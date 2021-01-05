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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 6128612961306131

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 85
1. Зросли більш, як на 30%
29%
25
2. Зросли на 20 - 30%
4%
3
3. Зросли на 10 - 20%
4%
3
4. Зросли менш, ніж на 10%
1%
1
5. Приблизно ті самі
18%
15
6. Впали менш ніж на 10%
7%
6
7. Впали на 10 - 20%
7%
6
8. Впали на 20 - 30%
4%
3
9. Впали більш, як на 30%
27%
23
Всього голосів : 85
Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 07:57

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Да я не о 2008м. С 2008го прошло уже 12 лет. За это время ее можно (и нужно) было продать раз 40.

Если продать чтобы полностью выйти из жилой недвиги, то не согласен. Она должна быть в портфеле. Всякие депо и койны сегодня есть, завтра нет, а физический актив хеджирует риски спекулянта. Если рассматривать как консервативное вложение типа пенсионного фонда, то альтернативы особой и нет.
Если чтобы переложиться в новострой, то нет смысла сливать хорошую, пусть и немодную недвигу и перекладываться в модную студию в новострое - на другое денег не хватит. Если под новостроем подразумевается котлован, то см. выше. Это разные виды инвестиций. Этим лучше заниматься на свободные деньги не трогая резервов.

PS С 2009 при правильном подходе (без немецко-испанского наполнения и при поддержании рыночной цены) она себя бы уже окупила.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 08:29

У жовтеі-листопаді 2021 - ми побачимо цікаву картинку на орендному Кржн.
Ріелтори і перекупи (тут їх 1/3 від всіх форумчан) будуть скаржитись і плакатись, що "немає квартирантів!".
Навіть у Варшавському, Рибальському і в Пуповому Яру! І потрібно знижувати ціни до 2% річних, тобто до збитковості проекту.
Чекаємо шоу!

П.С. головне - це дорогий сучасний ремонт і модні МОПи! Квартиранти завжди знайдуться! :mrgreen:
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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  #<1 ... 6128612961306131
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