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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 6127612861296130

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 85
1. Зросли більш, як на 30%
29%
25
2. Зросли на 20 - 30%
4%
3
3. Зросли на 10 - 20%
4%
3
4. Зросли менш, ніж на 10%
1%
1
5. Приблизно ті самі
18%
15
6. Впали менш ніж на 10%
7%
6
7. Впали на 10 - 20%
7%
6
8. Впали на 20 - 30%
4%
3
9. Впали більш, як на 30%
27%
23
Всього голосів : 85
Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 23:16

  airmax78 написав:
  Frant написав:
  airmax78 написав:у вас долго жили одни и те же жильцы. Вы просто пропустили смену тренда. Если бы у вас чаще менялись жильцы - февраль 2020го случился бы у вас гораздо раньше.


Квартиранти покинули "хрущ" з євроремонтом і сучасними меблями і побут. технікою, і переїхали у Варшавській , у 1,5-кратну оренду???

Тобто - квартиранти в Києві масово розбагатіли???

А що, у нас ікономіка на підйомі?
ЗП виросли вдвічі?

Думаю и эти квартиранты бы сбежали из уютной чешечки. Но уже привыкли за много лет + арендодатель упал до 10К. Новых найти будет сложно и 77й уже с этим столкнулся. Но, как и все мы, сразу начал искать проблему снаружи. Пром производство упало :)


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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 23:21

  Frant написав:
  airmax77 написав:у вас долго жили одни и те же жильцы. Вы просто пропустили смену тренда. Если бы у вас чаще менялись жильцы - февраль 2020го случился бы у вас гораздо раньше.


Квартиранти покинули "хрущ" біля метро, з євроремонтом і сучасними меблями і побут. технікою, і переїхали у Варшавській , у 1,5-кратну оренду???

Тобто - квартиранти в Києві масово розбагатіли???

А що, у нас ікономіка на підйомі?
ЗП виросли вдвічі?
Біля Варшавського - стоїть черга орендарів??? :mrgreen:
знакомые переехали из уютных девятиэтажек лесного в патриотику. Не устраивал контингент низкоэтажной застройки с зелёным двором в окне, так же досаждали соседи алкоголики.
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