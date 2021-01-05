RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 6129613061316132>

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 85
1. Зросли більш, як на 30%
29%
25
2. Зросли на 20 - 30%
4%
3
3. Зросли на 10 - 20%
4%
3
4. Зросли менш, ніж на 10%
1%
1
5. Приблизно ті самі
18%
15
6. Впали менш ніж на 10%
7%
6
7. Впали на 10 - 20%
7%
6
8. Впали на 20 - 30%
4%
3
9. Впали більш, як на 30%
27%
23
Всього голосів : 85
Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 07:57

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Да я не о 2008м. С 2008го прошло уже 12 лет. За это время ее можно (и нужно) было продать раз 40.

Если продать чтобы полностью выйти из жилой недвиги, то не согласен. Она должна быть в портфеле. Всякие депо и койны сегодня есть, завтра нет, а физический актив хеджирует риски спекулянта. Если рассматривать как консервативное вложение типа пенсионного фонда, то альтернативы особой и нет.
Если чтобы переложиться в новострой, то нет смысла сливать хорошую, пусть и немодную недвигу и перекладываться в модную студию в новострое - на другое денег не хватит. Если под новостроем подразумевается котлован, то см. выше. Это разные виды инвестиций. Этим лучше заниматься на свободные деньги не трогая резервов.

PS С 2009 при правильном подходе (без немецко-испанского наполнения и при поддержании рыночной цены) она себя бы уже окупила.
Vlad442
 
Повідомлень: 7616
З нами з: 07.10.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 1549 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 08:55

  zРадио написав:
  Автор77 написав:https://news.finance.ua/ua/news/-/484958/prognoz-tsin-na-zhytlo-u-2021-rotsi

......Ринок оживе за рахунок активності тих, хто заощаджував у валюті і відтермінував покупку житла.Значну частину покупців на сьогодні складають ті, хто відклав купівлю нерухомості через нестабільність, зайнявши роль активного спостерігача......


Дурень думкою багатіє - вот как это называется :D Размер кубышек худеет рекордными темпами

Продовження пасивної монетарної та фіскальної політики в умовах карантину та економічної кризи призведе до скорочення заощаджень - Данилишин
https://www.epravda.com.ua/columns/2020/12/21/669388/

Цены КРЖН в долларах выросли на 10% и будут расти и дальше, заощадження упадут, интересно, что будет дальше?
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4372
З нами з: 19.09.10
Подякував: 736 раз.
Подякували: 945 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 09:00

  Frant написав:У жовтеі-листопаді 2021 - ми побачимо цікаву картинку на орендному Кржн.
Ріелтори і перекупи (тут їх 1/3 від всіх форумчан) будуть скаржитись і плакатись, що "немає квартирантів!".
Навіть у Варшавському, Рибальському і в Пуповому Яру! І потрібно знижувати ціни до 2% річних, тобто до збитковості проекту.
Чекаємо шоу!

П.С. головне - це дорогий сучасний ремонт і модні МОПи! Квартиранти завжди знайдуться! :mrgreen:

Щоб оренда росла треба більше платоспроможних понаїхів. Але навіть самі лендлорди-візіонери зїхали з Києва (Уня, Трібека). Подвійні стандарти...
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4372
З нами з: 19.09.10
Подякував: 736 раз.
Подякували: 945 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 09:17

  BIGor написав:
  Frant написав:У жовтеі-листопаді 2021 - ми побачимо цікаву картинку на орендному Кржн.
Ріелтори і перекупи (тут їх 1/3 від всіх форумчан) будуть скаржитись і плакатись, що "немає квартирантів!".
Навіть у Варшавському, Рибальському і в Пуповому Яру! І потрібно знижувати ціни до 2% річних, тобто до збитковості проекту.
Чекаємо шоу!

П.С. головне - це дорогий сучасний ремонт і модні МОПи! Квартиранти завжди знайдуться! :mrgreen:

Щоб оренда росла треба більше платоспроможних понаїхів. Але навіть самі лендлорди-візіонери зїхали з Києва (Уня, Трібека). Подвійні стандарти...

Якщо квартирантів немає - квартири будуть стояти порожніми! Або ж здаватись за 1/2..2/3 від ціни 2019 року. І пофіг, це 1к варшавський новобуд чи 2к чешка з євроремонтом біля метро!
Нема понаєхів - немає грошей!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21776
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1282 раз.
Подякували: 2244 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 09:17

  airmax78 написав:..
Причина ваших негараздов ИМХО в этом: "Обычная старая чешка-двушка". Не хочет народ, готовый платить более-менее нормальные деньги больше в таком жить.

Именно!
Когда весь ПОХ застроен свечками застройки 200х-202х г/г за схожие деньги, на том же расстоянии от метро.
Тут затрагивается весьма любопытная проблема: многие флэтлорды искренне надеются, что из-за "локэйшна" их продукт будет генерить статичное ревенью, пока флэтлорд копыта не откинет. Но что-то пошло не так.
В случае с "чешкой" чОтко просматривается проблема дорогой коммуналки и уипанских "МОПов", если их там так можно назвать
sequence
 
Повідомлень: 4359
З нами з: 29.12.15
Подякував: 974 раз.
Подякували: 1149 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 09:19

  sequence написав:В случае с "чешкой" чОтко просматривается проблема дорогой коммуналки и уипанских "МОПов", если их там так можно назвать

ця проблема називається "відсутність достатньої кількості платоспроможних квартирантів". Ось-ось ця проблема доїде і до ПОХа, і до варшавського з лондонським.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21776
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1282 раз.
Подякували: 2244 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 09:21

  airmax78 написав:
  Investor_K написав:Евро против бакса 1.23.
Кто в евоо, тот в мармаладе

Скоро пойдет вниз. Нет у евро шансов против бакса.

не то чтобы не было или нету шансов, а когда любой европейский продукт становится за коротки промежуток времени на 10-15% дороже альтернативного штатовского/китайского/японского как-то не по себе становится.
на своем примере скажу, что у нас это повлияло на выбор поставщика промышленных роботов
sequence
 
Повідомлень: 4359
З нами з: 29.12.15
Подякував: 974 раз.
Подякували: 1149 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 09:24

Слишком долго евро было очень дешёвым. А Эирмакс шагает против тренда))впрочем как обычно
hume
 
Повідомлень: 7079
З нами з: 27.12.12
Подякував: 711 раз.
Подякували: 1268 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 09:26

  kingkongovets написав:..
зелень грит из окна видна - шо еще надо, мол?
зато метро рядом - левобережка походу
жесть канешна, представляю шо там за адок внутри, за 350$ в месяц + коммуналка +/- 50$

если это Русановка, то классное место - но не с такой коммуналЪю.
sequence
 
Повідомлень: 4359
З нами з: 29.12.15
Подякував: 974 раз.
Подякували: 1149 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 09:30

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Хомякоид:
.......Вот когда до 1.5 добереться как было в далеком 2011 или 2012, тогда можно впрыгивать в нерухоме лайно из евро

1.Направление у вас верное,
больше вам скажу,вы один из немногих на форуме судя по всему,
учитывая,что когда я год назад писала на валюте в контексте о том,что евро по 1-08 -это просто стартовая площадка для захода в него, - было нулевая реакция, никто не то,что не одобрял, а даже и не обсуждали.

Вот только чуть раньше, чем указанный вами уровень,а то к тому времени метры оторвутся далеко вперед.
Надо найти баланс евро - метра.

2..........Если вы посчитаете стоимость 270 доларов тогда и сейчас то совсем невеселые цифры выплывут.
Боюсь как бы сегодняшние 270 деларов не стали ровняться 100 которые вы получали в начале нулевых

А вот это вы написали совершенно верно,
да доллар - обманчиво защитный актив,
на самом деле -это как и все деньги впрочем - горячая картошка,которую надо успеть сбросить по отношению к метрам,бизнесу,образованию ,или другим инвестициям, ну и даже к намного более консервативному евро как мы видим.

Я больше скажу - вот те деньги,что я получил за офис сейчас и в 2014-2015, хотя они и плюс минус равны в долларах, и договор в долларах ( в евро просто никто не захочет подвязываться) - это совершенно разные доллары по покупательной способности.

Так что даже в разрезе 6-7- лет обесценка доллара очевидна.

3.А если взять в разрезе многих лет-так вообще катастрофа, когда то я участвовал в аукционе в конце 90-х (малой приватизации), проиграл тогда, лот ушел по 170 дол. за 1 кв.м. (большой метраж был). Потом чел ,тот,что выиграл продал его в 2008-м по 4 тыс.дол., потом тот,что у него купил в 2017-м кажется продал уже по 1 тыс.дол.
Вот такой он доллар,и вот такой он РН.
Я тогда также без ничего не остался,взял потом объет ,правда,намного меньше,но по той же цене.

Вижу тут на ветке есть много толковых людей,которые разбираются в вопросе серьезно.
Пишу только для тех кому интересно, остальных просьба найти соответсвующий функцию,позволяющую не читать эти сообщения.
ПРОХАННЯ ДО ТРОЛІВ п і ш л и ... :!: :idea:
Автор77
 
Повідомлень: 892
З нами з: 09.11.16
Подякував: 140 раз.
Подякували: 1176 раз.
 
Профіль
1
5
9
  #<1 ... 6129613061316132>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Автор77 і 2 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1967, 1968, 1969
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
19685 3329952
Переглянути останнє повідомлення
Сер 06 січ, 2021 01:02
Faceless
Дешевая недвижимость 30 000 $ когда и что лучше брать? 1 ... 12, 13, 14
Anonymous » Суб 05 тра, 2012 22:19
134 233763
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 січ, 2021 15:54
Faceless
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома
UniGroup » П'ят 19 жов, 2018 09:42
8 20571
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 лис, 2020 12:12
Долярчик

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (28244)
06.01.2021 10:14
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.