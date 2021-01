Додано: Сер 06 січ, 2021 10:01

sequence написав: kingkongovets написав: ..

зелень грит из окна видна - шо еще надо, мол?

зато метро рядом - левобережка походу

если это Русановка, то классное место - но не с такой коммуналЪю. если это Русановка, то классное место - но не с такой коммуналЪю.



чем классное? никогда не понимал восторгов от русановки

метро левобережка в час пик - тот еще адок, люди едут до лесной иногда шоп сесть, ну может сейчас и полегче из-за карантина, а метро - как по мне там единственный плюс

виды на правый берег? ну хз

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.