Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Автор77 написав: 1.Евро, ну с рисками естественно, что опять какая-нибудь Греция не оживится. 2.Куда пойдет наша экономика. 3.Куда пойдут наши доходы. 4.Какова будет реакция на совокупность факторов, в т.ч. на рост долара к гривне игроков рынка.
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1. Похоже, вы один из немногих, кто видит будущее с очень большой долей вероятности.
2.Да, также правы, сохранение системы плюс реальное мракобесие, плюс раскачка лодки, плюс слишком высокие страновые риски для захода ощутимых более менее ПИИ и даже фантастическое количество горячих денег в мире не помогает на моменте.
3.В основном да,к тому же собственники коммерческой и магазинов, и офисов,и квартир,которые стопроцентно это уже априори просели (офисная больше,квартирная и стритовская поменьше) - были игроками на РН, теперь возможности у них поменьше. У ай-ти только у некоторых доходы вверх, у очень многих привычную ставку в долларах считают теперь с поправкой в курсе на 25-26 фиксировано, разговаривал лично с несколькими из разных фирм, ситуация не единичная. Страна учится жить на меньшие бабки, не считая "спецконтингента". Все это не может не иметь эха на РН с временным лагом.
4.Проблема в том, что с хорошими проектами - не очень,штампуют то, на что у публики денег хватает, и как я приводил уже пост застройщика из ФБ - застройщики расчитывают сейчас в основном на валютные заначки потенциальных клиентов. 5. https://news.finance.ua/ua/news/-/48495 ... 2021-rotsi Коррекция на РН если и будет,то вероятность есть не раньше чем к осени года, учитывая,что рынок долго раскачивается - падение в валютных ценах и рост в гривневых,формула которая имеет все шансы и уже реализована в евро во всяком случае так точно.
6.Аляка свежак по экономике не встречал. В ФБ, на которое Мизантроп дал ссылку (за что ему "Thank you very much") вот вычитал отрывки по экономике его декабрьские ( все-таки нестандартная неординарная личность он при всей неоднозначности конечно) :
......."смотрел графики последний рост по промпроизводству был давно . Дальше минус 30% за 10 лет ..... .......Они думали - подымут газ и коммуналку и решат вопросы долгов и доходов в бюджет.Если деньги идут валом в 1 место, то 2 место чахнет и умирает......... ........В конце 90х кучма ввел упрощенную систему . Фактически это спасло тогда экономику страны . Система задержалась почти на четверть столетия . Иногда простые вещи живут дольше чем задумывались...... .....Наша налоговая система токсична к предпринимателям , олигархам - пофиг - у них все проблемы с учетом - небольшой процент от оборота который оплачивает потребитель . Если бы выбор что делать далее предоставили мне . Я бы не трогал ФОПы , а принял бы закон о выведенном капитале , но не для 100% предприятий , а для отраслей где нужна поддержка , и в том числе с возможностью ФОПам перейти на нее . Если 100% - будет налоговый гэп , недопоступления" .........
В любом случае у чела абстрактное мышление присутствует, хотя и ошибается часто и неоднозначные позиции имеет, но не зря он был ( и есть) легендой Финансов юа и других просторов инета.
П.с.: Евро под 35 уже к гривне, и к доллару 1-234 Давал прогноз его роста на валюте в контексте начиная с 1-08, и к гривне где-то он вроде по 26-27 тогда плавал. Никто не отреагировал вообще тогда никак, хотя писал десятки раз в то время об этом. До моего среднесрочного прогноза евро по 38-39 к гривне осталось меньше, чем до тем старых уровней, с рисками коррекции естественно, каждый за свои деньги отвечает сам.
Востаннє редагувалось Автор77 в Сер 06 січ, 2021 13:50, всього редагувалось 4 разів.
Пишу только для тех кому интересно, остальных просьба найти соответсвующий функцию,позволяющую не читать эти сообщения. ПРОХАННЯ ДО ТРОЛІВ п і ш л и ...
Долярчик написав:А якщо серйозно, то от до прикладу(заглянемо в майбутнє) - майже всі конкуренти(в моєму і сусідньому будинку) зробили в аналогічних смартах, дизайнерський ремонт, а я в своєму - "ремонт своїми руками". - конкуренти поставили ціну 7 500-8 000грн/міс., а я - 7 000грн/міс.(і якщо раптом, мало дзвінків, то знижую на 200грн щотижня) Питання: що я роблю не так? (чи все ок? )
Давайте доживем, потом будем обсуждать. Может вы получите своего смарта, подумаете "зачем мне возиться с этими арендаторами", скините его, возьмете нового. При вашем менеджменте рисков это вполне логичное продолжение истории.
Автор77 написав: 1.Евро, ну с рисками естественно, что опять какая-нибудь Греция не оживится. 2.Куда пойдет наша экономика. 3.Куда пойдут наши доходы. 4.Какова будет реакция на совокупность факторов, в т.ч. на рост долара к гривне игроков рынка.
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1. По евро ожидаю повторения как в 2011-2012. Рост минимум до 1.4 может 1.5, потом вниз. 2. Пока ничего хорошего не вижу абсолютно (не решена прблема с судами, КС вообще взбесился и т.д.) 3. Доходы вниз у всех, кроме узкой прослойки IT. 4. Распродаж не ожидаю, а вот выхватить что-то у застройщика по старым гривневым ценам вполне возможно.
Можете выставить полностью пост Аляка ? Интересно что он там накалякал.
По Евро было три пика в 2008-2011. Я так понимаю когда кризис сильно бил народ перекидывался в евро. Вполне возможно повторение. Учитывая все факторы роста КРН не будет в 2021. Уже можна сказать с уверенностью. Просадка возможна, но зависит от многих факторов. Тут нужно очень много анализировать что-бы сказать с уверенностью.
Вчера выставлял потерли .Разве в приват.Он сейчас на Строимдоме в закрытом разделе.
Автор77 написав:Просадка аренды по всей Украине началась не сейчас, и не в марте-апреле даже, она началась скорее всего вместе с первыми тревожными звоночками по промпроизводству в конце 2019-го, с этого времени экономика откровенно деградирует, несмотря на то, что промка это всего лишь 1\4 потенциального роста ВВП.
Доказательства: Моя двушка в Киеве время от времени крутится на рынке аренды Киева с некоторыми перерывами около 15 лет.
Обычная старая чешка-двушка, но удобное метро (одна из станций левого берега)- две минуты,если быстро пешком, и из окон почти не видно соседних домов, только море зелени.Ну полный фарш как пишут риелтеры,немецкая техника,мебель простенькая из Эпицентра,но ничего совдеповского, все ,что осталось от старых хозяев -выбросил.
Так вот в силу мега-локации и релакса территории двушка всегда вызывала фурор и среди риелтеров и напрямую,кто сландо читает и не хочет платить бешеные комиссионные ни за что. И вот в феврале 2020-го ,в акурат перед Ковидом, мои квартиранты, те что много лет живут, надумали съезжать к родителям-киевлянам,что-то у них с работой там было. Выставил я по 11 эту двушку. В то время похожие минимум 13 были. И, если честно еще хуже, чем с офисом было - два-три просмотра, при нескольких считанных звонках.
Это при том, что ликвидность этой очень удачной двушки не сравнима даже с самым удачным магазинчиком на красной линии, не то, что с офисом.
Нет ну такие моменты -месячных провалов на киевском рынке аренды бывали и раньше, но эти прежние так называемые "провалы" все равно сопровождались парой десятков звоноков ( при норме в 50 звонков обычно) и до 10 просмотров, при норме - обычно всегда забирали со второго просмотра, так как цена-качество всегда было супер, выставлял цену всегда чуть меньше рынка.
Но такой глухоты за все 15 лет не было ни разу. Потом квартиранты передумали и остались до сих пор, по прежней 10-ке.
Вы слишком давно не пересдавали. Может лет 10. Или попадали с пересдачами в разгар сезона. Проблемы начались не сейчас и не пару лет назад. Они поступательно накапливаются уже более 10 лет и связаны с перенасыщением рынка. Если раньше был негатив от пересдачи в виде сотни звонков за полдня и необходимостью организовывать очереди на просмотр, то сейчас в виде необходимости мотаться на показы редким "туристам". В 16-ом я писал, что тема депозитов себя отжила, тема котлованов тоже, тема аренды еще задержится, но тоже не вечно. Что в перспективе 5-10 лет, когда вырастут цены, нужно будет частично выходить, оставив только самые удачные проекты. Ждем.
airmax78 написав:Про мастеров с ОЛХ: https://www.youtube.com/watch?v=yCZdTrKxPAk Почему не стоит с ними работать и почему "многоуровневая система качества"(с) ничего с ними не даст, кроме понимания того, что все придется переделать.
Больше чем уверен, что в Европах, и тем более америгах, так ревностно к ремонту никогда не подходят. У нас же ремонт может стоить гораздо больше квартиры, дизигнерские радиаторы в однушки и ТД. Наверное тоже от нищебродского менталитета. Ремонты могут продлить ряд лучших заправок, супермаркетов, ТРЦ. Когда в мировых дизигнерских журналах киевские ремонты фигурируют на каждой странице
Прав Пушкин про шведов, которым всего в меру.
Востаннє редагувалось hume в Сер 06 січ, 2021 14:49, всього редагувалось 1 раз.
1. С 2015-го начались конкретные проблемы с выручкой и прибылью у мелких ФОПов, которые также (наиболее успешные из них) играли на РН - и не только на рынке продаж, но и на рынке аренды.
2.С того же 2015 началась утроенная волна выезда по трудовой миграции, что также не могло не сказаться на РН.
3.Ну и переизбыток, понастроили всякого барахла в Киеве и не только, толпа в ажиотаже скупала все подряд (те,что сейчас живут уже 4-5 лет,уже тогда в момент сдачи очередей не наблюдалось,но сдалось еще влет, бойко). А в феврале 2020-го уже чувствовался нормально так депресняк на РН. То,что некоторые рассказывают тут как все хорошо - банальная некомпетентность. Я ж всегда работаю подключая максимум риелтеров, и вот все они десятки в один голос в феврале утверждали, что такого "песца" на РН аренды как в феврале не припомнят.
4.Насчет выходить это вы зря если насчет ликвидных объектов, с ликвидом на всех РН -туго,потом трудно альтернативу найти,разве что в бизнес,но там и риски повыше.
5.Принцип простой - на нашем РН именно ликвидной недвижимости альтернативы нет и не будет,а в барахло никогда и не стоило встревать, разве что краткосрочно, поэтому мы здесь все собрались.
Востаннє редагувалось Автор77 в Сер 06 січ, 2021 13:48, всього редагувалось 1 раз.
Пишу только для тех кому интересно, остальных просьба найти соответсвующий функцию,позволяющую не читать эти сообщения. ПРОХАННЯ ДО ТРОЛІВ п і ш л и ...