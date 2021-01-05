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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 6129613061316132

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 85
1. Зросли більш, як на 30%
29%
25
2. Зросли на 20 - 30%
4%
3
3. Зросли на 10 - 20%
4%
3
4. Зросли менш, ніж на 10%
1%
1
5. Приблизно ті самі
18%
15
6. Впали менш ніж на 10%
7%
6
7. Впали на 10 - 20%
7%
6
8. Впали на 20 - 30%
4%
3
9. Впали більш, як на 30%
27%
23
Всього голосів : 85
Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 09:38

  hume написав:Слишком долго евро было очень дешёвым. А Эирмакс шагает против тренда))впрочем как обычно

в форексе есть чоткое правило - продавай, когда дорожает, и чем больше дорожает, тем больше продавай.
сейчас бакс дешевый, его лучше в моменте и брать
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 09:44

  Frant написав:..
ця проблема називається "відсутність достатньої кількості платоспроможних квартирантів". Ось-ось ця проблема доїде і до ПОХа, і до варшавського з лондонським.

угу. Я тут было пытался с ребенком на каток попасть на выходных - в 5 вечера уже посылали на следующий день. В Лавине просто очередь с 12 до 15 столик занять на фуд-корте, где средний чек на рыло около 200, на аттракционах "Галактики" очередя на все(!) аттракционы, кроме игровых автоматов.
но платежеспособных не, не осталось
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 09:50

  Frant написав:..
Є Київ-Фейслеса-Лібо, з "Рол-Ройсами" і баштами Таряна, а є звичайний Київ, з медіанною ЗП 15 000 грн/міс до оподаткування. :wink:

Я не живу в виртуальных городах, а описываю личные ощущения зубожиння на выходных.
А что делать? снега нет - гулять негде, вот и тратят деньги из "простоКредита" на аттракционы Галактики и Ойфоны
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 10:01

  sequence написав:
  kingkongovets написав:..
зелень грит из окна видна - шо еще надо, мол?
зато метро рядом - левобережка походу
жесть канешна, представляю шо там за адок внутри, за 350$ в месяц + коммуналка +/- 50$

если это Русановка, то классное место - но не с такой коммуналЪю.


чем классное? никогда не понимал восторгов от русановки
метро левобережка в час пик - тот еще адок, люди едут до лесной иногда шоп сесть, ну может сейчас и полегче из-за карантина, а метро - как по мне там единственный плюс
виды на правый берег? ну хз
имхо восторги от русановки могут быть тока у некиевлянина, каковым автор и является
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 10:04

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Vlad442 написав:
  Автор77 написав:Но мы ведем речь об отдаче (инвестиционной) арендной недвижимости.

  Автор77 написав:Нет у меня цели обдирать квартирантов, хотя такая квартира по рыночной цене была раньше 13 с копейками,сейчас, в связи с просадкой рынка 11-12.

Мне не понятна такая позиция. Обдирать и т. п. Взаимоотношения должны быть рыночными и взаимовыгодными. Если бы вы сдавали по рыночной цене (назовем это такой ценой, при которой арендатор за месяц поиска сможет снять аналогичную квартиру), то деньги вам на карточку точно так же капали, но другие деньги. Через 10 лет не было бы мыслей за что обновлять ремонт, который убили такие хорошие жильцы, которые без вашего контроля кошечку притащили.
Арендаторы вам не дети или друзья, а покупатели услуги. Любой перекос в ценообразовании приводит к проблемам, поэтому нужно повышать вовремя, чтобы избежать зависимости арендатора от вас. Пересдача за пару дней с первого просмотра это тоже повод задуматься, а все ли я делаю правильно. Лучше пытаться нащупать рыночную цену сверху при пересдаче и сделать скидку приоритетному арендатору, чем сдать первому попавшемуся по чем попало.

Заниматься сдачей в аренду тоже нужно уметь при кажущейся простоте этого дела. Много любителей, но они, связывая свои квартиры малобюджетными арендаторами и снижая конкуренцию, позволяют остальным зарабатывать больше.


Подписываюсь под каждым вашим словом, вижу, что вы понимаете о чем пишете.
Но в моем случае:
1.Недвижимость в идеале должна быть в городе проживания,в случае той нафаршированной двушки возле метро,управлять трудновато,так как редко в Киеве бываю, сдавать вообще всегда пытался по возможности онлайн.

2.Пересдача всегда со второго просмотра в основном - это просто локация
плюс современный не бабушкин стиль
плюс человеческое отношение по отношению к квартирантам
плюс небольшая сравнительно с новостроем стоимость инвестиций и вложений,чтобы выгодно было сдавать по такой цене.

3.Рыночная цена - это такая в моем случае,чтобы не заморачиваться и людям было комфортно жить подольше, и чтоб на карантин не звонили по скидкам, и чтобы люди были приличные, ремонт в сохранности, и чтоб коммуналку сами оплачивали,и чтобы с соседями проблем не было.
Хороший квартирант-это тот о котором слышишь раз в месяц.

4.Есть такое понятие как комфортный арендатор, всегда выясняю место работы и т.п., в т.ч. вероятность долгосрочного проживания, если все подходит -лучше скинуть цену.
Никогда не трясся на копейками, чтобы выжимать по максимуму, может поэтому у меня получилось подняться со стартовым капиталом в 70 долларов и отсутствием кормушек как по личной работе,так и среди всех родственников, что в какой-то мере нетрадиционно для нашей страны,где кумовсто,родство - это залог успеха,как правило, ну или кормушка - на должности залог успеха, а чтоб вот так с нуля, без кормухи - трудно.

В бизнесе также важно не переходить границу разумного подхода и обычного жлобства.


..............Если рассматривать как консервативное вложение типа пенсионного фонда, то альтернативы особой и нет.
Если чтобы переложиться в новострой, то нет смысла сливать хорошую, пусть и немодную недвигу и перекладываться в модную студию в новострое - на другое денег не хватит. Если под новостроем подразумевается котлован, то см. выше. Это разные виды инвестиций. Этим лучше заниматься на свободные деньги не трогая резервов.
PS С 2009 при правильном подходе (без немецко-испанского наполнения и при поддержании рыночной цены) она себя бы уже окупила.

1.Да удачная локация и современное наполнение (а значит и приличные клиенты, часто ай-тишники,молодежь и т.п.) -это залог одной из составляющих пенсионного фонда, с помощью которого (в целом конечно,не из за одного лишь актива в Киеве)удалось выйти на пенсию по пассивному доходу задолго до наступления реальной пенсии,которую буду на 100% отдавать на волонтерство по животным.

2.И с немецко-испанским наполнением окупила уже не один раз (так как приобреталась за чуть меньше 25 в начале 2000-х.

3.Если так и дальше будет экономика катиться в тупик, то неизвестно еще будут ли у людей деньги на новострои,
и не будет ли в них вакантность зашкаливать,
и не будет ли там окупаемость под тридцать лет,
так что лучше что то среднее между бабушатником и новостроем,
приличный подъезд,приличный дом,приличный метраж в 53 кв.м.,приличные соседи,приличный ремонт, приличный лифт,приличные виды -даже Лавра видна,место для парковки возле дома, садик-школа из окна,приличная локация - правило многих "п" (приличных) - все в шоколадке.

А так вы во всем правы, вы как и многие здесь - явно в теме.
Недвижимость,то немногое из советских времен, что сберегло накопления , ну не вся конечно же, только удачные образцы. Все остальное - хрусталь,ковры, и даже золото, а тем более -доллары - не принесли результата в плане сбережений и отдачи.
Пишу только для тех кому интересно, остальных просьба найти соответсвующий функцию,позволяющую не читать эти сообщения.
ПРОХАННЯ ДО ТРОЛІВ п і ш л и ... :!: :idea:
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 10:12

  kingkongovets написав:метро левобережка в час пик - тот еще адок, люди едут
метро Хрещатик - ще той адок в час пік. І чому там нерухомість така дорога????
ККЦ, не скажеш нам, чому???

І ще питання - ти вчився в звичайній школі, чи в школі для дітей з спеціальними потребами???? :mrgreen:
Востаннє редагувалось Frant в Сер 06 січ, 2021 10:17, всього редагувалось 4 разів.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 10:13

  sequence написав:
  hume написав:Слишком долго евро было очень дешёвым. А Эирмакс шагает против тренда))впрочем как обычно

в форексе есть чоткое правило - продавай, когда дорожает, и чем больше дорожает, тем больше продавай.
сейчас бакс дешевый, его лучше в моменте и брать

Тогда все было бы распродано до 1,12. Слишком долго европейские товары были дешёвые, теперь очередь за американскими. Посмотрим, но я бы продавать евро не спешил.
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 10:13

sequence

  sequence написав:
  Frant написав:..
Є Київ-Фейслеса-Лібо, з "Рол-Ройсами" і баштами Таряна, а є звичайний Київ, з медіанною ЗП 15 000 грн/міс до оподаткування. :wink:

Я не живу в виртуальных городах, а описываю личные ощущения зубожиння на выходных.
А что делать? снега нет - гулять негде, вот и тратят деньги из "простоКредита" на аттракционы Галактики и Ойфоны


Київ Реуса-Фейслеса-Лібо і звичайний Київ, з медіанною ЗП 15 000 грн/міс до оподаткування - ніяк не сполучаються між собою. Ніяк!!!

Вінниченко, Грушевський, зелений - теж жили чи живуть в реальному Києві.
Що вони розуміли (розуміють) в реальній політиці і економіці? Дегенеративні охлократи.
Як все отримати "на шару" і все просрати за пару років чи за три десятиліття?
Укро-їліта цим і сильна))) :mrgreen: :mrgreen:
З індустріальної країни, з населенням 52 млн. - зробити аграрно-сировинний придаток з населенням 30 млн???? Успіхи, досягнення??? :mrgreen:

П.С. Коли "Титанік" тонув, його оркестр на верхній палубі - продовжував грати вальси. :mrgreen:
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