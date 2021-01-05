вот это я и имел в виду
и теперь вместо обсуждения недвиги форум будет забит флудом абсолютно далеких от этого рынка графоманов-теоретиков
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Додано: Сер 06 січ, 2021 12:09
вот это я и имел в виду
и теперь вместо обсуждения недвиги форум будет забит флудом абсолютно далеких от этого рынка графоманов-теоретиков
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Сер 06 січ, 2021 12:18
То есть по американскому это не било последние несколько лет? Когда доллар евро был 1:1,05
Додано: Сер 06 січ, 2021 12:18
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
и в основном на Цензоре))
это мы "некие", а то ж известный на многочисленных экономических форумах
Пятая колонна.Нема на него Гордона с Франтом
Додано: Сер 06 січ, 2021 12:24
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Сер 06 січ, 2021 12:27
1. По евро ожидаю повторения как в 2011-2012. Рост минимум до 1.4 может 1.5, потом вниз.
2. Пока ничего хорошего не вижу абсолютно (не решена прблема с судами, КС вообще взбесился и т.д.)
3. Доходы вниз у всех, кроме узкой прослойки IT.
4. Распродаж не ожидаю, а вот выхватить что-то у застройщика по старым гривневым ценам вполне возможно.
Можете выставить полностью пост Аляка ? Интересно что он там накалякал.
По Евро было три пика в 2008-2011. Я так понимаю когда кризис сильно бил народ перекидывался в евро. Вполне возможно повторение.
Учитывая все факторы роста КРН не будет в 2021. Уже можна сказать с уверенностью.
Просадка возможна, но зависит от многих факторов. Тут нужно очень много анализировать что-бы сказать с уверенностью.
Востаннє редагувалось Хомякоид в Сер 06 січ, 2021 12:45, всього редагувалось 1 раз.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Додано: Сер 06 січ, 2021 12:39
А успіх ЗАВЖДИ там, де ним вміють ділитись! ©
Та що ж ви так
- я тільки "стаю на табуретку, щоб лізти в петлю лендлордства", а ви отак берете і зразу вибиваєте її з-під моїх ніг!
А якщо серйозно, то от до прикладу(заглянемо в майбутнє)
- майже всі конкуренти(в моєму і сусідньому будинку) зробили в аналогічних смартах, дизайнерський ремонт, а я в своєму - "ремонт своїми руками".
- конкуренти поставили ціну 7 500-8 000грн/міс., а я - 7 000грн/міс.(і якщо раптом, мало дзвінків, то знижую на 200грн щотижня)
Питання: що я роблю не так?
(чи все ок? )
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ!
Додано: Сер 06 січ, 2021 12:45
Хомякоид нет!!! Там тонна текста со смыслом в нескольких словах: "страну не спасти, летим в 0".
Додано: Сер 06 січ, 2021 12:48
Якщо дійсно ціна 7500-8000, вітаю, ти вигідно інвестував.
Думаю здаси по середній ціні.
Зроби експереимент, вистав на OLX, подивись скільки бажаючих буде.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Додано: Сер 06 січ, 2021 12:51
Додано: Сер 06 січ, 2021 12:59
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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