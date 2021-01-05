Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Долярчик написав:.. Дякую, тому і запитую - "як краще робити?" (я ж то ще/покищо НЕ лендлорд)
Не первый пишу, Влад вроде нечто подобное советовал - ставите рыночную цену по нижней планке, если не схавают, нежно снижайте на 5% каждую неделю-две до минимально определенной вами же цены, далее придется только ждать. Остальные действия тоже очевидны - работа с рылами, оплата топа Олх и/или Домика какого-то и т.д.
Долярчик написав:А якщо серйозно, то от до прикладу(заглянемо в майбутнє) - майже всі конкуренти(в моєму і сусідньому будинку) зробили в аналогічних смартах, дизайнерський ремонт, а я в своєму - "ремонт своїми руками". - конкуренти поставили ціну 7 500-8 000грн/міс., а я - 7 000грн/міс.(і якщо раптом, мало дзвінків, то знижую на 200грн щотижня) Питання: що я роблю не так? (чи все ок? )
Давайте доживем, потом будем обсуждать. Может вы получите своего смарта, подумаете "зачем мне возиться с этими арендаторами", скините его, возьмете нового. При вашем менеджменте рисков это вполне логичное продолжение истории.
Нє, так це 100пудово, що в мене буде куча варіантів, і цей, що ви више написали - займає перше місце!
Але, просто вже хочеться знати, чи в правильному напрямку я думаю. Он вище мені вже конкретні поради дали, за що дуже вдячний! То може і ви щось порадите, що-до конкретної моєї змодельованої ситуації?
Автор77 написав:.. может действительно не интересно пишу,
да все хорошо, только стилистика написания, с множеством пробелов, делает достаточно длинные тексты еще объемнее. Особенно, когда идет ответом на длинные рекурсиями. Грамотно и последовательно рассуждаете (хоть и не бесспорно), за это "плюс". За "сестру таланта" - минус
Автор77 написав:То,что некоторые рассказывают тут как все хорошо - банальная некомпетентность. Я ж всегда работаю подключая максимум риелтеров, и вот все они десятки в один голос в феврале утверждали, что такого "песца" на РН аренды как в феврале не припомнят.
Февраль не показатель. Это несезон на рынке аренды.
Еще момент, на который стоит обратить внимание, это то, что сдать собственнику стало сложней, а через риелтора архисложно. Когда спрос преобладал над предложением, люди звонили по риелторским объявлениям, потому что хозяйские было не найти. Сейчас арендатор, если ищет сам, звонит напрямую - таких вариантов более чем достаточно. Зачем платить комиссию. Если обратился к риелтору, тот тоже не дурак делиться, поэтому по чужим вариантам своего клиента не поведет. Либо по своим, которых один-два, либо по тем же прямым объявлениям с олх. Таким образом спрос у тех, кто сдает напрямую, сократился в 2 раза, а у тех, кто сдает через своего агента, в 20, что находит отражение в цене. Опытному арендатору сейчас дешевле снять через агента у хозяина, измучанного месячным простоем, причиной которого было то, что он обратился к агенту, а не дал объявление напрямую.
hume написав:Больше чем уверен, что в Евррпаз, и тем более америгах, так ревностно к ремонту никогда не подходят. У нас же ремонт может стоить гораздо больше квартиры, дизиггерскик радиаторы в однушки и ТД.
Когда я прочитал про цены и геморрой с плинтусами скрытого монтажа, залез в интернет и посмотрел зачем они нужны. Единственный смысл, который увидел, что можно шкаф придвинуть вплотную к стене не подрезая основание. Понял, что я что-то не понимаю.
Раньше Авизо было наше все, теперь Сландо. Но если раньше после текстовки на Сландо - ажиотаж начинался и от риелтеров,и напрямую, то сейчас мне кажется не густо, конкуренция растет, а клиентов меньше. В любом случае через Сландо часто удавалось и онлайн сдать,без приезда в Киев. Насчет ремонтов, стоимость хороших материалов у нас низкая (учитывая курс евро), учитывая еще и то,что у меня в Эпицентре "выгода" 10% на все,кроме акционных. Стоимость услуг мастеров - у 90% считаю неадекватная уровню доходов населения, связано очевидно с тем,что предложение мастеров уменьшилось, многие уехали. Последний раз,ждал в очереди полтора года свою привычную бригаду,обеспечивающую отличное качество и без неадекватной цены на услуги. Аппетиты на работы явно завышены в большинстве,при попытке торга смотрят свысока вниз.
Пишу только для тех кому интересно, остальных просьба найти соответсвующий функцию,позволяющую не читать эти сообщения. ПРОХАННЯ ДО ТРОЛІВ п і ш л и ...
Долярчик написав:.. Дякую, тому і запитую - "як краще робити?" (я ж то ще/покищо НЕ лендлорд)
Не первый пишу, Влад вроде нечто подобное советовал - ставите рыночную цену по нижней планке, если не схавают, нежно снижайте на 5% каждую неделю-две до минимально определенной вами же цены, далее придется только ждать. Остальные действия тоже очевидны - работа с рылами, оплата топа Олх и/или Домика какого-то и т.д.
Я ставлю рыночную цену по верхней (в пределах разумного) планке, может среднюю цену, и потом снижаю. При таком подходе есть неприятность, что в базах агентств квартира продолжает висеть по начальной цене - они редко обновляют инфу. Даже такой вариант не страхует от заниженной цены. Недавно сдал за 3 часа и считаю это своей недоработкой. Значит поленился и плохо проанализировал рынок. Может нужно было заранее запустить торпеду с левого аккаунта. Ставить по нижней планке плохо тем, что там может быть убитый ремонт, который не видно по фото, хозяин неадкват, шумные соседи и прочее. Квартиры может вообще не быть - кто-то исследует спрос. И, конечно, только платная реклама с первого дня.