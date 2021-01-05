Автор77 написав:

Просадка аренды по всей Украине началась не сейчас,и не в марте-апреле даже,она началась скорее всего вместе с первыми тревожными звоночками по промпроизводству в конце 2019-го,с этого времени экономика откровенно деградирует, несмотря на то, что промка это всего лишь 1\4 потенциального роста ВВП.Доказательства:Моя двушка в Киеве время от времени крутится на рынке аренды Киева с некоторыми перерывами около 15 лет.Обычная старая чешка-двушка, но удобное метро (одна из станций левого берега)-две минуты,если быстро пешком, и из окон почти не видно соседних домов, только море зелени.Ну полный фарш как пишут риелтеры,немецкая техника,мебель простенькая из Эпицентра,но ничего совдеповского, все ,что осталось от старых хозяев -выбросил.Так вот в силу мега-локации и релакса территории двушка всегда вызывала фурор и среди риелтеров и напрямую,кто сландо читает и не хочет платить бешеные комиссионные ни за что.И вот в феврале 2020-го ,в акурат перед Ковидом, мои квартиранты, те что много лет живут, надумали съезжать к родителям-киевлянам,что-то у них с работой там было.Выставил я по 11 эту двушку.В то время похожие минимум 13 были.И, если честно еще хуже, чем с офисом было - два-три просмотра, при нескольких считанных звонках.Это при том, что ликвидность этой очень удачной двушки не сравнима даже с самым удачным магазинчиком на красной линии, не то, что с офисом.Нет ну такие моменты -месячных провалов на киевском рынке аренды бывали и раньше, но эти прежние так называемые "провалы" все равно сопровождались парой десятков звоноков ( при норме в 50 звонков обычно) и до 10 просмотров, при норме - обычно всегда забирали со второго просмотра, так как цена-качество всегда было супер, выставлял цену всегда чуть меньше рынка.Но такой глухоты за все 15 лет не было ни разу.Потом квартиранты передумали и остались до сих пор, по прежней 10-ке.