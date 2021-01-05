Додано: Сер 06 січ, 2021 11:39

Раз сдали - поделитесь с участниками форума,думаю не мне одному интересно, это ж реал инфо для аналитики:1.Какова стоимость объекта на рынке сейчас ,если бы теоретически продавать квартиру2.Какова стоимость аренды,и базовые вещи-расстояние до конкретной станции метро, фарш,состояние дома и т.п, из этих данных можно будет иметь картину насчет срока окупаемости, и выяснить - есть ли перекос на РН, а также подтвердить тренд рынка аренды.Я имея реальное инфо по конкретным сделкам - поделился с участниками ветки,и вы не жлобтесь на инфо.Насчет евро:............ожидания большинства аналитиков рынка Forex на 2021год: курс доллара снизится к основным мировым валютам, в том числе по отношению к евро и рублю......1-23 не предел - явно.1-50 слишком далеко,не стоит об этом думать.Золотая серединка ,возможно 1-35 - 1-39-1-40,может чуть раньше- время переворачиваться из евро на РН,но только по хорошим объектам,не массовке.Но есть проблемка у нас в городе.После очень комфортных цен летом 2019-го у нас все брюлики с РН вымели под ноль, нет достойных объектов даже по подскочившим осенью 2019-го ценам.С нормальными, ликвидными объектами никто просто так расставаться не будет, разве что житейские обстоятельства сподвигнут.Сейчас единственная стратегия :выжидать именно в евро, потом за счет роста евро к доллару,и к гривне,пытаться выудить с рынка что-нибудь достойное .Что неужели так мало из "клуба любителей евро " на форуме ?Не знаю, я ,к примеру, имея условный доллар в кармане чувствую, что имею что-то вроде воздушного шарика в кармане,РН и цена авто конечно зависят от долара, но все это чисто условно, просто эквивалент, временный к тому же.А вот условный евро в кармане - это знаешь, что это национальная валюта стран, где все по разряду "мечта" - техника, в т.ч. автомобили, отдых и т.п.И все это рядом,а не за морями-океанами.Интуиция подсказывает евро недооценен, если брать цена-качество немецких холодильников,стиралок,сантехники,авто, европейских отделочных материалов для ремонта квартиры, швейцарского шоколада ( ну это уже франк,привязанный к евро в какой-то мере),шмоток,отдыха в Европе и т.п.Вот недавно чешский кран полетел в киевской квартире на мойке, выслал им новой почтой немецкий,по договоренности -материал всегда был мой качественный,а вот услуги по установке за счет арендаторов.На уровне интуиции - 38-39 грн. за 1 евро - нормальный курс был бы на каком-то этапе.И насчет района Русановки, не киевлянин, редко в Киеве, всего несколько раз был за все годы.Из тех районов что был понравились:район метро Арсенальная -это консервативный тихий шик (Крещатик не понравился)ну и Русановка - зимой 2020 пили кофе и кормили живность на канале, лепота...,реально классно,особенно когда все на работе, и движняка нет, как город в городе, весь район в принципе в зелени утопает, никаких каменных джунглей-монстров по типу Позняков, которые некиевлянина не привыкшего к такому темпу жизни просто ужасают.Никаких окно в окно,никаких свечек стена к стене,даже вот район возле метро застраивается сейчас с расстояниями около 70 метров свечка от свечки (там вроде еще остались по цене меньше 1 тыс.дол. от застройщиков),что для Киева полагаю вполне прилично, и не угнетает так как Позняки.Родственник дальний купил инвест. однуху возе метро Славутич, был там,также район угнетает, кадры как из техно-апокалипсиса будущего.А на Русановке - соотношение человек-дом-природа как бы нишевое получается.Стыдно признаться,на Оболони не был пока что, но думаю там похуже.Да и по цене пока что адекватно более менее по квадратному метру, инфраструктура, до Крещатика 7 минут на метро, гулять можно бесконечно и на левобережке и на самой Русановке, только та сторона левобережки, что к русановскому мостику, а не обратная от метро,опять же с парковкой можно что-то придумать,так как старые дома обладают мега-приличной территорией придомовой, как правило, в отличие отчеловеко-муравейников,не приспособленных для нормальной жизни и где чтобы припарковаться -как в лотерейку выиграть зачастую.Рай для пенсионеров.Киевский райЧто неужели нет любителей релакса на форуме ?fox767676 - есть таких чешек полно - эркерные, понятно,что площадь эркера входит в площадь, не помню точно уже метраж 51.5, или 52.5, но в районе 53 правильно указал.барабашов-"місто лева"