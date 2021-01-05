Додано: Сер 06 січ, 2021 15:40

sequence написав: kingkongovets написав: ..

ок - считаете шо нынешний подскок евро как то повлияет на кржн?



зы: блин, ну вот, дождались - разверзлись врата ада ..ок - считаете шо нынешний подскок евро как то повлияет на кржн?зы: блин, ну вот, дождались - разверзлись врата ада

тут есть кадр, уверенный в том что данные минтруда США имеют влияние на КРЖН (литера "К" при том означает одновременно Китай, Киев, Кагарлык) тут есть кадр, уверенный в том что данные минтруда США имеют влияние на КРЖН (литера "К" при том означает одновременно Китай, Киев, Кагарлык)

Просто релятивные торговцы стройматериалами и перекупщики не способны осознать, что от данных о занятости в США зависит эмиссия ФРС, от которой, в свою очередь, зависит курс доллара к гривне, от которого, в свою очередь, зависит динамика цен КРЖН.Но это ничего. Вы и в 2008-м не понимали, какие последствия на экономику Украины и ее РЖН возымеет ипотечный кризис в США... Просто игнорируйте сложные причинно-следственные связи - считайте, что они для других форумчан и вас не касаются