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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 6132613361346135>

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 85
1. Зросли більш, як на 30%
29%
25
2. Зросли на 20 - 30%
4%
3
3. Зросли на 10 - 20%
4%
3
4. Зросли менш, ніж на 10%
1%
1
5. Приблизно ті самі
18%
15
6. Впали менш ніж на 10%
7%
6
7. Впали на 10 - 20%
7%
6
8. Впали на 20 - 30%
4%
3
9. Впали більш, як на 30%
27%
23
Всього голосів : 85
Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 12:09

  sequence написав:
  kingkongovets написав:..
ок - считаете шо нынешний подскок евро как то повлияет на кржн?

зы: блин, ну вот, дождались - разверзлись врата ада

тут есть кадр, уверенный в том что данные минтруда США имеют влияние на КРЖН (литера "К" при том означает одновременно Китай, Киев, Кагарлык)


вот это я и имел в виду
и теперь вместо обсуждения недвиги форум будет забит флудом абсолютно далеких от этого рынка графоманов-теоретиков
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 12:18

  airmax78 написав:
  hume написав:Тогда все было бы распродано до 1,12. Слишком долго европейские товары были дешёвые, теперь очередь за американскими. Посмотрим, но я бы продавать евро не спешил.

Европейские товары никогда не были дешевыми. Если ЕВРО продолжит рост - это ударит по европейскому экспорту. А у них и так дела не фонтан. Это, конечно, мало заботит спекулянтов и не является сколько-нибудь важным фактором для них. Но это очень заботит ЕЦБ. Поэтому, мне кажется, ожидания ЕВРО по 1.5 - это из области ожиданий средней цены за 1 кв.м в Киеве на уровне 2.5куе. Было когда-то, но вряд ли повторится при нашей жизни.

То есть по американскому это не било последние несколько лет? Когда доллар евро был 1:1,05
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 12:18

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Некий Аляк, пострадавший от томоса, пишет что миллионы и миллионы по самым скромным подсчетам.
и в основном на Цензоре))
это мы "некие", а то ж известный на многочисленных экономических форумах https://www.lcmedia.com.ua/news/polytic ... -ukrainyi/
:mrgreen:
Пятая колонна.Нема на него Гордона с Франтом :wink:
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 12:24

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  sequence написав:тут есть кадр, уверенный в том что данные минтруда США имеют влияние на КРЖН (литера "К" при том означает одновременно Китай, Киев, Кагарлык)
дык там же и буква "Ж" :D
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 12:27

  Автор77 написав:
1.Евро, ну с рисками естественно, что опять какая-нибудь Греция не оживится.
2.Куда пойдет наша экономика.
3.Куда пойдут наши доходы.
4.Какова будет реакция на совокупность факторов, в т.ч. на рост долара к гривне игроков рынка.

.


1. По евро ожидаю повторения как в 2011-2012. Рост минимум до 1.4 может 1.5, потом вниз.
2. Пока ничего хорошего не вижу абсолютно (не решена прблема с судами, КС вообще взбесился и т.д.)
3. Доходы вниз у всех, кроме узкой прослойки IT.
4. Распродаж не ожидаю, а вот выхватить что-то у застройщика по старым гривневым ценам вполне возможно.

Можете выставить полностью пост Аляка ? Интересно что он там накалякал.

По Евро было три пика в 2008-2011. Я так понимаю когда кризис сильно бил народ перекидывался в евро. Вполне возможно повторение.
Учитывая все факторы роста КРН не будет в 2021. Уже можна сказать с уверенностью.
Просадка возможна, но зависит от многих факторов. Тут нужно очень много анализировать что-бы сказать с уверенностью.
Востаннє редагувалось Хомякоид в Сер 06 січ, 2021 12:45, всього редагувалось 1 раз.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 12:39

А успіх ЗАВЖДИ там, де ним вміють ділитись! ©

  Vlad442 написав:Заниматься сдачей в аренду тоже нужно уметь при кажущейся простоте этого дела. Много любителей, но они, связывая свои квартиры малобюджетными арендаторами и снижая конкуренцию, позволяют остальным зарабатывать больше

Та що ж ви так :)
- я тільки "стаю на табуретку, щоб лізти в петлю лендлордства", а ви отак берете і зразу вибиваєте її з-під моїх ніг! :D

А якщо серйозно, то от до прикладу(заглянемо в майбутнє)
- майже всі конкуренти(в моєму і сусідньому будинку) зробили в аналогічних смартах, дизайнерський ремонт, а я в своєму - "ремонт своїми руками".
- конкуренти поставили ціну 7 500-8 000грн/міс., а я - 7 000грн/міс.(і якщо раптом, мало дзвінків, то знижую на 200грн щотижня)
Питання: що я роблю не так?
(чи все ок? )
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 12:45

Хомякоид нет!!! Там тонна текста со смыслом в нескольких словах: "страну не спасти, летим в 0".
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 12:48

  Долярчик написав:
  Vlad442 написав:Заниматься сдачей в аренду тоже нужно уметь при кажущейся простоте этого дела. Много любителей, но они, связывая свои квартиры малобюджетными арендаторами и снижая конкуренцию, позволяют остальным зарабатывать больше

Та що ж ви так :)
- я тільки "стаю на табуретку, щоб лізти в петлю лендлордства", а ви отак берете і зразу вибиваєте її з-під моїх ніг! :D

А якщо серйозно, то от до прикладу(заглянемо в майбутнє)
- майже всі конкуренти(в моєму і сусідньому будинку) зробили в аналогічних смартах, дизайнерський ремонт, а я в своєму - "ремонт своїми руками".
- конкуренти поставили ціну 7 500-8 000грн/міс., а я - 7 000грн/міс.(і якщо раптом, мало дзвінків, то знижую на 200грн щотижня)
Питання: що я роблю не так?
(чи все ок? )


Якщо дійсно ціна 7500-8000, вітаю, ти вигідно інвестував.
Думаю здаси по середній ціні.
Зроби експереимент, вистав на OLX, подивись скільки бажаючих буде.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 12:51

  Долярчик написав:..
- конкуренти поставили ціну 7 500-8 000грн/міс., а я - 7 000грн/міс...

а накуа демпинговать? возможно, у вас и по номиналу бы взяли. Не взяли - тогда и снижайте. Нервные соседи могут слить цену до вашей - и что вы будете делать??
Пересчитывать P/E? $))
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 12:59

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Про мастеров с ОЛХ: https://www.youtube.com/watch?v=yCZdTrKxPAk Почему не стоит с ними работать и почему "многоуровневая система качества"(с) ничего с ними не даст, кроме понимания того, что все придется переделать.
airmax78
 
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Долярчик

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