Додано: Сер 06 січ, 2021 14:01

Автор77 написав: То,что некоторые рассказывают тут как все хорошо - банальная некомпетентность.

Я ж всегда работаю подключая максимум риелтеров, и вот все они десятки в один голос в феврале утверждали, что такого "песца" на РН аренды как в феврале не припомнят. То,что некоторые рассказывают тут как все хорошо - банальная некомпетентность.Я ж всегда работаю подключая максимум риелтеров, и вот все они десятки в один голос в феврале утверждали, что такого "песца" на РН аренды как в феврале не припомнят.

Февраль не показатель. Это несезон на рынке аренды.Еще момент, на который стоит обратить внимание, это то, что сдать собственнику стало сложней, а через риелтора архисложно. Когда спрос преобладал над предложением, люди звонили по риелторским объявлениям, потому что хозяйские было не найти. Сейчас арендатор, если ищет сам, звонит напрямую - таких вариантов более чем достаточно. Зачем платить комиссию. Если обратился к риелтору, тот тоже не дурак делиться, поэтому по чужим вариантам своего клиента не поведет. Либо по своим, которых один-два, либо по тем же прямым объявлениям с олх. Таким образом спрос у тех, кто сдает напрямую, сократился в 2 раза, а у тех, кто сдает через своего агента, в 20, что находит отражение в цене. Опытному арендатору сейчас дешевле снять через агента у хозяина, измучанного месячным простоем, причиной которого было то, что он обратился к агенту, а не дал объявление напрямую.