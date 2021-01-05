Додано: Сер 06 січ, 2021 09:30

Хомякоид:.......Вот когда до 1.5 добереться как было в далеком 2011 или 2012, тогда можно впрыгивать в нерухоме лайно из евро1.Направление у вас верное,больше вам скажу,вы один из немногих на форуме судя по всему,учитывая,что когда я год назад писала на валюте в контексте о том,что евро по 1-08 -это просто стартовая площадка для захода в него, - было нулевая реакция, никто не то,что не одобрял, а даже и не обсуждали.Вот только чуть раньше, чем указанный вами уровень,а то к тому времени метры оторвутся далеко вперед.Надо найти баланс евро - метра.2..........Если вы посчитаете стоимость 270 доларов тогда и сейчас то совсем невеселые цифры выплывут.Боюсь как бы сегодняшние 270 деларов не стали ровняться 100 которые вы получали в начале нулевыхА вот это вы написали совершенно верно,да доллар - обманчиво защитный актив,на самом деле -это как и все деньги впрочем - горячая картошка,которую надо успеть сбросить по отношению к метрам,бизнесу,образованию ,или другим инвестициям, ну и даже к намного более консервативному евро как мы видим.Я больше скажу - вот те деньги,что я получил за офис сейчас и в 2014-2015, хотя они и плюс минус равны в долларах, и договор в долларах ( в евро просто никто не захочет подвязываться) - это совершенно разные доллары по покупательной способности.Так что даже в разрезе 6-7- лет обесценка доллара очевидна.3.А если взять в разрезе многих лет-так вообще катастрофа, когда то я участвовал в аукционе в конце 90-х (малой приватизации), проиграл тогда, лот ушел по 170 дол. за 1 кв.м. (большой метраж был). Потом чел ,тот,что выиграл продал его в 2008-м по 4 тыс.дол., потом тот,что у него купил в 2017-м кажется продал уже по 1 тыс.дол.Вот такой он доллар,и вот такой он РН.Я тогда также без ничего не остался,взял потом объет ,правда,намного меньше,но по той же цене.Вижу тут на ветке есть много толковых людей,которые разбираются в вопросе серьезно.