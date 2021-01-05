Хомякоид написав:

Автор77 написав:

1.Евро, ну с рисками естественно, что опять какая-нибудь Греция не оживится.

2.Куда пойдет наша экономика.

3.Куда пойдут наши доходы.

4.Какова будет реакция на совокупность факторов, в т.ч. на рост долара к гривне игроков рынка.



. 1.Евро, ну с рисками естественно, что опять какая-нибудь Греция не оживится.2.Куда пойдет наша экономика.3.Куда пойдут наши доходы.4.Какова будет реакция на совокупность факторов, в т.ч. на рост долара к гривне игроков рынка.

1. По евро ожидаю повторения как в 2011-2012. Рост минимум до 1.4 может 1.5, потом вниз.2. Пока ничего хорошего не вижу абсолютно (не решена прблема с судами, КС вообще взбесился и т.д.)3. Доходы вниз у всех, кроме узкой прослойки IT.4. Распродаж не ожидаю, а вот выхватить что-то у застройщика по старым гривневым ценам вполне возможно.Можете выставить полностью пост Аляка ? Интересно что он там накалякал.По Евро было три пика в 2008-2011. Я так понимаю когда кризис сильно бил народ перекидывался в евро. Вполне возможно повторение.Учитывая все факторы роста КРН не будет в 2021. Уже можна сказать с уверенностью.Просадка возможна, но зависит от многих факторов. Тут нужно очень много анализировать что-бы сказать с уверенностью.