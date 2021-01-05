Если продать чтобы полностью выйти из жилой недвиги, то не согласен. Она должна быть в портфеле. Всякие депо и койны сегодня есть, завтра нет, а физический актив хеджирует риски спекулянта. Если рассматривать как консервативное вложение типа пенсионного фонда, то альтернативы особой и нет.
Если чтобы переложиться в новострой, то нет смысла сливать хорошую, пусть и немодную недвигу и перекладываться в модную студию в новострое - на другое денег не хватит. Если под новостроем подразумевается котлован, то см. выше. Это разные виды инвестиций. Этим лучше заниматься на свободные деньги не трогая резервов.
PS С 2009 при правильном подходе (без немецко-испанского наполнения и при поддержании рыночной цены) она себя бы уже окупила.