Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Автор77 написав:airmax78 https://news.finance.ua/ua/news/-/48495 ... 2021-rotsi Я знаю, я тогда продал наследство в дальнем регионе весной 2008-го за сороковку хрущ без ремонта однушку,эту не продал по двум причинам, дети учились тогда в Киеве и жили там пару лет, вторая причина и главная - несмотря на то,что я все знал о пузыре, денег у всех тогда было как у дурака фантиков, а других активов на тот момент - ноль целых ноль десятых,ну и не 270 капало, а в то время уже 800 чистыми капало ( после того как дети через пару лет возвратились домой к себе-пузырь же он не один год был,а несколько лет). Время такое были - доллары разве что в банках не солили, просто девать их было некуда, так как цены на РН были безбашенные.
И третья причина была-по работе мотался как белка в колесе, и не в Киеве, деньги тогда потоком лились,как-то не до продажи на тот момент единственного актива было.
а сейчас я думаю, что уже тут ничего не будет? пора валить во Вьетнам?
Номер SIP/VoIP 8(800) Украина - 0 грн/0 грнhttp://goo.gl/XOrCSn Как я получал SWIFT в Альфа-Банке через HSBC: https://minfin.com.ua/company/alfa-bank/review/209902/ Хозяин системы.
Дундук твой чел-застройщик и ты тоже дундук. Изменение/неизменность цен на недвижимость никоим образом не свидетельствует о деградации/развитии экономики. Неизменность цены может свидетельствовать о равновесии спроса-предложения, об усилении конкуренции среди застройщиков и снижении их маржи и о многом-многом другом. На западе цены на жилье могут практически десятилетиями оставаться малоизменными и при этом экономики этих стран динамично развиваются. Нет такого закона, что изменение цен на недвижимость есть свидетельством бурного роста или деградации экономики страны. Это твой чел-застройщик эту ерунду высрал, а ты её размазываешь тут на форуме профессионалов в этой области. В Америке сейчас цены на недвижимость выросли на 13% и при этом экономика упала на 4%. Какая тут зависимость одного от другого? Отпиши ему, что он мудель и не цитируй его тут больше.
Investor_K написав:Евро против бакса 1.23. Кто в евоо, тот в мармаладе
Мало, мало. Вот когда до 1.5 добереться как было в далеком 2011 или 2012, тогда можно впрыгивать в нерухоме лайно из евро
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
......Ринок оживе за рахунок активності тих, хто заощаджував у валюті і відтермінував покупку житла.Значну частину покупців на сьогодні складають ті, хто відклав купівлю нерухомості через нестабільність, зайнявши роль активного спостерігача......
Пишет чел-застройщик в своем ФБ.
Выходит, что даже застройщики понимают, что с нынешними уровнями доходов поддерживать тонус РН - проблемка, и прямо рассчитывает на "хомяков-валютчиков"
И насчет старого фонда.Самому конечно лучше жить в каком-нибудь клубном доме
Но мы ведем речь об отдаче (инвестиционной) арендной недвижимости. Есть такой сайт КГА,где оценки техсостоянию всех домов Киева проставлены. У нашего твердые четверки (из пяти высших балов)практически по всем параметрам -сети,состояние подъезда,самого дома и т.п.,так как это был когда-то ЖСК,строился добротно и комфортно. Нет смысла переплачивать за понты в арендной однушке, если можно снять 53-метровую двушку по цене дешевле.
И если владелец порядочный, то некоторые квартиранты это ценят. Например, я своим не понижал,но и не повышал цену,они как платили 10 плюс все КП три года назад ,так и сегодня платят. Но они мне ответили взаимностью, весной о скидке даже не заикались, просто перекидали деньги на карточку. Нет у меня цели обдирать квартирантов, хотя такая квартира по рыночной цене была раньше 13 с копейками,сейчас, в связи с просадкой рынка 11-12. Пусть 10, но зато это твердые поступления на карточку вот уже 15 лет.
К слову, старт был в 2002, или чуть позже по 270 дол., но тогда это были после покупки - полный совдеп ободранный. Потом я напичкал квартиру немцами и испанцами , не жалко было вкладываться,так как очень локационная,уютный ухоженный дом и т.п.
И вот результат прошло 17 лет.
А цена осталась все та же практически !!!
Это и есть деградация страны и экономики.
На пике весной 2008-го и чуть раньше сдавалась за 800 дол. без проблемы.
Да ,был взлет уровня жизни, когда 3-4 тыс.дол. на семью продавцы в магазине техники могли иметь. А сейчас страна откатилась на уровни многолетней давности де-факто, не считая нуворышей и мажоров возле кормухи, конечно.
Все больше убеждаюсь,что просадка рынка не только аренды,но и продажи -неминуема. Но инертность, временной лаг и все такое,
еще раз приведу слова тех десятка риелтеров,с которыми я общался в процессе сдачи офиса , большинство из них полуголодные с сентября, практически ноль сделок по продаже, только с аренды жилой недвижимости что-то капает, в то время как летом все более или менее по продажам у них було.
Да, и в нашем доме,за все годы ни одного сложного жильца не наблюдалось, да и квартиры в очень значительной массе под аренду с ремонтом выше среднего,не посуточные, а именно для семей,или для молодежи, очень часто у меня и соседей ай-тишники жили, как-то раз даже женщина из пула администрации президента с семьей,детьми,года три-четыре прожили,потом свою какую-то купили недалеко. Рядом дома совсем другого пошиба,хотя и такого же года выпуска.
Если вы посчитаете стоимость 270 доларов тогда и сейчас то совсем невеселые цифры выплывут. Боюсь как бы сегодняшние 270 деларов не стали ровняться 100 которые вы получали в начале нулевых.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
artlife написав:Сегодня впервые увидел в Броварах... Роллс-Ройс. Под лобовым стеклом был флажок. Если честно, я наполнился гордостью за нас. Мы все разом. Все в одной лодке. И нет разницы, масоны, олигархи, хуторяне или прочие национальности. И на минуту что-то в глазах увлажнилось. Ведь так просто отбросить все противоречия и сплотиться. Ведь, если смог один, и я могу. Нужно всего лишь начать с себя, а не ждать субсидий или снижения цен на КРЖН.
Ничего не понял.
Аналогично. Вы из-за флажка распереживались, из-за Ролс Ройса или из-за Броваров ?
А я понял всю глубину сатиры. По стилю, может, и простовато, а вот по сути - уровень Козьмы Пруткова
......Ринок оживе за рахунок активності тих, хто заощаджував у валюті і відтермінував покупку житла.Значну частину покупців на сьогодні складають ті, хто відклав купівлю нерухомості через нестабільність, зайнявши роль активного спостерігача......
Дурень думкою багатіє - вот как это называется Размер кубышек худеет рекордными темпами
......Ринок оживе за рахунок активності тих, хто заощаджував у валюті і відтермінував покупку житла.Значну частину покупців на сьогодні складають ті, хто відклав купівлю нерухомості через нестабільність, зайнявши роль активного спостерігача......
Пишет чел-застройщик в своем ФБ.
Выходит, что даже застройщики понимают, что с нынешними уровнями доходов поддерживать тонус РН - проблемка, и прямо рассчитывает на "хомяков-валютчиков"
И насчет старого фонда.Самому конечно лучше жить в каком-нибудь клубном доме
Но мы ведем речь об отдаче (инвестиционной) арендной недвижимости. Есть такой сайт КГА,где оценки техсостоянию всех домов Киева проставлены. У нашего твердые четверки (из пяти высших балов)практически по всем параметрам -сети,состояние подъезда,самого дома и т.п.,так как это был когда-то ЖСК,строился добротно и комфортно. Нет смысла переплачивать за понты в арендной однушке, если можно снять 53-метровую двушку по цене дешевле.
И если владелец порядочный, то некоторые квартиранты это ценят. Например, я своим не понижал,но и не повышал цену,они как платили 10 плюс все КП три года назад ,так и сегодня платят. Но они мне ответили взаимностью, весной о скидке даже не заикались, просто перекидали деньги на карточку. Нет у меня цели обдирать квартирантов, хотя такая квартира по рыночной цене была раньше 13 с копейками,сейчас, в связи с просадкой рынка 11-12. Пусть 10, но зато это твердые поступления на карточку вот уже 15 лет.
К слову, старт был в 2002, или чуть позже по 270 дол., но тогда это были после покупки - полный совдеп ободранный. Потом я напичкал квартиру немцами и испанцами , не жалко было вкладываться,так как очень локационная,уютный ухоженный дом и т.п.
И вот результат прошло 17 лет.
А цена осталась все та же практически !!!
Это и есть деградация страны и экономики.
На пике весной 2008-го и чуть раньше сдавалась за 800 дол. без проблемы.
Да ,был взлет уровня жизни, когда 3-4 тыс.дол. на семью продавцы в магазине техники могли иметь. А сейчас страна откатилась на уровни многолетней давности де-факто, не считая нуворышей и мажоров возле кормухи, конечно.
Все больше убеждаюсь,что просадка рынка не только аренды,но и продажи -неминуема. Но инертность, временной лаг и все такое,
еще раз приведу слова тех десятка риелтеров,с которыми я общался в процессе сдачи офиса , большинство из них полуголодные с сентября, практически ноль сделок по продаже, только с аренды жилой недвижимости что-то капает, в то время как летом все более или менее по продажам у них було.
Да, и в нашем доме,за все годы ни одного сложного жильца не наблюдалось, да и квартиры в очень значительной массе под аренду с ремонтом выше среднего,не посуточные, а именно для семей,или для молодежи, очень часто у меня и соседей ай-тишники жили, как-то раз даже женщина из пула администрации президента с семьей,детьми,года три-четыре прожили,потом свою какую-то купили недалеко. Рядом дома совсем другого пошиба,хотя и такого же года выпуска.
Если вы посчитаете стоимость 270 доларов тогда и сейчас то совсем невеселые цифры выплывут. Боюсь как бы сегодняшние 270 деларов не стали ровняться 100 которые вы получали в начале нулевых.
Inflation Calculator If in 2000 (enter year) I purchased an item for $ 270.00
then in 2020 (enter year) that same item would cost: $408.02
Cumulative rate of inflation: 51.1%
270 тогда, равняеться 400 сейчас. Инфляция долара за 20 лет 50%.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
hume написав:Ключевое слово - сомнительными. Ковальская входит в несколько корпусов Юнита и на Короленковскую. Сомневаюсь, что она будет у них простаивать. Максимум увеличится время окупаемость.
Где они сейчас найдут арендаторов на класс А? это вообще без шансов, либо с таким дисконтом, что окупаемость х2 сразу... короче бетон у нее хороший, а аналитики походу не очень
Може у них багато американського кешу і вони хотять його "спалити" побоючись проблем в Штатах і інфляції сировини.
Інфляція сировини вже відбувається повним ходом. Метал подорожчав (на скільки не знаю, але факт подорожчання є). Газ + нафта також росте. Собівартість будівництва наразі і через рік буде різна = просадка баскового матраса.
Може Ковальська допомогає відмити чийсь брудний кеш і їм пофіг на всі економічні метрики?
Ми не знаємо всієї ситуації чому так, а не інакше )))
Хомякоид написав:270 тогда, равняеться 400 сейчас. Инфляция долара за 20 лет 50%
Публіка "забула", що в 2008 р. Кржн обвалився ціною в 1,5 рази, а в 2015 - ще як мінімум в 1,5 рази. У доларовій ціні,сумарно в 2,3 рази. .Радянська вторинка - навіть в 3 (!!!) рази.
Це означає (з врахуванням інфляції долара 2%) - ці квартири в оренді - ніколи не окупляться.
Що стосується нинішніх цін. Вони теж є тимчасовими. Проект нестійкий, його час минає. Обрання клоуна є також ж гримасою історії - це оптимальний кадр для закриття шоу. "Занавєс опускається, охлос рукоплещет"
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Автор77 написав:Но мы ведем речь об отдаче (инвестиционной) арендной недвижимости.
Автор77 написав:Нет у меня цели обдирать квартирантов, хотя такая квартира по рыночной цене была раньше 13 с копейками,сейчас, в связи с просадкой рынка 11-12.
Мне не понятна такая позиция. Обдирать и т. п. Взаимоотношения должны быть рыночными и взаимовыгодными. Если бы вы сдавали по рыночной цене (назовем это такой ценой, при которой арендатор за месяц поиска сможет снять аналогичную квартиру), то деньги вам на карточку точно так же капали, но другие деньги. Через 10 лет не было бы мыслей за что обновлять ремонт, который убили такие хорошие жильцы, которые без вашего контроля кошечку притащили. Арендаторы вам не дети или друзья, а покупатели услуги. Любой перекос в ценообразовании приводит к проблемам, поэтому нужно повышать вовремя, чтобы избежать зависимости арендатора от вас. Пересдача за пару дней с первого просмотра это тоже повод задуматься, а все ли я делаю правильно. Лучше пытаться нащупать рыночную цену сверху при пересдаче и сделать скидку приоритетному арендатору, чем сдать первому попавшемуся по чем попало.
Заниматься сдачей в аренду тоже нужно уметь при кажущейся простоте этого дела. Много любителей, но они, связывая свои квартиры малобюджетными арендаторами и снижая конкуренцию, позволяют остальным зарабатывать больше.