Додано: Вів 05 січ, 2021 23:40

......Ринок оживе за рахунок активності тих, хто заощаджував у валюті і відтермінував покупку житла.Значну частину покупців на сьогодні складають ті, хто відклав купівлю нерухомості через нестабільність, зайнявши роль активного спостерігача......Пишет чел-застройщик в своем ФБ.Выходит, что даже застройщики понимают, что с нынешними уровнями доходов поддерживать тонус РН - проблемка, и прямо рассчитывает на "хомяков-валютчиков"И насчет старого фонда.Самому конечно лучше жить в каком-нибудь клубном домеНо мы ведем речь об отдаче (инвестиционной) арендной недвижимости.Есть такой сайт КГА,где оценки техсостоянию всех домов Киева проставлены. У нашего твердые четверки (из пяти высших балов)практически по всем параметрам -сети,состояние подъезда,самого дома и т.п.,так как это был когда-то ЖСК,строился добротно и комфортно. Нет смысла переплачивать за понты в арендной однушке, если можно снять 53-метровую двушку по цене дешевле.И если владелец порядочный, то некоторые квартиранты это ценят.Например, я своим не понижал,но и не повышал цену,они как платили 10 плюс все КП три года назад ,так и сегодня платят.Но они мне ответили взаимностью, весной о скидке даже не заикались, просто перекидали деньги на карточку.Нет у меня цели обдирать квартирантов, хотя такая квартира по рыночной цене была раньше 13 с копейками,сейчас, в связи с просадкой рынка 11-12.Пусть 10, но зато это твердые поступления на карточку вот уже 15 лет.К слову, старт был в 2002, или чуть позже по 270 дол., но тогда это были после покупки - полный совдеп ободранный.Потом я напичкал квартиру немцами и испанцами, не жалко было вкладываться,так как очень локационная,уютный ухоженный дом и т.п.И вот результат прошло 17 лет.А цена осталась все та же практически !!!Это и есть деградация страны и экономики.На пике весной 2008-го и чуть раньше сдавалась за 800 дол. без проблемы.Да ,был взлет уровня жизни, когда 3-4 тыс.дол. на семью продавцы в магазине техники могли иметь.А сейчас страна откатилась на уровни многолетней давности де-факто, не считая нуворышей и мажоров возле кормухи, конечно.Все больше убеждаюсь,что просадка рынка не только аренды,но и продажи -неминуема.Но инертность, временной лаг и все такое,еще раз приведу слова тех десятка риелтеров,с которыми я общался в процессе сдачи офиса , большинство из них полуголодные с сентября, практически ноль сделок по продаже, только с аренды жилой недвижимости что-то капает, в то время как летом все более или менее по продажам у них було.Да, и в нашем доме,за все годы ни одного сложного жильца не наблюдалось, да и квартиры в очень значительной массе под аренду с ремонтом выше среднего,не посуточные, а именно для семей,или для молодежи, очень часто у меня и соседей ай-тишники жили, как-то раз даже женщина из пула администрации президента с семьей,детьми,года три-четыре прожили,потом свою какую-то купили недалеко.Рядом дома совсем другого пошиба,хотя и такого же года выпуска.