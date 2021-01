Додано: Сер 06 січ, 2021 01:16

Хомякоид написав: Автор77 написав: https://news.finance.ua/ua/news/-/484958/prognoz-tsin-na-zhytlo-u-2021-rotsi



......Ринок оживе за рахунок активності тих, хто заощаджував у валюті і відтермінував покупку житла.Значну частину покупців на сьогодні складають ті, хто відклав купівлю нерухомості через нестабільність, зайнявши роль активного спостерігача......



Пишет чел-застройщик в своем ФБ.



Выходит, что даже застройщики понимают, что с нынешними уровнями доходов поддерживать тонус РН - проблемка, и прямо рассчитывает на "хомяков-валютчиков"





И насчет старого фонда.Самому конечно лучше жить в каком-нибудь клубном доме



Но мы ведем речь об отдаче (инвестиционной) арендной недвижимости.

Есть такой сайт КГА,где оценки техсостоянию всех домов Киева проставлены. У нашего твердые четверки (из пяти высших балов)практически по всем параметрам -сети,состояние подъезда,самого дома и т.п.,так как это был когда-то ЖСК,строился добротно и комфортно. Нет смысла переплачивать за понты в арендной однушке, если можно снять 53-метровую двушку по цене дешевле.







И если владелец порядочный, то некоторые квартиранты это ценят.

Например, я своим не понижал,но и не повышал цену,они как платили 10 плюс все КП три года назад ,так и сегодня платят.

Но они мне ответили взаимностью, весной о скидке даже не заикались, просто перекидали деньги на карточку.

Нет у меня цели обдирать квартирантов, хотя такая квартира по рыночной цене была раньше 13 с копейками,сейчас, в связи с просадкой рынка 11-12.

Пусть 10, но зато это твердые поступления на карточку вот уже 15 лет.



К слову, старт был в 2002, или чуть позже по 270 дол., но тогда это были после покупки - полный совдеп ободранный.

Потом я напичкал квартиру немцами и испанцами , не жалко было вкладываться,так как очень локационная,уютный ухоженный дом и т.п.



И вот результат прошло 17 лет.



А цена осталась все та же практически !!!



Это и есть деградация страны и экономики.



На пике весной 2008-го и чуть раньше сдавалась за 800 дол. без проблемы.



Да ,был взлет уровня жизни, когда 3-4 тыс.дол. на семью продавцы в магазине техники могли иметь.

А сейчас страна откатилась на уровни многолетней давности де-факто, не считая нуворышей и мажоров возле кормухи, конечно.



Все больше убеждаюсь,что просадка рынка не только аренды,но и продажи -неминуема.

Но инертность, временной лаг и все такое,



еще раз приведу слова тех десятка риелтеров,с которыми я общался в процессе сдачи офиса , большинство из них полуголодные с сентября, практически ноль сделок по продаже, только с аренды жилой недвижимости что-то капает, в то время как летом все более или менее по продажам у них було.



Да, и в нашем доме,за все годы ни одного сложного жильца не наблюдалось, да и квартиры в очень значительной массе под аренду с ремонтом выше среднего,не посуточные, а именно для семей,или для молодежи, очень часто у меня и соседей ай-тишники жили, как-то раз даже женщина из пула администрации президента с семьей,детьми,года три-четыре прожили,потом свою какую-то купили недалеко.

Если вы посчитаете стоимость 270 доларов тогда и сейчас то совсем невеселые цифры выплывут.

Боюсь как бы сегодняшние 270 деларов не стали ровняться 100 которые вы получали в начале нулевых. Если вы посчитаете стоимость 270 доларов тогда и сейчас то совсем невеселые цифры выплывут.Боюсь как бы сегодняшние 270 деларов не стали ровняться 100 которые вы получали в начале нулевых.

Inflation CalculatorIf in2000(enter year)I purchased an item for $270.00then in2020(enter year)that same item would cost:$408.02Cumulative rate of inflation:51.1%270 тогда, равняеться 400 сейчас. Инфляция долара за 20 лет 50%.