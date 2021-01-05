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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Вів 05 січ, 2021 22:52
Frant написав: airmax78 написав:
у вас долго жили одни и те же жильцы. Вы просто пропустили смену тренда. Если бы у вас чаще менялись жильцы - февраль 2020го случился бы у вас гораздо раньше.
Квартиранти покинули "хрущ" з євроремонтом і сучасними меблями і побут. технікою, і переїхали у Варшавській , у 1,5-кратну оренду???
Тобто - квартиранти в Києві масово розбагатіли???
А що, у нас ікономіка на підйомі?
ЗП виросли вдвічі?
Думаю и эти квартиранты бы сбежали из уютной чешечки. Но уже привыкли за много лет + арендодатель упал до 10К. Новых найти будет сложно и 77й уже с этим столкнулся. Но, как и все мы, сразу начал искать проблему снаружи. Пром производство упало
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Додано: Вів 05 січ, 2021 23:21
Frant написав: airmax77 написав:
у вас долго жили одни и те же жильцы. Вы просто пропустили смену тренда. Если бы у вас чаще менялись жильцы - февраль 2020го случился бы у вас гораздо раньше.
Квартиранти покинули "хрущ" біля метро, з євроремонтом і сучасними меблями і побут. технікою, і переїхали у Варшавській , у 1,5-кратну оренду???
Тобто - квартиранти в Києві масово розбагатіли???
А що, у нас ікономіка на підйомі?
ЗП виросли вдвічі?
Біля Варшавського - стоїть черга орендарів???
знакомые переехали из уютных девятиэтажек лесного в патриотику. Не устраивал контингент низкоэтажной застройки с зелёным двором в окне, так же досаждали соседи алкоголики.
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Додано: Вів 05 січ, 2021 23:38
hume написав: Frant написав: airmax77 написав:
у вас долго жили одни и те же жильцы. Вы просто пропустили смену тренда. Если бы у вас чаще менялись жильцы - февраль 2020го случился бы у вас гораздо раньше.
Квартиранти покинули "хрущ" біля метро, з євроремонтом і сучасними меблями і побут. технікою, і переїхали у Варшавській , у 1,5-кратну оренду???
Тобто - квартиранти в Києві масово розбагатіли???
А що, у нас ікономіка на підйомі?
ЗП виросли вдвічі?
Біля Варшавського - стоїть черга орендарів???
знакомые переехали из уютных девятиэтажек лесного в патриотику. Не устраивал контингент низкоэтажной застройки с зелёным двором в окне, так же досаждали соседи алкоголики.
Никогда не забуду своего соседа по уютной чешке в 2х минутах ходьбы от метро Оболонь. В принципе, любому человеку такого опыта более чем достаточно чтобы больше никогда в жизни не смотреть в сторону уютной советской вторички.
Востаннє редагувалось airmax78
в Вів 05 січ, 2021 23:40, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 05 січ, 2021 23:40
https://news.finance.ua/ua/news/-/48495 ... 2021-rotsi
......Ринок оживе за рахунок активності тих, хто заощаджував у валюті і відтермінував покупку житла.Значну частину покупців на сьогодні складають ті, хто відклав купівлю нерухомості через нестабільність, зайнявши роль активного спостерігача......
Пишет чел-застройщик в своем ФБ.
Выходит, что даже застройщики понимают, что с нынешними уровнями доходов поддерживать тонус РН - проблемка, и прямо рассчитывает на "хомяков-валютчиков"
И насчет старого фонда.Самому конечно лучше жить в каком-нибудь клубном доме
Но мы ведем речь об отдаче (инвестиционной) арендной недвижимости.
Есть такой сайт КГА,где оценки техсостоянию всех домов Киева проставлены. У нашего твердые четверки (из пяти высших балов)практически по всем параметрам -сети,состояние подъезда,самого дома и т.п.,так как это был когда-то ЖСК,строился добротно и комфортно. Нет смысла переплачивать за понты в арендной однушке, если можно снять 53-метровую двушку по цене дешевле.
И если владелец порядочный, то некоторые квартиранты это ценят.
Например, я своим не понижал,но и не повышал цену,они как платили 10 плюс все КП три года назад ,так и сегодня платят.
Но они мне ответили взаимностью, весной о скидке даже не заикались, просто перекидали деньги на карточку.
Нет у меня цели обдирать квартирантов, хотя такая квартира по рыночной цене была раньше 13 с копейками,сейчас, в связи с просадкой рынка 11-12.
Пусть 10, но зато это твердые поступления на карточку вот уже 15 лет.
К слову, старт был в 2002, или чуть позже по 270 дол., но тогда это были после покупки - полный совдеп ободранный.
Потом я напичкал квартиру немцами и испанцами
, не жалко было вкладываться,так как очень локационная,уютный ухоженный дом и т.п.
И вот результат прошло 17 лет.
А цена осталась все та же практически !!!
Это и есть деградация страны и экономики.
На пике весной 2008-го и чуть раньше сдавалась за 800 дол. без проблемы.
Да ,был взлет уровня жизни, когда 3-4 тыс.дол. на семью продавцы в магазине техники могли иметь.
А сейчас страна откатилась на уровни многолетней давности де-факто, не считая нуворышей и мажоров возле кормухи, конечно.
Все больше убеждаюсь,что просадка рынка не только аренды,но и продажи -неминуема.
Но инертность, временной лаг и все такое,
еще раз приведу слова тех десятка риелтеров,с которыми я общался в процессе сдачи офиса , большинство из них полуголодные с сентября, практически ноль сделок по продаже, только с аренды жилой недвижимости что-то капает, в то время как летом все более или менее по продажам у них було.
Да, и в нашем доме,за все годы ни одного сложного жильца не наблюдалось, да и квартиры в очень значительной массе под аренду с ремонтом выше среднего,не посуточные, а именно для семей,или для молодежи, очень часто у меня и соседей ай-тишники жили, как-то раз даже женщина из пула администрации президента с семьей,детьми,года три-четыре прожили,потом свою какую-то купили недалеко.
Рядом дома совсем другого пошиба,хотя и такого же года выпуска.
Востаннє редагувалось Автор77
в Вів 05 січ, 2021 23:45, всього редагувалось 1 раз.
Пишу только для тех кому интересно, остальных просьба найти соответсвующий функцию,позволяющую не читать эти сообщения.
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Додано: Вів 05 січ, 2021 23:45
Автор77 Вам бы продать эту квартиру лет 10 назад. Но вы так привыкли получать с нее эти 270 баксов, что делать лишние движения вам было лень. Теперь вот депопуляция, падение пром производства, карантин и прочие факторы виноваты в том, что аренда не растет, а цена на квартиру падает.
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Додано: Вів 05 січ, 2021 23:48
airmax78 написав:Автор77
Вам бы продать эту квартиру лет 10 назад. Но вы так привыкли получать с нее эти 270 баксов, что делать лишние движения вам было лень. Теперь вот депопуляция, падение пром производства, карантин и прочие факторы виноваты в том, что аренда не растет, а цена на квартиру падает.
сколько ты купил бетховена по 11к?
Номер SIP
/VoIP 8(800)
Украина - 0 грн
/0 грн http://goo.gl/XOrCSn
Как я получал SWIFT
в Альфа-Банке
через HSBC: https://minfin.com.ua/company/alfa-bank/review/209902/
Хозяин системы.
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Додано: Вів 05 січ, 2021 23:51
proftpd66 написав: airmax78 написав:Автор77
Вам бы продать эту квартиру лет 10 назад. Но вы так привыкли получать с нее эти 270 баксов, что делать лишние движения вам было лень. Теперь вот депопуляция, падение пром производства, карантин и прочие факторы виноваты в том, что аренда не растет, а цена на квартиру падает.
сколько ты купил бетховена по 11к?
Все что я купил по 3, 5, 9 и 11 я продал по 13 и 23. Теперь у меня средняя цена входа 28К.
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Додано: Вів 05 січ, 2021 23:53
airmax78 https://news.finance.ua/ua/news/-/48495 ... 2021-rotsi
Я знаю, я тогда продал наследство в дальнем регионе весной 2008-го за сороковку хрущ без ремонта однушку,эту не продал по двум причинам, дети учились тогда в Киеве и жили там пару лет, вторая причина и главная -
несмотря на то,что я все знал о пузыре, денег у всех тогда было как у дурака фантиков, а других активов на тот момент - ноль целых ноль десятых,ну и не 270 капало, а в то время уже 800 чистыми капало ( после того как дети через пару лет возвратились домой к себе-пузырь же он не один год был,а несколько лет).
Время такое были - доллары разве что в банках не солили, просто девать их было некуда, так как цены на РН были безбашенные.
И третья причина была-по работе мотался как белка в колесе, и не в Киеве, деньги тогда потоком лились,как-то не до продажи на тот момент единственного актива было.
Пишу только для тех кому интересно, остальных просьба найти соответсвующий функцию,позволяющую не читать эти сообщения.
ПРОХАННЯ ДО ТРОЛІВ п і ш л и ...
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Додано: Вів 05 січ, 2021 23:57
airmax78 написав: proftpd66 написав: airmax78 написав:Автор77
Вам бы продать эту квартиру лет 10 назад. Но вы так привыкли получать с нее эти 270 баксов, что делать лишние движения вам было лень. Теперь вот депопуляция, падение пром производства, карантин и прочие факторы виноваты в том, что аренда не растет, а цена на квартиру падает.
сколько ты купил бетховена по 11к?
Все что я купил по 3, 5, 9 и 11 я продал по 13 и 23. Теперь у меня средняя цена входа 28К.
я спрашиваю СКОЛЬКО ты купил. А не по сколько.
Номер SIP
/VoIP 8(800)
Украина - 0 грн
/0 грн http://goo.gl/XOrCSn
Как я получал SWIFT
в Альфа-Банке
через HSBC: https://minfin.com.ua/company/alfa-bank/review/209902/
Хозяин системы.
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proftpd66
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Додано: Вів 05 січ, 2021 23:57
Автор77 написав:airmax78 https://news.finance.ua/ua/news/-/48495 ... 2021-rotsi
Я знаю, я тогда продал наследство в дальнем регионе весной 2008-го за сороковку хрущ без ремонта однушку,эту не продал по двум причинам, дети учились тогда в Киеве и жили там пару лет, вторая причина и главная -
несмотря на то,что я все знал о пузыре, денег у всех тогда было как у дурака фантиков, а других активов на тот момент - ноль целых ноль десятых,ну и не 270 капало, а в то время уже 800 чистыми капало ( после того как дети через пару лет возвратились домой к себе-пузырь же он не один год был,а несколько лет).
Время такое были - доллары разве что в банках не солили, просто девать их было некуда, так как цены на РН были безбашенные.
И третья причина была-по работе мотался как белка в колесе, и не в Киеве, деньги тогда потоком лились,как-то не до продажи на тот момент единственного актива было.
Да я не о 2008м. С 2008го прошло уже 12 лет. За это время ее можно (и нужно) было продать раз 40.
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