чем классное? никогда не понимал восторгов от русановки

чем классное? никогда не понимал восторгов от русановки

ну вот разве шо рыбакам)



ну вот разве шо рыбакам)

мне кстати очень нравились и русановка и березняки в 80х, особенно летом - зелень, вода, бульвары, много молодежи, новые желтые икарусы, вменяемая публика, ошеломительные виды лавры, крутые на тот момент совминовские дома с соответствующей контингентом, тельбин с "деревом цоя"...

подъезжая на метро к левобережке можно было видеть пасущихся за школой коз)

