Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Автор77 написав:airmax78 https://news.finance.ua/ua/news/-/48495 ... 2021-rotsi Я знаю, я тогда продал наследство в дальнем регионе весной 2008-го за сороковку хрущ без ремонта однушку,эту не продал по двум причинам, дети учились тогда в Киеве и жили там пару лет, вторая причина и главная - несмотря на то,что я все знал о пузыре, денег у всех тогда было как у дурака фантиков, а других активов на тот момент - ноль целых ноль десятых,ну и не 270 капало, а в то время уже 800 чистыми капало ( после того как дети через пару лет возвратились домой к себе-пузырь же он не один год был,а несколько лет). Время такое были - доллары разве что в банках не солили, просто девать их было некуда, так как цены на РН были безбашенные.
И третья причина была-по работе мотался как белка в колесе, и не в Киеве, деньги тогда потоком лились,как-то не до продажи на тот момент единственного актива было.
а сейчас я думаю, что уже тут ничего не будет? пора валить во Вьетнам?
Номер SIP/VoIP 8(800) Украина - 0 грн/0 грнhttp://goo.gl/XOrCSn Как я получал SWIFT в Альфа-Банке через HSBC: https://minfin.com.ua/company/alfa-bank/review/209902/ Хозяин системы.
Дундук твой чел-застройщик и ты тоже дундук. Изменение/неизменность цен на недвижимость никоим образом не свидетельствует о деградации/развитии экономики. Неизменность цены может свидетельствовать о равновесии спроса-предложения, об усилении конкуренции среди застройщиков и снижении их маржи и о многом-многом другом. На западе цены на жилье могут практически десятилетиями оставаться малоизменными и при этом экономики этих стран динамично развиваются. Нет такого закона, что изменение цен на недвижимость есть свидетельством бурного роста или деградации экономики страны. Это твой чел-застройщик эту ерунду высрал, а ты её размазываешь тут на форуме профессионалов в этой области. В Америке сейчас цены на недвижимость выросли на 13% и при этом экономика упала на 4%. Какая тут зависимость одного от другого? Отпиши ему, что он мудель и не цитируй его тут больше.
Investor_K написав:Евро против бакса 1.23. Кто в евоо, тот в мармаладе
Мало, мало. Вот когда до 1.5 добереться как было в далеком 2011 или 2012, тогда можно впрыгивать в нерухоме лайно из евро
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
......Ринок оживе за рахунок активності тих, хто заощаджував у валюті і відтермінував покупку житла.Значну частину покупців на сьогодні складають ті, хто відклав купівлю нерухомості через нестабільність, зайнявши роль активного спостерігача......
Пишет чел-застройщик в своем ФБ.
Выходит, что даже застройщики понимают, что с нынешними уровнями доходов поддерживать тонус РН - проблемка, и прямо рассчитывает на "хомяков-валютчиков"
И насчет старого фонда.Самому конечно лучше жить в каком-нибудь клубном доме
Но мы ведем речь об отдаче (инвестиционной) арендной недвижимости. Есть такой сайт КГА,где оценки техсостоянию всех домов Киева проставлены. У нашего твердые четверки (из пяти высших балов)практически по всем параметрам -сети,состояние подъезда,самого дома и т.п.,так как это был когда-то ЖСК,строился добротно и комфортно. Нет смысла переплачивать за понты в арендной однушке, если можно снять 53-метровую двушку по цене дешевле.
И если владелец порядочный, то некоторые квартиранты это ценят. Например, я своим не понижал,но и не повышал цену,они как платили 10 плюс все КП три года назад ,так и сегодня платят. Но они мне ответили взаимностью, весной о скидке даже не заикались, просто перекидали деньги на карточку. Нет у меня цели обдирать квартирантов, хотя такая квартира по рыночной цене была раньше 13 с копейками,сейчас, в связи с просадкой рынка 11-12. Пусть 10, но зато это твердые поступления на карточку вот уже 15 лет.
К слову, старт был в 2002, или чуть позже по 270 дол., но тогда это были после покупки - полный совдеп ободранный. Потом я напичкал квартиру немцами и испанцами , не жалко было вкладываться,так как очень локационная,уютный ухоженный дом и т.п.
И вот результат прошло 17 лет.
А цена осталась все та же практически !!!
Это и есть деградация страны и экономики.
На пике весной 2008-го и чуть раньше сдавалась за 800 дол. без проблемы.
Да ,был взлет уровня жизни, когда 3-4 тыс.дол. на семью продавцы в магазине техники могли иметь. А сейчас страна откатилась на уровни многолетней давности де-факто, не считая нуворышей и мажоров возле кормухи, конечно.
Все больше убеждаюсь,что просадка рынка не только аренды,но и продажи -неминуема. Но инертность, временной лаг и все такое,
еще раз приведу слова тех десятка риелтеров,с которыми я общался в процессе сдачи офиса , большинство из них полуголодные с сентября, практически ноль сделок по продаже, только с аренды жилой недвижимости что-то капает, в то время как летом все более или менее по продажам у них було.
Да, и в нашем доме,за все годы ни одного сложного жильца не наблюдалось, да и квартиры в очень значительной массе под аренду с ремонтом выше среднего,не посуточные, а именно для семей,или для молодежи, очень часто у меня и соседей ай-тишники жили, как-то раз даже женщина из пула администрации президента с семьей,детьми,года три-четыре прожили,потом свою какую-то купили недалеко. Рядом дома совсем другого пошиба,хотя и такого же года выпуска.
Если вы посчитаете стоимость 270 доларов тогда и сейчас то совсем невеселые цифры выплывут. Боюсь как бы сегодняшние 270 деларов не стали ровняться 100 которые вы получали в начале нулевых.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
artlife написав:Сегодня впервые увидел в Броварах... Роллс-Ройс. Под лобовым стеклом был флажок. Если честно, я наполнился гордостью за нас. Мы все разом. Все в одной лодке. И нет разницы, масоны, олигархи, хуторяне или прочие национальности. И на минуту что-то в глазах увлажнилось. Ведь так просто отбросить все противоречия и сплотиться. Ведь, если смог один, и я могу. Нужно всего лишь начать с себя, а не ждать субсидий или снижения цен на КРЖН.
Ничего не понял.
Аналогично. Вы из-за флажка распереживались, из-за Ролс Ройса или из-за Броваров ?
А я понял всю глубину сатиры. По стилю, может, и простовато, а вот по сути - уровень Козьмы Пруткова
......Ринок оживе за рахунок активності тих, хто заощаджував у валюті і відтермінував покупку житла.Значну частину покупців на сьогодні складають ті, хто відклав купівлю нерухомості через нестабільність, зайнявши роль активного спостерігача......
Дурень думкою багатіє - вот как это называется Размер кубышек худеет рекордными темпами
......Ринок оживе за рахунок активності тих, хто заощаджував у валюті і відтермінував покупку житла.Значну частину покупців на сьогодні складають ті, хто відклав купівлю нерухомості через нестабільність, зайнявши роль активного спостерігача......
Пишет чел-застройщик в своем ФБ.
Выходит, что даже застройщики понимают, что с нынешними уровнями доходов поддерживать тонус РН - проблемка, и прямо рассчитывает на "хомяков-валютчиков"
И насчет старого фонда.Самому конечно лучше жить в каком-нибудь клубном доме
Но мы ведем речь об отдаче (инвестиционной) арендной недвижимости. Есть такой сайт КГА,где оценки техсостоянию всех домов Киева проставлены. У нашего твердые четверки (из пяти высших балов)практически по всем параметрам -сети,состояние подъезда,самого дома и т.п.,так как это был когда-то ЖСК,строился добротно и комфортно. Нет смысла переплачивать за понты в арендной однушке, если можно снять 53-метровую двушку по цене дешевле.
И если владелец порядочный, то некоторые квартиранты это ценят. Например, я своим не понижал,но и не повышал цену,они как платили 10 плюс все КП три года назад ,так и сегодня платят. Но они мне ответили взаимностью, весной о скидке даже не заикались, просто перекидали деньги на карточку. Нет у меня цели обдирать квартирантов, хотя такая квартира по рыночной цене была раньше 13 с копейками,сейчас, в связи с просадкой рынка 11-12. Пусть 10, но зато это твердые поступления на карточку вот уже 15 лет.
К слову, старт был в 2002, или чуть позже по 270 дол., но тогда это были после покупки - полный совдеп ободранный. Потом я напичкал квартиру немцами и испанцами , не жалко было вкладываться,так как очень локационная,уютный ухоженный дом и т.п.
И вот результат прошло 17 лет.
А цена осталась все та же практически !!!
Это и есть деградация страны и экономики.
На пике весной 2008-го и чуть раньше сдавалась за 800 дол. без проблемы.
Да ,был взлет уровня жизни, когда 3-4 тыс.дол. на семью продавцы в магазине техники могли иметь. А сейчас страна откатилась на уровни многолетней давности де-факто, не считая нуворышей и мажоров возле кормухи, конечно.
Все больше убеждаюсь,что просадка рынка не только аренды,но и продажи -неминуема. Но инертность, временной лаг и все такое,
еще раз приведу слова тех десятка риелтеров,с которыми я общался в процессе сдачи офиса , большинство из них полуголодные с сентября, практически ноль сделок по продаже, только с аренды жилой недвижимости что-то капает, в то время как летом все более или менее по продажам у них було.
Да, и в нашем доме,за все годы ни одного сложного жильца не наблюдалось, да и квартиры в очень значительной массе под аренду с ремонтом выше среднего,не посуточные, а именно для семей,или для молодежи, очень часто у меня и соседей ай-тишники жили, как-то раз даже женщина из пула администрации президента с семьей,детьми,года три-четыре прожили,потом свою какую-то купили недалеко. Рядом дома совсем другого пошиба,хотя и такого же года выпуска.
Если вы посчитаете стоимость 270 доларов тогда и сейчас то совсем невеселые цифры выплывут. Боюсь как бы сегодняшние 270 деларов не стали ровняться 100 которые вы получали в начале нулевых.
Inflation Calculator If in 2000 (enter year) I purchased an item for $ 270.00
then in 2020 (enter year) that same item would cost: $408.02
Cumulative rate of inflation: 51.1%
270 тогда, равняеться 400 сейчас. Инфляция долара за 20 лет 50%.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )