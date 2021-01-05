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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 61316132613361346135>

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 85
1. Зросли більш, як на 30%
29%
25
2. Зросли на 20 - 30%
4%
3
3. Зросли на 10 - 20%
4%
3
4. Зросли менш, ніж на 10%
1%
1
5. Приблизно ті самі
18%
15
6. Впали менш ніж на 10%
7%
6
7. Впали на 10 - 20%
7%
6
8. Впали на 20 - 30%
4%
3
9. Впали більш, як на 30%
27%
23
Всього голосів : 85
Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 11:08

  sequence написав:
  kingkongovets написав:..
чем классное? никогда не понимал восторгов от русановки
..

"ты не рыбак - тебе не понять" :)


ну вот разве шо рыбакам)
мне кстати очень нравились и русановка и березняки в 80х, особенно летом - зелень, вода, бульвары, много молодежи, новые желтые икарусы, вменяемая публика, ошеломительные виды лавры, крутые на тот момент совминовские дома с соответствующей контингентом, тельбин с "деревом цоя"...
подъезжая на метро к левобережке можно было видеть пасущихся за школой коз)
многие фанаты русановки до сих пор живут теми воспоминаниями, кстати как и фанаты оболони - это люди одного и того же поколения как правило
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 11:16

  sequence написав:
  kingkongovets написав:..
зелень грит из окна видна - шо еще надо, мол?
зато метро рядом - левобережка походу
жесть канешна, представляю шо там за адок внутри, за 350$ в месяц + коммуналка +/- 50$

если это Русановка, то классное место - но не с такой коммуналЪю.


Эх знатоки КРЖН... Нет на русановке 2к"чешек" по 53 метра. Есть ли только лоджии не считали, и то..Там стандарт 42-48. И от метро она далековата. Есть на Флоренции 14 этажные совмины, там как раз 53 метра. Но назвать их "чешками" не поварачивается. Есть пара раритетных 9 этажных кирпичных спецпроектов возле Раисы Окипной - может это. Но что то мне подсказывает что более вероятны панельки 80-х 134 серии на Харьковской или Вырлице.
fox767676
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 11:19

господа спекулянты, может свою аналитику и рефлексию по поводу роста евро перенесете наконец в профильную ветку?
запарили уже
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 11:23

Автор77
Что за город у вас такой аномальный по ржн?
Неужели Запор?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 11:39

Бывалый

https://news.finance.ua/ua/news/-/48495 ... 2021-rotsi


Раз сдали - поделитесь с участниками форума,
думаю не мне одному интересно, это ж реал инфо для аналитики:
1.Какова стоимость объекта на рынке сейчас ,если бы теоретически продавать квартиру
2.Какова стоимость аренды,и базовые вещи-расстояние до конкретной станции метро, фарш,состояние дома и т.п, из этих данных можно будет иметь картину насчет срока окупаемости, и выяснить - есть ли перекос на РН, а также подтвердить тренд рынка аренды.

Я имея реальное инфо по конкретным сделкам - поделился с участниками ветки,и вы не жлобтесь на инфо.

Насчет евро:
............ожидания большинства аналитиков рынка Forex на 2021год: курс доллара снизится к основным мировым валютам, в том числе по отношению к евро и рублю......

1-23 не предел - явно.
1-50 слишком далеко,не стоит об этом думать.
Золотая серединка ,возможно 1-35 - 1-39-1-40,может чуть раньше- время переворачиваться из евро на РН,но только по хорошим объектам,не массовке.

Но есть проблемка у нас в городе.
После очень комфортных цен летом 2019-го у нас все брюлики с РН вымели под ноль, нет достойных объектов даже по подскочившим осенью 2019-го ценам.

С нормальными, ликвидными объектами никто просто так расставаться не будет, разве что житейские обстоятельства сподвигнут.

Сейчас единственная стратегия :
выжидать именно в евро, потом за счет роста евро к доллару,
и к гривне,
пытаться выудить с рынка что-нибудь достойное .


Что неужели так мало из "клуба любителей евро " на форуме ? :)

Не знаю, я ,к примеру, имея условный доллар в кармане чувствую, что имею что-то вроде воздушного шарика в кармане,
РН и цена авто конечно зависят от долара, но все это чисто условно, просто эквивалент, временный к тому же.

А вот условный евро в кармане - это знаешь, что это национальная валюта стран, где все по разряду "мечта" - техника, в т.ч. автомобили, отдых и т.п.
И все это рядом,а не за морями-океанами.

Интуиция подсказывает евро недооценен, если брать цена-качество немецких холодильников,стиралок,сантехники,авто, европейских отделочных материалов для ремонта квартиры, швейцарского шоколада ( ну это уже франк,привязанный к евро в какой-то мере),шмоток,отдыха в Европе и т.п.
Вот недавно чешский кран полетел в киевской квартире на мойке, выслал им новой почтой немецкий,по договоренности -материал всегда был мой качественный,а вот услуги по установке за счет арендаторов.

На уровне интуиции - 38-39 грн. за 1 евро - нормальный курс был бы на каком-то этапе.


И насчет района Русановки, не киевлянин, редко в Киеве, всего несколько раз был за все годы.

Из тех районов что был понравились:

район метро Арсенальная -это консервативный тихий шик (Крещатик не понравился)

ну и Русановка - зимой 2020 пили кофе и кормили живность на канале, лепота...,
реально классно,особенно когда все на работе, и движняка нет, как город в городе, весь район в принципе в зелени утопает, никаких каменных джунглей-монстров по типу Позняков, которые некиевлянина не привыкшего к такому темпу жизни просто ужасают.
Никаких окно в окно,никаких свечек стена к стене,
даже вот район возле метро застраивается сейчас с расстояниями около 70 метров свечка от свечки (там вроде еще остались по цене меньше 1 тыс.дол. от застройщиков),что для Киева полагаю вполне прилично, и не угнетает так как Позняки.

Родственник дальний купил инвест. однуху возе метро Славутич, был там,также район угнетает, кадры как из техно-апокалипсиса будущего.

А на Русановке - соотношение человек-дом-природа как бы нишевое получается.
Стыдно признаться,на Оболони не был пока что, но думаю там похуже.

Да и по цене пока что адекватно более менее по квадратному метру, инфраструктура, до Крещатика 7 минут на метро, гулять можно бесконечно и на левобережке и на самой Русановке, только та сторона левобережки, что к русановскому мостику, а не обратная от метро,опять же с парковкой можно что-то придумать,так как старые дома обладают мега-приличной территорией придомовой, как правило, в отличие от
человеко-муравейников,не приспособленных для нормальной жизни и где чтобы припарковаться -как в лотерейку выиграть зачастую.
Рай для пенсионеров.Киевский рай :)
Что неужели нет любителей релакса на форуме ?

fox767676 - есть таких чешек полно - эркерные, понятно,что площадь эркера входит в площадь, не помню точно уже метраж 51.5, или 52.5, но в районе 53 правильно указал.

барабашов-"місто лева"
Востаннє редагувалось Автор77 в Сер 06 січ, 2021 11:45, всього редагувалось 2 разів.
Пишу только для тех кому интересно, остальных просьба найти соответсвующий функцию,позволяющую не читать эти сообщения.
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 11:40

  kingkongovets написав:господа спекулянты, может свою аналитику и рефлексию по поводу роста евро перенесете наконец в профильную ветку?
запарили уже

Это относится к теме: многие наши соотечественники зарабатывают ЕВРО.
По курсу: нормальный курс доллара к ЕВРО 1.1-1.15 куда все и вернется в скором времени.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 11:53

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  kingkongovets написав:
  airmax78 написав:
  kingkongovets написав:господа спекулянты, может свою аналитику и рефлексию по поводу роста евро перенесете наконец в профильную ветку?
запарили уже

Это относится к теме: многие наши соотечественники зарабатывают ЕВРО.
По курсу: нормальный курс доллара к ЕВРО 1.1-1.15 куда все и вернется в скором времени.


прям так уж и "многие"? :mrgreen:

Некий Аляк, пострадавший от томоса, пишет что миллионы и миллионы по самым скромным подсчетам.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 11:56

  airmax78 написав:
  kingkongovets написав:господа спекулянты, может свою аналитику и рефлексию по поводу роста евро перенесете наконец в профильную ветку?
запарили уже

Это относится к теме: многие наши соотечественники зарабатывают ЕВРО.
По курсу: нормальный курс доллара к ЕВРО 1.1-1.15 куда все и вернется в скором времени.


https://news.finance.ua/ua/news/-/48495 ... 2021-rotsi
Тут даже не дело в том, что зарабатывают в евро, хотя много игроков именно из Европы тащат деньги на киевский РН, и на РН нашей большой тройки-Киев,Львов,Одесса.

Просто те,кто входил в евро, когда я писал на "валютной" о явной недооцененности евро по по 1-08 -1-10, на РН уже с мускулами в виде плюс почти 15% за 1 год, и могут переиграть конкурентов :)

......."«Покупай все» на 2021 год, или почему доллар снова упал
Доллар падает в 2021 году, поскольку ставки на восстановление мировой экономики преобладаютДоллар США начал новый год очередным ослаблением, поскольку ожидания восстановления мировой экономики способствовали росту спроса на более рискованные активы.Евро вырос по отношению к доллару до максимума, который последний раз наблюдался более двух лет назад.Акции и золото выросли, поскольку рынок отбросил опасения по поводу ускоряющегося распространения вируса. Настроения инвесторов улучшаются по мере распространения вакцин против коронавируса, а данные указывают на широкомасштабный рост экономической активности.Это подрывает аргументы в пользу покупки американской валюты, валюты-убежища. В прошлом году она пережила самое большое годовое падение с 2017 года.".............

Основные вопросы для игроков РН сейчас :

1.Евро, ну с рисками естественно, что опять какая-нибудь Греция не оживится.
2.Куда пойдет наша экономика.
3.Куда пойдут наши доходы.
4.Какова будет реакция на совокупность факторов, в т.ч. на рост долара к гривне игроков рынка.

Те кто по уши в евро сейчас - в шоколаде на РН Украины.

Им 15% условно уже компенсировалось от роста цен на РН осенью 2019-го.

Значит, они более конкурентны на РН в целом.

sequence, все в мировой экономике в той,или иной мере влияет на КРН.
Упадут цены на предметы традиционного укр.экспорта, недополучит страна валюту, все это в какой-то мере получит эхо и на РН, с временным лагом конечно.
Просто дело в степени влияния.
Когда в мире рос пузырь на РН, он рос и в Киеве, и даже в самых отдаленных регионах Украины, уже писал как я скинул наследство однушку хрущ без ремонта в очень дальнем регионе за 40 тыс.Так что все взаимосвязано в мировой экономике, хотя Украина очень малюсенькая его часть.
Востаннє редагувалось Автор77 в Сер 06 січ, 2021 12:07, всього редагувалось 3 разів.
Пишу только для тех кому интересно, остальных просьба найти соответсвующий функцию,позволяющую не читать эти сообщения.
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 11:56

  airmax78 написав:Некий Аляк, пострадавший от томоса, пишет что миллионы и миллионы по самым скромным подсчетам.


ок - считаете шо нынешний подскок евро как то повлияет на кржн?

зы: блин, ну вот, дождались - разверзлись врата ада
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 12:02

  kingkongovets написав:..
ок - считаете шо нынешний подскок евро как то повлияет на кржн?

зы: блин, ну вот, дождались - разверзлись врата ада

тут есть кадр, уверенный в том что данные минтруда США имеют влияние на КРЖН (литера "К" при том означает одновременно Китай, Киев, Кагарлык)
sequence
 
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