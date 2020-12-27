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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Вів 05 січ, 2021 23:16
airmax78 написав: Frant написав: airmax78 написав:
у вас долго жили одни и те же жильцы. Вы просто пропустили смену тренда. Если бы у вас чаще менялись жильцы - февраль 2020го случился бы у вас гораздо раньше.
Квартиранти покинули "хрущ" з євроремонтом і сучасними меблями і побут. технікою, і переїхали у Варшавській , у 1,5-кратну оренду???
Тобто - квартиранти в Києві масово розбагатіли???
А що, у нас ікономіка на підйомі?
ЗП виросли вдвічі?
Думаю и эти квартиранты бы сбежали из уютной чешечки. Но уже привыкли за много лет + арендодатель упал до 10К. Новых найти будет сложно и 77й уже с этим столкнулся. Но, как и все мы, сразу начал искать проблему снаружи. Пром производство упало
почему нельзя снять в Вьетнаме квартиру/дом?
Номер SIP
/VoIP 8(800)
Украина - 0 грн
/0 грн http://goo.gl/XOrCSn
Как я получал SWIFT
в Альфа-Банке
через HSBC: https://minfin.com.ua/company/alfa-bank/review/209902/
Хозяин системы.
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Додано: Вів 05 січ, 2021 23:21
Frant написав: airmax77 написав:
у вас долго жили одни и те же жильцы. Вы просто пропустили смену тренда. Если бы у вас чаще менялись жильцы - февраль 2020го случился бы у вас гораздо раньше.
Квартиранти покинули "хрущ" біля метро, з євроремонтом і сучасними меблями і побут. технікою, і переїхали у Варшавській , у 1,5-кратну оренду???
Тобто - квартиранти в Києві масово розбагатіли???
А що, у нас ікономіка на підйомі?
ЗП виросли вдвічі?
Біля Варшавського - стоїть черга орендарів???
знакомые переехали из уютных девятиэтажек лесного в патриотику. Не устраивал контингент низкоэтажной застройки с зелёным двором в окне, так же досаждали соседи алкоголики.
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