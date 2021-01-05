Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
IgA написав:В Европах все просто красят белой краской, во всяком случае лендлорды. А учитывая цены на ремонт такой ремонт как у аирмакса могут себе позволить только миллионеры. Думаю это можно записать в плюсы жизни в Украине.
Аирмакс стопроцентно миллионер. По крайней мере гривневый. Много ли в Украине таких?
Да полно, любой владелец любой квартиры в Киеве например
Vlad442 написав:Пока Доллярчик будет делать своими силами ремонт в свободное от работы время все конкурентные варианты давно сдадут, дом можно рекламировать как без перфораторов. А по поводу жлобремонта, так там под аренду каждый первый такой будет.
Ну, цього разу, я хочу пришвидшити процес з ремонтом і звільнятись з роботи на 3-4дні/щотижня! Та й це смарт 27м2 - що вдвічі менший за мою однуху, перероблену в двуху!(тож і роботи трохи менше)
IgA написав:В Европах все просто красят белой краской, во всяком случае лендлорды. А учитывая цены на ремонт такой ремонт как у аирмакса могут себе позволить только миллионеры. Думаю это можно записать в плюсы жизни в Украине.
Аирмакс стопроцентно миллионер. По крайней мере гривневый. Много ли в Украине таких?
Автор77 написав: В любом случае у чела абстрактное мышление присутствует, хотя и ошибается часто и неоднозначные позиции имеет, но не зря он был ( и есть) легендой Финансов юа и других просторов инета.
Вообще Аляк или заинтересованное лицо или иногда ошибаеться в базовых вещах. Он советовал не покупать валюту в 2013 и начале 2014. Кому интересно на Строимдоме есть его посты. Я пошел вразрез, купил с кредитки 4 или 5 тыс. уже не помню. Па 8.8 Немного разбагател
Может голосовалку новую по ожиданию на недвигу до конца 2021 запулить ?
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
тут есть кадр, уверенный в том что данные минтруда США имеют влияние на КРЖН (литера "К" при том означает одновременно Китай, Киев, Кагарлык)
Просто релятивные торговцы стройматериалами и перекупщики не способны осознать, что от данных о занятости в США зависит эмиссия ФРС, от которой, в свою очередь, зависит курс доллара к гривне, от которого, в свою очередь, зависит динамика цен КРЖН.
Но это ничего. Вы и в 2008-м не понимали, какие последствия на экономику Украины и ее РЖН возымеет ипотечный кризис в США... Просто игнорируйте сложные причинно-следственные связи - считайте, что они для других форумчан и вас не касаются
Vlad442 написав:Пока Доллярчик будет делать своими силами ремонт в свободное от работы время все конкурентные варианты давно сдадут, дом можно рекламировать как без перфораторов. А по поводу жлобремонта, так там под аренду каждый первый такой будет.
Ну, цього разу, я хочу пришвидшити процес з ремонтом і звільнятись з роботи на 3-4дні/щотижня!
Та й це смарт 27м2 - що вдвічі менший за мою однуху, перероблену в двуху!(тож і роботи трохи менше)
Вже маєте найманого продавця?
Ні, але ФОП - "вільна птаха" - коли захотів - "відкрився", коли захотів - "закрився"! - коли захотів - у відпустку пішов на стільки днів, скільки захотів! - одне лиш зле - ЄСВ і ЄП, а також оренду - потрібно сплачувати регулярно/щомісяця! " А в остальном, прєкрасная Маркіза... "
Долярчик написав:Пока Доллярчик будет делать своими силами ремонт в свободное от работы время все конкурентные варианты давно сдадут, дом можно рекламировать как без перфораторов. А по поводу жлобремонта, так там под аренду каждый первый такой будет.
Ну, цього разу, я хочу пришвидшити процес з ремонтом і звільнятись з роботи на 3-4дні/щотижня!
Та й це смарт 27м2 - що вдвічі менший за мою однуху, перероблену в двуху!(тож і роботи трохи менше)
Вже маєте найманого продавця?
Ні, але ФОП - "вільна птаха" - коли захотів - "відкрився", коли захотів - "закрився"! - коли захотів - у відпустку пішов на стільки днів, скільки захотів! - одне лиш зле - ЄСВ і ЄП, а також оренду - потрібно сплачувати регулярно/щомісяця! " А в остальном, прєкрасная Маркіза... " [/quote] Зрозуміло.Будете тренуватись як воно бути лендлордом, тобто не працювати і жити з оренди.