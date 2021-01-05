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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 6127612861296130

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 85
1. Зросли більш, як на 30%
29%
25
2. Зросли на 20 - 30%
4%
3
3. Зросли на 10 - 20%
4%
3
4. Зросли менш, ніж на 10%
1%
1
5. Приблизно ті самі
18%
15
6. Впали менш ніж на 10%
7%
6
7. Впали на 10 - 20%
7%
6
8. Впали на 20 - 30%
4%
3
9. Впали більш, як на 30%
27%
23
Всього голосів : 85
Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 00:01

  Автор77 написав:airmax78
https://news.finance.ua/ua/news/-/48495 ... 2021-rotsi
Я знаю, я тогда продал наследство в дальнем регионе весной 2008-го за сороковку хрущ без ремонта однушку,эту не продал по двум причинам, дети учились тогда в Киеве и жили там пару лет, вторая причина и главная -
несмотря на то,что я все знал о пузыре, денег у всех тогда было как у дурака фантиков, а других активов на тот момент - ноль целых ноль десятых,ну и не 270 капало, а в то время уже 800 чистыми капало ( после того как дети через пару лет возвратились домой к себе-пузырь же он не один год был,а несколько лет).
Время такое были - доллары разве что в банках не солили, просто девать их было некуда, так как цены на РН были безбашенные.

И третья причина была-по работе мотался как белка в колесе, и не в Киеве, деньги тогда потоком лились,как-то не до продажи на тот момент единственного актива было.


а сейчас я думаю, что уже тут ничего не будет? пора валить во Вьетнам?
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Как я получал SWIFT в Альфа-Банке через HSBC: https://minfin.com.ua/company/alfa-bank/review/209902/ :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 00:07

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Вьетнам - без вариантов. Нечего думать. Надо действовать.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 00:15

  Автор77 написав:
Пишет чел-застройщик в своем ФБ.


И вот результат прошло 17 лет.

А цена осталась все та же практически !!!

Это и есть деградация страны и экономики.



Дундук твой чел-застройщик и ты тоже дундук.
Изменение/неизменность цен на недвижимость никоим образом не свидетельствует о деградации/развитии экономики. Неизменность цены может свидетельствовать о равновесии спроса-предложения, об усилении конкуренции среди застройщиков и снижении их маржи и о многом-многом другом. На западе цены на жилье могут практически десятилетиями оставаться малоизменными и при этом экономики этих стран динамично развиваются.
Нет такого закона, что изменение цен на недвижимость есть свидетельством бурного роста или деградации экономики страны. Это твой чел-застройщик эту ерунду высрал, а ты её размазываешь тут на форуме профессионалов в этой области. :?
В Америке сейчас цены на недвижимость выросли на 13% и при этом экономика упала на 4%. Какая тут зависимость одного от другого? Отпиши ему, что он мудель и не цитируй его тут больше. :?
Libo
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 00:43

  Investor_K написав:Евро против бакса 1.23.
Кто в евоо, тот в мармаладе


Мало, мало. Вот когда до 1.5 добереться как было в далеком 2011 или 2012, тогда можно впрыгивать в нерухоме лайно из евро :D
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 01:01

  Автор77 написав:https://news.finance.ua/ua/news/-/484958/prognoz-tsin-na-zhytlo-u-2021-rotsi

......Ринок оживе за рахунок активності тих, хто заощаджував у валюті і відтермінував покупку житла.Значну частину покупців на сьогодні складають ті, хто відклав купівлю нерухомості через нестабільність, зайнявши роль активного спостерігача......

Пишет чел-застройщик в своем ФБ.

Выходит, что даже застройщики понимают, что с нынешними уровнями доходов поддерживать тонус РН - проблемка, и прямо рассчитывает на "хомяков-валютчиков" :)


И насчет старого фонда.Самому конечно лучше жить в каком-нибудь клубном доме :)

Но мы ведем речь об отдаче (инвестиционной) арендной недвижимости.
Есть такой сайт КГА,где оценки техсостоянию всех домов Киева проставлены. У нашего твердые четверки (из пяти высших балов)практически по всем параметрам -сети,состояние подъезда,самого дома и т.п.,так как это был когда-то ЖСК,строился добротно и комфортно. Нет смысла переплачивать за понты в арендной однушке, если можно снять 53-метровую двушку по цене дешевле.



И если владелец порядочный, то некоторые квартиранты это ценят.
Например, я своим не понижал,но и не повышал цену,они как платили 10 плюс все КП три года назад ,так и сегодня платят.
Но они мне ответили взаимностью, весной о скидке даже не заикались, просто перекидали деньги на карточку.
Нет у меня цели обдирать квартирантов, хотя такая квартира по рыночной цене была раньше 13 с копейками,сейчас, в связи с просадкой рынка 11-12.
Пусть 10, но зато это твердые поступления на карточку вот уже 15 лет.

К слову, старт был в 2002, или чуть позже по 270 дол., но тогда это были после покупки - полный совдеп ободранный.
Потом я напичкал квартиру немцами и испанцами :), не жалко было вкладываться,так как очень локационная,уютный ухоженный дом и т.п.

И вот результат прошло 17 лет.

А цена осталась все та же практически !!!

Это и есть деградация страны и экономики.

На пике весной 2008-го и чуть раньше сдавалась за 800 дол. без проблемы.

Да ,был взлет уровня жизни, когда 3-4 тыс.дол. на семью продавцы в магазине техники могли иметь.
А сейчас страна откатилась на уровни многолетней давности де-факто, не считая нуворышей и мажоров возле кормухи, конечно.

Все больше убеждаюсь,что просадка рынка не только аренды,но и продажи -неминуема.
Но инертность, временной лаг и все такое,

еще раз приведу слова тех десятка риелтеров,с которыми я общался в процессе сдачи офиса , большинство из них полуголодные с сентября, практически ноль сделок по продаже, только с аренды жилой недвижимости что-то капает, в то время как летом все более или менее по продажам у них було.

Да, и в нашем доме,за все годы ни одного сложного жильца не наблюдалось, да и квартиры в очень значительной массе под аренду с ремонтом выше среднего,не посуточные, а именно для семей,или для молодежи, очень часто у меня и соседей ай-тишники жили, как-то раз даже женщина из пула администрации президента с семьей,детьми,года три-четыре прожили,потом свою какую-то купили недалеко.
Рядом дома совсем другого пошиба,хотя и такого же года выпуска.


Если вы посчитаете стоимость 270 доларов тогда и сейчас то совсем невеселые цифры выплывут.
Боюсь как бы сегодняшние 270 деларов не стали ровняться 100 которые вы получали в начале нулевых. :shock:
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 01:03

  Хомякоид написав:
  BIGor написав:
  artlife написав:Сегодня впервые увидел в Броварах... Роллс-Ройс. Под лобовым стеклом был флажок. Если честно, я наполнился гордостью за нас. Мы все разом. Все в одной лодке. И нет разницы, масоны, олигархи, хуторяне или прочие национальности. И на минуту что-то в глазах увлажнилось. Ведь так просто отбросить все противоречия и сплотиться. Ведь, если смог один, и я могу. Нужно всего лишь начать с себя, а не ждать субсидий или снижения цен на КРЖН.

Ничего не понял.


Аналогично. Вы из-за флажка распереживались, из-за Ролс Ройса или из-за Броваров ?


А я понял всю глубину сатиры. По стилю, может, и простовато, а вот по сути - уровень Козьмы Пруткова

  Автор77 написав:https://news.finance.ua/ua/news/-/484958/prognoz-tsin-na-zhytlo-u-2021-rotsi

......Ринок оживе за рахунок активності тих, хто заощаджував у валюті і відтермінував покупку житла.Значну частину покупців на сьогодні складають ті, хто відклав купівлю нерухомості через нестабільність, зайнявши роль активного спостерігача......


Дурень думкою багатіє - вот как это называется :D Размер кубышек худеет рекордными темпами

Продовження пасивної монетарної та фіскальної політики в умовах карантину та економічної кризи призведе до скорочення заощаджень - Данилишин
https://www.epravda.com.ua/columns/2020/12/21/669388/
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 01:16

  Хомякоид написав:
  Автор77 написав:https://news.finance.ua/ua/news/-/484958/prognoz-tsin-na-zhytlo-u-2021-rotsi

......Ринок оживе за рахунок активності тих, хто заощаджував у валюті і відтермінував покупку житла.Значну частину покупців на сьогодні складають ті, хто відклав купівлю нерухомості через нестабільність, зайнявши роль активного спостерігача......

Пишет чел-застройщик в своем ФБ.

Выходит, что даже застройщики понимают, что с нынешними уровнями доходов поддерживать тонус РН - проблемка, и прямо рассчитывает на "хомяков-валютчиков" :)


И насчет старого фонда.Самому конечно лучше жить в каком-нибудь клубном доме :)

Но мы ведем речь об отдаче (инвестиционной) арендной недвижимости.
Есть такой сайт КГА,где оценки техсостоянию всех домов Киева проставлены. У нашего твердые четверки (из пяти высших балов)практически по всем параметрам -сети,состояние подъезда,самого дома и т.п.,так как это был когда-то ЖСК,строился добротно и комфортно. Нет смысла переплачивать за понты в арендной однушке, если можно снять 53-метровую двушку по цене дешевле.



И если владелец порядочный, то некоторые квартиранты это ценят.
Например, я своим не понижал,но и не повышал цену,они как платили 10 плюс все КП три года назад ,так и сегодня платят.
Но они мне ответили взаимностью, весной о скидке даже не заикались, просто перекидали деньги на карточку.
Нет у меня цели обдирать квартирантов, хотя такая квартира по рыночной цене была раньше 13 с копейками,сейчас, в связи с просадкой рынка 11-12.
Пусть 10, но зато это твердые поступления на карточку вот уже 15 лет.

К слову, старт был в 2002, или чуть позже по 270 дол., но тогда это были после покупки - полный совдеп ободранный.
Потом я напичкал квартиру немцами и испанцами :), не жалко было вкладываться,так как очень локационная,уютный ухоженный дом и т.п.

И вот результат прошло 17 лет.

А цена осталась все та же практически !!!

Это и есть деградация страны и экономики.

На пике весной 2008-го и чуть раньше сдавалась за 800 дол. без проблемы.

Да ,был взлет уровня жизни, когда 3-4 тыс.дол. на семью продавцы в магазине техники могли иметь.
А сейчас страна откатилась на уровни многолетней давности де-факто, не считая нуворышей и мажоров возле кормухи, конечно.

Все больше убеждаюсь,что просадка рынка не только аренды,но и продажи -неминуема.
Но инертность, временной лаг и все такое,

еще раз приведу слова тех десятка риелтеров,с которыми я общался в процессе сдачи офиса , большинство из них полуголодные с сентября, практически ноль сделок по продаже, только с аренды жилой недвижимости что-то капает, в то время как летом все более или менее по продажам у них було.

Да, и в нашем доме,за все годы ни одного сложного жильца не наблюдалось, да и квартиры в очень значительной массе под аренду с ремонтом выше среднего,не посуточные, а именно для семей,или для молодежи, очень часто у меня и соседей ай-тишники жили, как-то раз даже женщина из пула администрации президента с семьей,детьми,года три-четыре прожили,потом свою какую-то купили недалеко.
Рядом дома совсем другого пошиба,хотя и такого же года выпуска.


Если вы посчитаете стоимость 270 доларов тогда и сейчас то совсем невеселые цифры выплывут.
Боюсь как бы сегодняшние 270 деларов не стали ровняться 100 которые вы получали в начале нулевых. :shock:


https://www.usinflationcalculator.com/

Inflation Calculator
If in
2000
(enter year)
I purchased an item for $
270.00

then in
2020
(enter year)
that same item would cost:
$408.02

Cumulative rate of inflation:
51.1%

270 тогда, равняеться 400 сейчас. Инфляция долара за 20 лет 50%.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Хомякоид
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