Автор77 написав:

airmax78 написав: причина ваших негараздов ИМХО в этом: "Обычная старая чешка-двушка". Не хочет народ, готовый платить более-менее нормальные деньги больше в таком жить.

причина ваших негараздов ИМХО в этом: "Обычная старая чешка-двушка". Не хочет народ, готовый платить более-менее нормальные деньги больше в таком жить.

1.Ну это ж не я там живу,надо считать сколько стоит Варшавская, и сколько стоит запакованная двушка в нескольких минутах от метро, пусть даже с учетом стоимости недешевого фарша- чисто немецкая техника,испанская плитка, испанская раздвижная система на лоджии с шикарными видами, к слову, 53 кв.м. и т.п. - и тогда считать отдачу.2.Важный момент время вакантности, в этом случае он за 15 лет чуть больше 1 месяца, всегда в улет.3.Сидел бы я в Киеве, запросто мог бы сдать ту двушку по 12-13,вот вам и Варшавская, не знаю сколько она там стоит, но думаю несоизмеримо дороже.Но я жлобством не занимаюсь,и с арендаторов три шкуры не сдираю,никогда,даже когда в Киеве у родственников и есть возможность ободрать и сдать в три шкуры,насчет шкуродерства это к другим участникам форумаВозврат инвестиции в старом,но удачном фонде - несоимеримо выше скорее всего.4.Качество жизни в новострое на Позняках и в приличном старом фонде с зеленой территорией,я бы выбрал в пользу последнего, при отсутствии других альтернатив.Мне кажется это очень неприятно-жить окна в окна в каменных джунглях,не по человечески.Странно говорить о каком-то пролете, за этот вариант всегда бойня была (локация плюс подъезд плюс дом плюс фарш),кроме февраля 2020-го, и простой де-факто нулевой, думаю очень-очень немногие новострои в Киеве могут похвалиться такой вакантностью