в форексе есть чоткое правило - продавай, когда дорожает, и чем больше дорожает, тем больше продавай.
сейчас бакс дешевый, его лучше в моменте и брать
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 06 січ, 2021 09:38
Додано: Сер 06 січ, 2021 09:44
угу. Я тут было пытался с ребенком на каток попасть на выходных - в 5 вечера уже посылали на следующий день. В Лавине просто очередь с 12 до 15 столик занять на фуд-корте, где средний чек на рыло около 200, на аттракционах "Галактики" очередя на все(!) аттракционы, кроме игровых автоматов.
но платежеспособных не, не осталось
Додано: Сер 06 січ, 2021 09:50
Я не живу в виртуальных городах, а описываю личные ощущения зубожиння на выходных.
А что делать? снега нет - гулять негде, вот и тратят деньги из "простоКредита" на аттракционы Галактики и Ойфоны
Додано: Сер 06 січ, 2021 10:01
чем классное? никогда не понимал восторгов от русановки
метро левобережка в час пик - тот еще адок, люди едут до лесной иногда шоп сесть, ну может сейчас и полегче из-за карантина, а метро - как по мне там единственный плюс
виды на правый берег? ну хз
имхо восторги от русановки могут быть тока у некиевлянина, каковым автор и является
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Сер 06 січ, 2021 10:04
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Подписываюсь под каждым вашим словом, вижу, что вы понимаете о чем пишете.
Но в моем случае:
1.Недвижимость в идеале должна быть в городе проживания,в случае той нафаршированной двушки возле метро,управлять трудновато,так как редко в Киеве бываю, сдавать вообще всегда пытался по возможности онлайн.
2.Пересдача всегда со второго просмотра в основном - это просто локация
плюс современный не бабушкин стиль
плюс человеческое отношение по отношению к квартирантам
плюс небольшая сравнительно с новостроем стоимость инвестиций и вложений,чтобы выгодно было сдавать по такой цене.
3.Рыночная цена - это такая в моем случае,чтобы не заморачиваться и людям было комфортно жить подольше, и чтоб на карантин не звонили по скидкам, и чтобы люди были приличные, ремонт в сохранности, и чтоб коммуналку сами оплачивали,и чтобы с соседями проблем не было.
Хороший квартирант-это тот о котором слышишь раз в месяц.
4.Есть такое понятие как комфортный арендатор, всегда выясняю место работы и т.п., в т.ч. вероятность долгосрочного проживания, если все подходит -лучше скинуть цену.
Никогда не трясся на копейками, чтобы выжимать по максимуму, может поэтому у меня получилось подняться со стартовым капиталом в 70 долларов и отсутствием кормушек как по личной работе,так и среди всех родственников, что в какой-то мере нетрадиционно для нашей страны,где кумовсто,родство - это залог успеха,как правило, ну или кормушка - на должности залог успеха, а чтоб вот так с нуля, без кормухи - трудно.
В бизнесе также важно не переходить границу разумного подхода и обычного жлобства.
..............Если рассматривать как консервативное вложение типа пенсионного фонда, то альтернативы особой и нет.
Если чтобы переложиться в новострой, то нет смысла сливать хорошую, пусть и немодную недвигу и перекладываться в модную студию в новострое - на другое денег не хватит. Если под новостроем подразумевается котлован, то см. выше. Это разные виды инвестиций. Этим лучше заниматься на свободные деньги не трогая резервов.
PS С 2009 при правильном подходе (без немецко-испанского наполнения и при поддержании рыночной цены) она себя бы уже окупила.
1.Да удачная локация и современное наполнение (а значит и приличные клиенты, часто ай-тишники,молодежь и т.п.) -это залог одной из составляющих пенсионного фонда, с помощью которого (в целом конечно,не из за одного лишь актива в Киеве)удалось выйти на пенсию по пассивному доходу задолго до наступления реальной пенсии,которую буду на 100% отдавать на волонтерство по животным.
2.И с немецко-испанским наполнением окупила уже не один раз (так как приобреталась за чуть меньше 25 в начале 2000-х.
3.Если так и дальше будет экономика катиться в тупик, то неизвестно еще будут ли у людей деньги на новострои,
и не будет ли в них вакантность зашкаливать,
и не будет ли там окупаемость под тридцать лет,
так что лучше что то среднее между бабушатником и новостроем,
приличный подъезд,приличный дом,приличный метраж в 53 кв.м.,приличные соседи,приличный ремонт, приличный лифт,приличные виды -даже Лавра видна,место для парковки возле дома, садик-школа из окна,приличная локация - правило многих "п" (приличных) - все в шоколадке.
А так вы во всем правы, вы как и многие здесь - явно в теме.
Недвижимость,то немногое из советских времен, что сберегло накопления , ну не вся конечно же, только удачные образцы. Все остальное - хрусталь,ковры, и даже золото, а тем более -доллары - не принесли результата в плане сбережений и отдачи.
Пишу только для тех кому интересно, остальных просьба найти соответсвующий функцию,позволяющую не читать эти сообщения.
ПРОХАННЯ ДО ТРОЛІВ п і ш л и ...
Додано: Сер 06 січ, 2021 10:12
метро Хрещатик - ще той адок в час пік. І чому там нерухомість така дорога????
ККЦ, не скажеш нам, чому???
І ще питання - ти вчився в звичайній школі, чи в школі для дітей з спеціальними потребами????
Востаннє редагувалось Frant в Сер 06 січ, 2021 10:17, всього редагувалось 4 разів.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Сер 06 січ, 2021 10:13
Тогда все было бы распродано до 1,12. Слишком долго европейские товары были дешёвые, теперь очередь за американскими. Посмотрим, но я бы продавать евро не спешил.
Додано: Сер 06 січ, 2021 10:13
sequence
Київ Реуса-Фейслеса-Лібо і звичайний Київ, з медіанною ЗП 15 000 грн/міс до оподаткування - ніяк не сполучаються між собою. Ніяк!!!
Вінниченко, Грушевський, зелений - теж жили чи живуть в реальному Києві.
Що вони розуміли (розуміють) в реальній політиці і економіці? Дегенеративні охлократи.
Як все отримати "на шару" і все просрати за пару років чи за три десятиліття?
Укро-їліта цим і сильна)))
З індустріальної країни, з населенням 52 млн. - зробити аграрно-сировинний придаток з населенням 30 млн???? Успіхи, досягнення???
П.С. Коли "Титанік" тонув, його оркестр на верхній палубі - продовжував грати вальси.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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