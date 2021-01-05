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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 6136613761386139>

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 85
1. Зросли більш, як на 30%
29%
25
2. Зросли на 20 - 30%
4%
3
3. Зросли на 10 - 20%
4%
3
4. Зросли менш, ніж на 10%
1%
1
5. Приблизно ті самі
18%
15
6. Впали менш ніж на 10%
7%
6
7. Впали на 10 - 20%
7%
6
8. Впали на 20 - 30%
4%
3
9. Впали більш, як на 30%
27%
23
Всього голосів : 85
Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 14:53

  Vlad442 написав:
  IgA написав:В Европах все просто красят белой краской, во всяком случае лендлорды. А учитывая цены на ремонт такой ремонт как у аирмакса могут себе позволить только миллионеры. Думаю это можно записать в плюсы жизни в Украине.

Аирмакс стопроцентно миллионер. По крайней мере гривневый. Много ли в Украине таких?

Да полно, любой владелец любой квартиры в Киеве например
Sidus
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 14:55

  Долярчик написав:
  Vlad442 написав:Пока Доллярчик будет делать своими силами ремонт в свободное от работы время все конкурентные варианты давно сдадут, дом можно рекламировать как без перфораторов. А по поводу жлобремонта, так там под аренду каждый первый такой будет.

Ну, цього разу, я хочу пришвидшити процес з ремонтом і звільнятись з роботи на 3-4дні/щотижня!
Та й це смарт 27м2 - що вдвічі менший за мою однуху, перероблену в двуху!(тож і роботи трохи менше)

Вже маєте найманого продавця?
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 15:10

  Vlad442 написав:
  IgA написав:В Европах все просто красят белой краской, во всяком случае лендлорды. А учитывая цены на ремонт такой ремонт как у аирмакса могут себе позволить только миллионеры. Думаю это можно записать в плюсы жизни в Украине.

Аирмакс стопроцентно миллионер. По крайней мере гривневый. Много ли в Украине таких?

35 куе всего.
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 15:16

  Автор77 написав:
В любом случае у чела абстрактное мышление присутствует, хотя и ошибается часто и неоднозначные позиции имеет, но не зря он был ( и есть) легендой Финансов юа и других просторов инета.



Вообще Аляк или заинтересованное лицо или иногда ошибаеться в базовых вещах.
Он советовал не покупать валюту в 2013 и начале 2014. Кому интересно на Строимдоме есть его посты.
Я пошел вразрез, купил с кредитки 4 или 5 тыс. уже не помню. Па 8.8
Немного разбагател :lol:

Может голосовалку новую по ожиданию на недвигу до конца 2021 запулить ?
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 15:33

  Хомякоид написав: Может голосовалку новую по ожиданию на недвигу до конца 2021 запулить ?


+ 10-20%.
Но мне пох. В Украине жилье только для себя. 8)
Libo
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 15:40

  sequence написав:
  kingkongovets написав:..
ок - считаете шо нынешний подскок евро как то повлияет на кржн?

зы: блин, ну вот, дождались - разверзлись врата ада

тут есть кадр, уверенный в том что данные минтруда США имеют влияние на КРЖН (литера "К" при том означает одновременно Китай, Киев, Кагарлык)


Просто релятивные торговцы стройматериалами и перекупщики не способны осознать, что от данных о занятости в США зависит эмиссия ФРС, от которой, в свою очередь, зависит курс доллара к гривне, от которого, в свою очередь, зависит динамика цен КРЖН.

Но это ничего. Вы и в 2008-м не понимали, какие последствия на экономику Украины и ее РЖН возымеет ипотечный кризис в США... Просто игнорируйте сложные причинно-следственные связи - считайте, что они для других форумчан и вас не касаются
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 15:53

"Якби ви знали паничі...." ©

  Bolt написав:
  Долярчик написав:
  Vlad442 написав:Пока Доллярчик будет делать своими силами ремонт в свободное от работы время все конкурентные варианты давно сдадут, дом можно рекламировать как без перфораторов. А по поводу жлобремонта, так там под аренду каждый первый такой будет.

Ну, цього разу, я хочу пришвидшити процес з ремонтом і звільнятись з роботи на 3-4дні/щотижня!

Та й це смарт 27м2 - що вдвічі менший за мою однуху, перероблену в двуху!(тож і роботи трохи менше)

Вже маєте найманого продавця?

Ні, але ФОП - "вільна птаха" :D - коли захотів - "відкрився", коли захотів - "закрився"! - коли захотів - у відпустку пішов на стільки днів, скільки захотів! :D
- одне лиш зле - ЄСВ і ЄП, а також оренду - потрібно сплачувати регулярно/щомісяця! :mrgreen:
" А в остальном, прєкрасная Маркіза... " :mrgreen:
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 15:53

Жизнь в недострое.

В вайбере увидел пару статей, как семья 12 лет живет в недострое без воды и отопления.
https://investors.in.ua/%D0%B6%D0%B8%D1 ... %96%D0%B4/
https://investors.in.ua/%D0%B6%D0%B8%D1 ... %96%D0%B4/
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 15:58

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Сердце наполняется гордостью: https://youtu.be/k3rzE3lx0eE?t=417
Что за плитка, кстати?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 16:00

  Долярчик написав:
  Bolt написав:
  Долярчик написав:Пока Доллярчик будет делать своими силами ремонт в свободное от работы время все конкурентные варианты давно сдадут, дом можно рекламировать как без перфораторов. А по поводу жлобремонта, так там под аренду каждый первый такой будет.

Ну, цього разу, я хочу пришвидшити процес з ремонтом і звільнятись з роботи на 3-4дні/щотижня!

Та й це смарт 27м2 - що вдвічі менший за мою однуху, перероблену в двуху!(тож і роботи трохи менше)

Вже маєте найманого продавця?

Ні, але ФОП - "вільна птаха" :D - коли захотів - "відкрився", коли захотів - "закрився"! - коли захотів - у відпустку пішов на стільки днів, скільки захотів! :D
- одне лиш зле - ЄСВ і ЄП, а також оренду - потрібно сплачувати регулярно/щомісяця! :mrgreen:
" А в остальном, прєкрасная Маркіза... " :mrgreen:[/quote]
Зрозуміло.Будете тренуватись як воно бути лендлордом, тобто не працювати і жити з оренди.
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