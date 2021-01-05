Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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hume написав:Больше чем уверен, что в Евррпаз, и тем более америгах, так ревностно к ремонту никогда не подходят. У нас же ремонт может стоить гораздо больше квартиры, дизиггерскик радиаторы в однушки и ТД.
Когда я прочитал про цены и геморрой с плинтусами скрытого монтажа, залез в интернет и посмотрел зачем они нужны. Единственный смысл, который увидел, что можно шкаф придвинуть вплотную к стене не подрезая основание. Понял, что я что-то не понимаю.
IgA написав:В Европах все просто красят белой краской, во всяком случае лендлорды. А учитывая цены на ремонт такой ремонт как у аирмакса могут себе позволить только миллионеры. Думаю это можно записать в плюсы жизни в Украине.
Аирмакс стопроцентно миллионер. По крайней мере гривневый. Много ли в Украине таких?
Гривневых миллионеров немало. Уровня Айрмакса, конечно, куда меньше
Vlad442 написав:Вы слишком давно не пересдавали. Может лет 10. Или попадали с пересдачами в разгар сезона. Проблемы начались не сейчас и не пару лет назад. Они поступательно накапливаются уже более 10 лет и связаны с перенасыщением рынка. Если раньше был негатив от пересдачи в виде сотни звонков за полдня и необходимостью организовывать очереди на просмотр, то сейчас в виде необходимости мотаться на показы редким "туристам". В 16-ом я писал, что тема депозитов себя отжила, тема котлованов тоже, тема аренды еще задержится, но тоже не вечно. Что в перспективе 5-10 лет, когда вырастут цены, нужно будет частично выходить, оставив только самые удачные проекты. Ждем.
тема не віджила, а "йдемо в Европу", де низька норма віддачі капіталу: 1% - гуд 2% - зер гуд 3% - гуру інвестування