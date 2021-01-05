Так і є!
Тож, як би тут не плювались на "бетон", що то омно і т. п., правда одна: "Бетон - омно, але альтернативи йому в Україні - немає!"©
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Додано: Сер 06 січ, 2021 14:19
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Так і є!
Тож, як би тут не плювались на "бетон", що то омно і т. п., правда одна: "Бетон - омно, але альтернативи йому в Україні - немає!"©
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ!
Додано: Сер 06 січ, 2021 14:20
В Европах все просто красят белой краской, во всяком случае лендлорды. А учитывая цены на ремонт такой ремонт как у аирмакса могут себе позволить только миллионеры. Думаю это можно записать в плюсы жизни в Украине.
Додано: Сер 06 січ, 2021 14:21
насколько понял Долярчика, дом новый, одновременно уходят в экспозицию несколько похожих квартир, у него единственного ремонт "без претензий", у остальных - "с скрытыми плинтусами". Т.е. цена по верхней планке при прочих равных раскладах (предположим, все в один день подадут платную объяву на ОЛХ) не проходная - рынок во Львове(?) все же более тонкий и эластичный
Додано: Сер 06 січ, 2021 14:24
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Значит квартира "пошла по рукам". Как потом будете из залога вычитать, когда люди, заехавшие онлайн, будут говорить так и было?
Второе в том, что квартира всегда требует тюнинга и мелкого ремонта. Доверять это чужим людям и чужим мастерам не лучшее решение. Только под личным контролем. Иначе можно приехать, а там дырки на стене от того, что кто-то из предыдущих жильцов повесил кронштейн от ТВ и потом забрал его с собой. Плитка надколота потому что сантехник умывальник не смог снять и т. п.
Додано: Сер 06 січ, 2021 14:26
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Пока Доллярчик будет делать своими силами ремонт в свободное от работы время все конкурентные варианты давно сдадут, дом можно рекламировать как без перфораторов. А по поводу жлобремонта, так там под аренду каждый первый такой будет.
Додано: Сер 06 січ, 2021 14:28
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Аирмакс стопроцентно миллионер. По крайней мере гривневый. Много ли в Украине таких?
Додано: Сер 06 січ, 2021 14:33
Все так і є/буде
ДумайТЕ!
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Додано: Сер 06 січ, 2021 14:43
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
А ще таке питання:
- на оглядини, краще запрошувати на майже один час(ну там з інтервалом 10хв) - ну щоб там не думали торгуватись на пониження ціни, а швидше, навпаки - може хтось запропонує на пару сотень більше, побачивши конкурентів?
ДумайТЕ!
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Додано: Сер 06 січ, 2021 14:46
Бросьте в приват. Интересно.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Додано: Сер 06 січ, 2021 14:50
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Ну, цього разу, я хочу пришвидшити процес з ремонтом і звільнятись з роботи на 3-4дні/щотижня!
Та й це смарт 27м2 - що вдвічі менший за мою однуху, перероблену в двуху!(тож і роботи трохи менше)
ДумайТЕ!
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