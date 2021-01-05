RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 6135613661376138>

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 85
1. Зросли більш, як на 30%
29%
25
2. Зросли на 20 - 30%
4%
3
3. Зросли на 10 - 20%
4%
3
4. Зросли менш, ніж на 10%
1%
1
5. Приблизно ті самі
18%
15
6. Впали менш ніж на 10%
7%
6
7. Впали на 10 - 20%
7%
6
8. Впали на 20 - 30%
4%
3
9. Впали більш, як на 30%
27%
23
Всього голосів : 85
Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 14:19

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Автор77 написав:5.Принцип простой - на нашем РН именно ликвидной недвижимости альтернативы нет и не будет

Так і є!
Тож, як би тут не плювались на "бетон", що то омно і т. п., правда одна: "Бетон - омно, але альтернативи йому в Україні - немає!"© :D
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9424
З нами з: 19.10.15
Подякував: 565 раз.
Подякували: 620 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 14:20

  hume написав:Больше чем уверен, что в Евррпаз, и тем более америгах, так ревностно к ремонту никогда не подходят.


В Европах все просто красят белой краской, во всяком случае лендлорды. А учитывая цены на ремонт такой ремонт как у аирмакса могут себе позволить только миллионеры. Думаю это можно записать в плюсы жизни в Украине.
IgA
 
Повідомлень: 324
З нами з: 02.07.15
Подякував: 34 раз.
Подякували: 62 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 14:21

  Vlad442 написав:..
Ставить по нижней планке плохо тем, что там может быть убитый ремонт..

насколько понял Долярчика, дом новый, одновременно уходят в экспозицию несколько похожих квартир, у него единственного ремонт "без претензий", у остальных - "с скрытыми плинтусами". Т.е. цена по верхней планке при прочих равных раскладах (предположим, все в один день подадут платную объяву на ОЛХ) не проходная - рынок во Львове(?) все же более тонкий и эластичный
sequence
 
Повідомлень: 4367
З нами з: 29.12.15
Подякував: 976 раз.
Подякували: 1152 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 14:24

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Автор77 написав:В любом случае через Сландо часто удавалось и онлайн сдать,без приезда в Киев.

Значит квартира "пошла по рукам". Как потом будете из залога вычитать, когда люди, заехавшие онлайн, будут говорить так и было?
Второе в том, что квартира всегда требует тюнинга и мелкого ремонта. Доверять это чужим людям и чужим мастерам не лучшее решение. Только под личным контролем. Иначе можно приехать, а там дырки на стене от того, что кто-то из предыдущих жильцов повесил кронштейн от ТВ и потом забрал его с собой. Плитка надколота потому что сантехник умывальник не смог снять и т. п.
Vlad442
 
Повідомлень: 7624
З нами з: 07.10.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 1551 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 14:26

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  sequence написав:насколько понял Долярчика, дом новый, одновременно уходят в экспозицию несколько похожих квартир, у него единственного ремонт "без претензий", у остальных - "с скрытыми плинтусами". Т.е. цена по верхней планке при прочих равных раскладах (предположим, все в один день подадут платную объяву на ОЛХ) не проходная - рынок во Львове(?) все же более тонкий и эластичный

Пока Доллярчик будет делать своими силами ремонт в свободное от работы время все конкурентные варианты давно сдадут, дом можно рекламировать как без перфораторов. А по поводу жлобремонта, так там под аренду каждый первый такой будет.
Vlad442
 
Повідомлень: 7624
З нами з: 07.10.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 1551 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 14:28

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  IgA написав:В Европах все просто красят белой краской, во всяком случае лендлорды. А учитывая цены на ремонт такой ремонт как у аирмакса могут себе позволить только миллионеры. Думаю это можно записать в плюсы жизни в Украине.

Аирмакс стопроцентно миллионер. По крайней мере гривневый. Много ли в Украине таких?
Vlad442
 
Повідомлень: 7624
З нами з: 07.10.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 1551 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 14:33

  sequence написав:
  Vlad442 написав:..
Ставить по нижней планке плохо тем, что там может быть убитый ремонт..

насколько понял Долярчика, дом новый, одновременно уходят в экспозицию несколько похожих квартир, у него единственного ремонт "без претензий", у остальных - "с скрытыми плинтусами". Т.е. цена по верхней планке при прочих равных раскладах (предположим, все в один день подадут платную объяву на ОЛХ) не проходная - рынок во Львове(?) все же более тонкий и эластичный

Все так і є/буде :)
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9424
З нами з: 19.10.15
Подякував: 565 раз.
Подякували: 620 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 14:43

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

А ще таке питання:
- на оглядини, краще запрошувати на майже один час(ну там з інтервалом 10хв) - ну щоб там не думали торгуватись на пониження ціни, а швидше, навпаки - може хтось запропонує на пару сотень більше, побачивши конкурентів? :)
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9424
З нами з: 19.10.15
Подякував: 565 раз.
Подякували: 620 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 14:46

  Bolt написав:
  Хомякоид написав:
  Автор77 написав:
1.Евро, ну с рисками естественно, что опять какая-нибудь Греция не оживится.
2.Куда пойдет наша экономика.
3.Куда пойдут наши доходы.
4.Какова будет реакция на совокупность факторов, в т.ч. на рост долара к гривне игроков рынка.

.


1. По евро ожидаю повторения как в 2011-2012. Рост минимум до 1.4 может 1.5, потом вниз.
2. Пока ничего хорошего не вижу абсолютно (не решена прблема с судами, КС вообще взбесился и т.д.)
3. Доходы вниз у всех, кроме узкой прослойки IT.
4. Распродаж не ожидаю, а вот выхватить что-то у застройщика по старым гривневым ценам вполне возможно.

Можете выставить полностью пост Аляка ? Интересно что он там накалякал.

По Евро было три пика в 2008-2011. Я так понимаю когда кризис сильно бил народ перекидывался в евро. Вполне возможно повторение.
Учитывая все факторы роста КРН не будет в 2021. Уже можна сказать с уверенностью.
Просадка возможна, но зависит от многих факторов. Тут нужно очень много анализировать что-бы сказать с уверенностью.

Вчера выставлял потерли .Разве в приват.Он сейчас на Строимдоме в закрытом разделе.


Бросьте в приват. Интересно.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Хомякоид
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1035
З нами з: 19.09.14
Подякував: 1569 раз.
Подякували: 180 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 14:50

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Vlad442 написав:Пока Доллярчик будет делать своими силами ремонт в свободное от работы время все конкурентные варианты давно сдадут, дом можно рекламировать как без перфораторов. А по поводу жлобремонта, так там под аренду каждый первый такой будет.

Ну, цього разу, я хочу пришвидшити процес з ремонтом і звільнятись з роботи на 3-4дні/щотижня!
Та й це смарт 27м2 - що вдвічі менший за мою однуху, перероблену в двуху!(тож і роботи трохи менше)
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9424
З нами з: 19.10.15
Подякував: 565 раз.
Подякували: 620 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 6135613661376138>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Bolt і 1 гість
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1967, 1968, 1969
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
19685 3330152
Переглянути останнє повідомлення
Сер 06 січ, 2021 01:02
Faceless
Дешевая недвижимость 30 000 $ когда и что лучше брать? 1 ... 12, 13, 14
Anonymous » Суб 05 тра, 2012 22:19
134 233779
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 січ, 2021 15:54
Faceless
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома
UniGroup » П'ят 19 жов, 2018 09:42
8 20575
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 лис, 2020 12:12
Долярчик

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.