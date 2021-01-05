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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 61346135613661376138>

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 85
1. Зросли більш, як на 30%
29%
25
2. Зросли на 20 - 30%
4%
3
3. Зросли на 10 - 20%
4%
3
4. Зросли менш, ніж на 10%
1%
1
5. Приблизно ті самі
18%
15
6. Впали менш ніж на 10%
7%
6
7. Впали на 10 - 20%
7%
6
8. Впали на 20 - 30%
4%
3
9. Впали більш, як на 30%
27%
23
Всього голосів : 85
Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 13:49

  Долярчик написав:..
Дякую, тому і запитую - "як краще робити?" (я ж то ще/покищо НЕ лендлорд) :)

Не первый пишу, Влад вроде нечто подобное советовал - ставите рыночную цену по нижней планке, если не схавают, нежно снижайте на 5% каждую неделю-две до минимально определенной вами же цены, далее придется только ждать.
Остальные действия тоже очевидны - работа с рылами, оплата топа Олх и/или Домика какого-то и т.д.
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 13:49

  Vlad442 написав:
  Долярчик написав:А якщо серйозно, то от до прикладу(заглянемо в майбутнє)
- майже всі конкуренти(в моєму і сусідньому будинку) зробили в аналогічних смартах, дизайнерський ремонт, а я в своєму - "ремонт своїми руками".
- конкуренти поставили ціну 7 500-8 000грн/міс., а я - 7 000грн/міс.(і якщо раптом, мало дзвінків, то знижую на 200грн щотижня)
Питання: що я роблю не так?
(чи все ок? )

Давайте доживем, потом будем обсуждать. Может вы получите своего смарта, подумаете "зачем мне возиться с этими арендаторами", скините его, возьмете нового. При вашем менеджменте рисков это вполне логичное продолжение истории.

Нє, так це 100пудово, що в мене буде куча варіантів, і цей, що ви више написали - займає перше місце!

Але, просто вже хочеться знати, чи в правильному напрямку я думаю.
Он вище мені вже конкретні поради дали, за що дуже вдячний!
То може і ви щось порадите, що-до конкретної моєї змодельованої ситуації?
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 13:54

  Автор77 написав:..
может действительно не интересно пишу,

да все хорошо, только стилистика написания, с множеством пробелов, делает достаточно длинные тексты еще объемнее. Особенно, когда идет ответом на длинные рекурсиями.
Грамотно и последовательно рассуждаете (хоть и не бесспорно), за это "плюс". За "сестру таланта" - минус
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 14:01

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Автор77 написав:То,что некоторые рассказывают тут как все хорошо - банальная некомпетентность.
Я ж всегда работаю подключая максимум риелтеров, и вот все они десятки в один голос в феврале утверждали, что такого "песца" на РН аренды как в феврале не припомнят.

Февраль не показатель. Это несезон на рынке аренды.

Еще момент, на который стоит обратить внимание, это то, что сдать собственнику стало сложней, а через риелтора архисложно. Когда спрос преобладал над предложением, люди звонили по риелторским объявлениям, потому что хозяйские было не найти. Сейчас арендатор, если ищет сам, звонит напрямую - таких вариантов более чем достаточно. Зачем платить комиссию. Если обратился к риелтору, тот тоже не дурак делиться, поэтому по чужим вариантам своего клиента не поведет. Либо по своим, которых один-два, либо по тем же прямым объявлениям с олх. Таким образом спрос у тех, кто сдает напрямую, сократился в 2 раза, а у тех, кто сдает через своего агента, в 20, что находит отражение в цене. Опытному арендатору сейчас дешевле снять через агента у хозяина, измучанного месячным простоем, причиной которого было то, что он обратился к агенту, а не дал объявление напрямую.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 14:04

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  hume написав:Больше чем уверен, что в Евррпаз, и тем более америгах, так ревностно к ремонту никогда не подходят. У нас же ремонт может стоить гораздо больше квартиры, дизиггерскик радиаторы в однушки и ТД.

Когда я прочитал про цены и геморрой с плинтусами скрытого монтажа, залез в интернет и посмотрел зачем они нужны. Единственный смысл, который увидел, что можно шкаф придвинуть вплотную к стене не подрезая основание. Понял, что я что-то не понимаю.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 14:08

  Vlad442 написав:.. можно шкаф придвинуть вплотную к стене не подрезая основание.

так в том месте плинтус обычный элементарно снимается на время установки шкафа, можно угловой срез ДСП не делать
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 14:10

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Автор77

Про барахло гарно написано.

Тут головне правильно його визначити. І мені здається, що якраз з цим у Вас штанга.
Чешка це штанга. Ще трохи і буде гол.
Всім процвітання!
Первый
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 14:10

Vlad442

Раньше Авизо было наше все,
теперь Сландо.
Но если раньше после текстовки на Сландо - ажиотаж начинался и от риелтеров,и напрямую, то сейчас мне кажется не густо, конкуренция растет, а клиентов меньше.
В любом случае через Сландо часто удавалось и онлайн сдать,без приезда в Киев.
Насчет ремонтов, стоимость хороших материалов у нас низкая (учитывая курс евро), учитывая еще и то,что у меня в Эпицентре "выгода" 10% на все,кроме акционных.
Стоимость услуг мастеров - у 90% считаю неадекватная уровню доходов населения, связано очевидно с тем,что предложение мастеров уменьшилось, многие уехали.
Последний раз,ждал в очереди полтора года свою привычную бригаду,обеспечивающую отличное качество и без неадекватной цены на услуги.
Аппетиты на работы явно завышены в большинстве,при попытке торга смотрят свысока вниз.
Пишу только для тех кому интересно, остальных просьба найти соответсвующий функцию,позволяющую не читать эти сообщения.
ПРОХАННЯ ДО ТРОЛІВ п і ш л и ... :!: :idea:
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 14:13

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

https://youtu.be/tlXJvOJI8XE

Пример что не все потеряно со старым жилым фондом. Приятно смотреть
Kostia
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 14:14

  sequence написав:
  Долярчик написав:..
Дякую, тому і запитую - "як краще робити?" (я ж то ще/покищо НЕ лендлорд) :)

Не первый пишу, Влад вроде нечто подобное советовал - ставите рыночную цену по нижней планке, если не схавают, нежно снижайте на 5% каждую неделю-две до минимально определенной вами же цены, далее придется только ждать.
Остальные действия тоже очевидны - работа с рылами, оплата топа Олх и/или Домика какого-то и т.д.

Я ставлю рыночную цену по верхней (в пределах разумного) планке, может среднюю цену, и потом снижаю. При таком подходе есть неприятность, что в базах агентств квартира продолжает висеть по начальной цене - они редко обновляют инфу.
Даже такой вариант не страхует от заниженной цены. Недавно сдал за 3 часа и считаю это своей недоработкой. Значит поленился и плохо проанализировал рынок. Может нужно было заранее запустить торпеду с левого аккаунта.
Ставить по нижней планке плохо тем, что там может быть убитый ремонт, который не видно по фото, хозяин неадкват, шумные соседи и прочее. Квартиры может вообще не быть - кто-то исследует спрос.
И, конечно, только платная реклама с первого дня.
Vlad442
 
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