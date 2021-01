Додано: Сер 06 січ, 2021 13:04

1.Евро, ну с рисками естественно, что опять какая-нибудь Греция не оживится.

2.Куда пойдет наша экономика.

3.Куда пойдут наши доходы.

4.Какова будет реакция на совокупность факторов, в т.ч. на рост долара к гривне игроков рынка.



1. Похоже, вы один из немногих, кто видит будущее с очень большой долей вероятности.2.Да, также правы, сохранение системы плюс реальное мракобесие, плюс раскачка лодки, плюс слишком высокие страновые риски для захода ощутимых более менее ПИИ и даже фантастическое количество горячих денег в мире не помогает на моменте.3.В основном да,к тому же собственники коммерческой и магазинов, и офисов,и квартир,которые стопроцентно это уже априори просели (офисная больше,квартирная и стритовская поменьше) - были игроками на РН, теперь возможности у них поменьше. У ай-ти только у некоторых доходы вверх, у очень многих привычную ставку в долларах считают теперь с поправкой в курсе на 25-26 фиксировано, разговаривал лично с несколькими из разных фирм, ситуация не единичная.Страна учится жить на меньшие бабки, не считая "спецконтингента".Все это не может не иметь эха на РН с временным лагом.4.Проблема в том, что с хорошими проектами - не очень,штампуют то, на что у публики денег хватает, и как я приводил уже пост застройщика из ФБ - застройщики расчитывают сейчас в основном на валютные заначки потенциальных клиентов.5. https://news.finance.ua/ua/news/-/48495 ... 2021-rotsi Коррекция на РН если и будет,то вероятность есть не раньше чем к осени года, учитывая,что рынок долго раскачивается - падение в валютных ценах и рост в гривневых,формула которая имеет все шансы и уже реализована в евро во всяком случае так точно.6.Аляка свежак по экономике не встречал. В ФБ, на которое Мизантроп дал ссылку (за что ему "Thank you very much") вот вычитал отрывки по экономике егодекабрьские( все-таки нестандартная неординарная личность он при всей неоднозначности конечно) :......."смотрел графики последний рост по промпроизводству был давно . Дальше минус 30% за 10 лет ............Они думали - подымут газ и коммуналку и решат вопросы долгов и доходов в бюджет.Если деньги идут валом в 1 место, то 2 место чахнет и умирает.................В конце 90х кучма ввел упрощенную систему . Фактически это спасло тогда экономику страны . Система задержалась почти на четверть столетия . Иногда простые вещи живут дольше чем задумывались...........Наша налоговая система токсична к предпринимателям , олигархам - пофиг - у них все проблемы с учетом - небольшой процент от оборота который оплачивает потребитель .Если бы выбор что делать далее предоставили мне . Я бы не трогал ФОПы , а принял бы закон о выведенном капитале , но не для 100% предприятий , а для отраслей где нужна поддержка , и в том числе с возможностью ФОПам перейти на нее . Если 100% - будет налоговый гэп , недопоступления" .........В любом случае у чела абстрактное мышление присутствует, хотя и ошибается часто и неоднозначные позиции имеет, но не зря он был ( и есть) легендой Финансов юа и других просторов инета.П.с.:Евро под 35 уже к гривне, и к доллару 1-234Давал прогноз его роста на валюте в контексте начиная с 1-08, и к гривне где-то он вроде по 26-27 тогда плавал.Никто не отреагировал вообще тогда никак, хотя писал десятки раз в то время об этом.До моего среднесрочного прогноза евро по 38-39 к гривне осталось меньше, чем до тем старых уровней, с рисками коррекции естественно, каждый за свои деньги отвечает сам.