориспільського аеропорту
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо. Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
zРадио написав:Статистический реактивный рост средней площади, вероятно, случится вследствие депопуляции, о чем выше писал BIGor.
Киевляне престанут чпокаться?! Им вдруг ЭТО разонравится?! Эшелонами выедут в Польшу на клубнику и останутся там зимовать и размножаться в бараках?! Я тебя умоляю, не пиши тут эти глупости. Население Киева пока только растет.
за рахунок пришвидшення депопуляції провінції. Схоже, що Рол-Ройс в Броварах - не твій. Твій катається лише по Печерську
Востаннє редагувалось Frant в Вів 05 січ, 2021 22:23, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
zРадио написав:Статистический реактивный рост средней площади, вероятно, случится вследствие депопуляции, о чем выше писал BIGor.
Киевляне престанут чпокаться?! Им вдруг ЭТО разонравится?! Эшелонами выедут в Польшу на клубнику и останутся там зимовать и размножаться в бараках?! Я тебя умоляю, не пиши тут эти глупости. Население Киева пока только растет.
Чпокаться и размножаться - это уже много десятилетий разные малосвязанные друг с другом увлечения К слову, естественный прирост населения в Киеве наблюдался лишь пару лет с 1991-го. Нет, столица росла за счет миграционного притока. А он невечен - региональный резерв исчерпан, а иммигранты к нам не едут. В 2020-м динамика населения Киева отрицательная - удаленка и дистанцирование делают свое дело. Статистику эту даю ежемесячно - внимательно следи
1.Ну это ж не я там живу,надо считать сколько стоит Варшавская, и сколько стоит запакованная двушка в нескольких минутах от метро, пусть даже с учетом стоимости недешевого фарша- чисто немецкая техника,испанская плитка, испанская раздвижная система на лоджии с шикарными видами, к слову, 53 кв.м. и т.п. - и тогда считать отдачу.
2.Важный момент время вакантности, в этом случае он за 15 лет чуть больше 1 месяца, всегда в улет.
3.Сидел бы я в Киеве, запросто мог бы сдать ту двушку по 12-13,вот вам и Варшавская, не знаю сколько она там стоит, но думаю несоизмеримо дороже. Но я жлобством не занимаюсь, и с арендаторов три шкуры не сдираю, никогда,даже когда в Киеве у родственников и есть возможность ободрать и сдать в три шкуры, насчет шкуродерства это к другим участникам форума Возврат инвестиции в старом,но удачном фонде - несоимеримо выше скорее всего.
4.Качество жизни в новострое на Позняках и в приличном старом фонде с зеленой территорией,я бы выбрал в пользу последнего, при отсутствии других альтернатив. Мне кажется это очень неприятно-жить окна в окна в каменных джунглях, не по человечески.
Странно говорить о каком-то пролете, за этот вариант всегда бойня была (локация плюс подъезд плюс дом плюс фарш),кроме февраля 2020-го, и простой де-факто нулевой, думаю очень-очень немногие новострои в Киеве могут похвалиться такой вакантностью
У вас долго жили одни и те же жильцы. Вы просто пропустили смену тренда. Если бы у вас чаще менялись жильцы - февраль 2020го случился бы у вас гораздо раньше.
airmax78 написав:у вас долго жили одни и те же жильцы. Вы просто пропустили смену тренда. Если бы у вас чаще менялись жильцы - февраль 2020го случился бы у вас гораздо раньше.
Квартиранти покинули "хрущ" з євроремонтом і сучасними меблями і побут. технікою, і переїхали у Варшавській , у 1,5-кратну оренду???
Тобто - квартиранти в Києві масово розбагатіли???
А що, у нас ікономіка на підйомі? ЗП виросли вдвічі?
Думаю и эти квартиранты бы сбежали из уютной чешечки. Но уже привыкли за много лет + арендодатель упал до 10К. Новых найти будет сложно и 77й уже с этим столкнулся. Но, как и все мы, сразу начал искать проблему снаружи. Пром производство упало
airmax78 написав:у вас долго жили одни и те же жильцы. Вы просто пропустили смену тренда. Если бы у вас чаще менялись жильцы - февраль 2020го случился бы у вас гораздо раньше.
Квартиранти покинули "хрущ" з євроремонтом і сучасними меблями і побут. технікою, і переїхали у Варшавській , у 1,5-кратну оренду???
Тобто - квартиранти в Києві масово розбагатіли???
А що, у нас ікономіка на підйомі? ЗП виросли вдвічі?
Думаю и эти квартиранты бы сбежали из уютной чешечки. Но уже привыкли за много лет + арендодатель упал до 10К. Новых найти будет сложно и 77й уже с этим столкнулся. Но, как и все мы, сразу начал искать проблему снаружи. Пром производство упало
Проблема зсередини, і називається "депопуляція населення". Провінція стоїть порожня з середини 2000-х років. Тепер і в Києві "жирні коти" будуть знати, що таке "депопуляція". До речі, Варшавський - ця проблема теж не омине
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців